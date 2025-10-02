Prima pagină » Știri externe » Rusia condamnă decizia ONU de a restabili sancțiunile împotriva IRANULUI/ „Rezultatele sunt nule din punct de vedere legal”

02 oct. 2025, 21:12, Știri externe
Rusia a transmis, joi, că restabilirea sancțiunilor ONU împotriva Iranului a fost o acțiune ilegală, inițiată de puterile europene, care a agravat criza legată de programul nuclear al țării.

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, a declarat că reimpunerea sancțiunilor a fost rezultatul „manipulării” din partea Marii Britanii, Germaniei și Franței.

„În consecință, rezultatele sunt nule din punct de vedere legal și nu pot impune nicio obligație legală altor state”, a declarat Maria Zaharova.

Organizația Națiunilor Unite a reinstaurat sancțiunile împotriva Iranului din cauza lipsei unui acord privind programul nuclear.

Iranul va fi din nou supus unui embargou asupra armelor și unei interdicții privind toate activitățile de îmbogățire și reprocesare a uraniului, precum și a oricărei activități legate de rachetele balistice capabile să transporte arme nucleare.

Teheranul, care neagă orice intenție de a fabrica arme nucleare, a avertizat că această mișcare va fi întâmpinată de un răspuns ferm.

Rusia continuă să sprijine Iranul

Rusia are relații strânse cu Iranul și susține dreptul statului la energie nucleară, atâta timp cât nu este folosită cu scopul de a produce o armă atomică, conform ziarului The Economic Times.

La rândul său, Uniunea Europeană a confirmat că a reinstaurat sancțiuni împotriva Iranului, în urma deciziei luate de Organizația Națiunilor Unite, pe fondul dezacordului dintre Occident și Teheran cu privire la programul nuclear.

Sancțiunile europene le includ pe cele impuse de ONU, precum și alte măsuri implementate de statele membre, cum ar fi înghețarea activelor băncii centrale iraniene și diverse sancțiuni comerciale și economice. Iranul a denunțat duminică reimpunerea sancțiunilor ca fiind „nejustificată”.

