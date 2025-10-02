Sindicatele organizează o nouă zi de grevă în FRANȚA/ Autoritățile se pregătesc să se confrunte cu un val de manifestanți

Un nou val de greve urmează să se desfășoare pe teritoriul Franței, joi, în contextul în care sindicatele se opun planurilor de economii bugetare și măsurilor adoptate de Guvern.

La mobilizarea de pe 2 octombrie se așteaptă să participe mai puțini cetățeni decât în cazul celei de pe 18 septembrie. Incluzând ziua de acțiune aflată sub sloganul „blocăm totul” din 10 septembrie, aceasta ar fi a treia zi de mobilizarea socială de la începutul anului școlar.

În capitală, serviciul va fi normal pe întreaga rețea RATP, cu excepția unor perturbări pe RER B, care traversează Parisul de al nord la sud.

Șeful poliției din Paris a anunțat că aproximativ 5.000 de ofițeri ai forțelor de ordine vor fi desfășurați în capitală pentru a asigura securitatea cetățenilor.

Conferința Generală a Sindicatelor (CGT) a enumerat, marți, aproximativ 240 de acțiuni planificate în Franța pentru ziua de joi, inclusiv demonstrații în multe orașe și unele adunări desfășurate în sensurile giratorii și intersecții. Autoritățile prevăd o mobilizare între 300.000 și 350.000 de persoane, inclusiv între 20.000 și 40.000 la Paris.

Protestul din 18 septembrie a reunit între 500.000 și peste un milion de persoane, potrivit autorităților.

Noul prim-ministru încearcă să negocieze cu sindicatele

Sindicatele, care au fost dezamăgite de întâlnirea cu noul premier, Sebastien Lecornu, au lansat o nouă zi de greve, considerând că nu au primit un răspuns clar cu privire la întrebările legate de buget, potrivit cotidianului Le Monde. Sindicatele cer abandonarea multor măsuri, printre care „dublarea francizelor medicale, eliminarea a 3.000 de posturi din funcția publică și reforma asigurărilor de șomaj”, precum și „ridicarea vârstei legale de pensionare la 64 de ani”.

Sebastien Lecornu i-a asigurat pe liderii sindicali, într-o scrisoare adresată miercuri, că va păstra în următorul buget al asigurărilor sociale „anumite măsuri” privind îmbunătățirea pensiilor femeilor și că va „asculta propunerile” privind puterea de cumpărare.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

ZIUA “BLOCĂM TOT” A VENIT. Aproape un milion de persoane au protestat în Franța /Violențe în mai multe orașe, 140 de manifestanți au fost reținuți