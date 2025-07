Rusia CONDAMNĂ intenția Statelor Unite de a furniza armament suplimentar Ucrainei /„Favorizează continuarea ostilităților”

Administrația Vladimir Putin a condamnat, marți seară, intențiile președintelui american, Donald Trump, de a furniza armament suplimentar Ucrainei, avertizând că această abordare nu va face decât să prelungească războiul.

Cu toate acestea, reprezentantul Kremlinului a salutat eforturile președintelui american, Donald Trump, de facilitare a negocierilor între Rusia și Ucraina.

Donald Trump a semnalat că ar putea furniza armament suplimentar Ucrainei, pentru respingerea invaziei militare ruse.

Întrebat dacă analizează posibilitatea impunerii de noi sancțiuni Rusiei, liderul de la Casa Albă a răspuns afirmativ.

Săptămâna trecută, Donald Trump s-a declarat nemulțumit de discuția pe care a avut-o cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.

”Am avut o convorbire destul de lungă, am discutat despre multe lucruri (…). Am discutat și despre războiul din Ucraina, iar eu nu sunt mulțumit. Nu am înregistrat niciun progres cu el”, a afirmat Trump.