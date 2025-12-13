De ce se implică serviciile în jocuri de putere? Nicușor Dan răspunde: „E o întrebare pentru partide”

Invitat la ”40 de întrebări”, cu Denise Rifai, Nicușor Dan a afirmat că SRI nu poate efectua interceptări fără un ordin judecătoresc și a subliniat că, în prezent, serviciul se va ocupa strict de documentare în probleme de corupție, iar investigațiile vor rămâne în responsabilitatea parchetului.

El a mai precizat că există mecanisme interne de control pentru a preveni eventuale abuzuri.

”România este o țară sigură, ceea ce se datorează, într-o oarecare măsură, SRI-ului. Dacă ne uităm la celelalte domenii,politică, economie, justiție, unde există jocuri de putere, de ce nu funcționează lucrurile? Aceasta trebuie să fie o întrebare pentru partide.

Pe de altă parte, pentru că nu există un director civil și o responsabilitate clară pentru eventualele derapaje ale serviciului, această responsabilitate îmi revine mie. În aceste șase luni, însă, nu am observat astfel de derapaje. Nu există interceptări nici acum și nici în viitor nu vor exista fără un ordin judecătoresc emis de un judecător”, a spus Nicușor Dan.

Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea: ”Cum veți ține SRI sub control?”

”În continuare, ceea ce se întâmplă acum este legat de această chestiune, corupția, care era prevăzută și în vechea strategie. Vreau să fie foarte clar: pentru că s-au făcut excese, serviciul se va ocupa de documentare, nu de cercetare. Va fi responsabilitatea parchetului să investigheze.

(Întrebare: Cum veți ține SRI sub control?) Avem, inclusiv în cadrul serviciului nostru, oameni care să vegheze ca nimic să nu scape de sub control”, a încheiat Nicușor Dan.

