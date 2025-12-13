Nicușor Dan spune despre Călin Georgescu că nu „trebuie să ne uităm” la personaj, ci mai degrabă la „campania de dezinformare personificată de acesta”

Președintele României, Nicușor Dan, a fost invitatul lui Denise Rifai la emisiunea ”40 de Întrebări”. Acesta a vorbit despre anularea alegerilor din decembrie 2024, dar și despre Călin Georgescu.

”Nu trebuie să ne uităm neapărat la personajul Călin Georgescu, ci la campania care, la un moment dat, a fost personificată de acesta. În prezent, asistăm la o campanie desfășurată intens pe rețelele sociale, care reușește să amplifice tensiunile sociale și să transforme orice fapt pozitiv al Guvernului într-un argument negativ.

Este o campanie care încearcă să decredibilizeze sistemul din România. Trebuie să convingem românii că, în ciuda greșelilor, a corupției și a problemelor din trecut, democrația rămâne modelul de funcționare pentru România. În același timp, este necesar să îmbunătățim administrația, iar oamenii trebuie să fie conștienți de existența unei campanii de dezinformare.” , a spus Nicușor Dan.

