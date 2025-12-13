Ce spune Nicușor Dan despre reintroducerea serviciului militar obligatoriu în România: „Nu vreau să ocolesc subiectul”

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre înființarea serviciului voluntar plătit de stat în România, prin care cetățenii pot activa în cadrul structurilor militare.

Serviciul voluntar, instituit acum trei luni, permite celor interesați să fie remunerați de stat pentru participarea lor și să rămână integrați în structurile militare românești. Președintele a explicat că măsura are rolul de a consolida securitatea țării.

Nicușor Dan: ”Una este să ai un vecin cu care te înțelegi și alta este să ai ca vecin precum Rusia”

”Nu se pune problema de așa ceva în acest moment. Dar, în urmă cu trei luni, în România a fost instituit un serviciu voluntar: cei care doresc pot fi plătiți de statul român pentru această activitate și pot rămâne în interiorul structurilor militare ale României.

Acesta este și motivul pentru care România sprijină Ucraina. Una este să ai un vecin cu care te înțelegi și alta este să ai ca vecin Rusia; în acest context, și cheltuielile tale se schimbă”, a declarat Nicușor Dan, la emisiunea lui Denise Rifai.

