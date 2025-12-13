Nicușor Dan profețește că va rezista coaliția de guvernare: „Nu văd niciun motiv să se rupă”

Invitat la ”40 de întrebări”, cu Denise Rifai, președintele României a vorbit despre coaliția de guvernare, în care este încrezător că va rezista.

Acesta a declarat că nu vede niciun motiv ca actuala coaliţie de guvernare să se rupă şi că liderii acestor partide au ales să facă parte din guvernare.

”Citesc zi de zi asta în presă, dar cunoscând realitatea nu văd un motiv. Pentru fiecare dintre aceste partide, în contextul ăsta, era clar că urmau tăieri, cel mai simplu erau să stea în opoziție.

Ei au ales să facă o coaliție. Prin faptul că această coaliție există, prin faptul că imaginea României era afectată după alegerile anulate, cu un deficit bugetar, în condițiile astea, fiecare dintre partidele din coaliție și-a asumat.

E inevitabil ca oamenii să nu spună despre ceilalți, ceilalți să răspundă”, a spus Nicușor Dan.

