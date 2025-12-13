Nicușor Dan susține că trebuie să redea încrederea românilor prin prezentarea „tuturor” elementelor” legate de anularea alegerilor, dar spune că „am reușit în mare măsură acest lucru în plan extern”

Președintele României Nicușor Dan spune că este foarte important să vină cu dovezile de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024, pentru a reda încrederea românilor prin prezentarea „tuturor elementelor. Cu toate acestea, adaugă el, ar fi reușit acest lucru „în plan extern”.

„Este foarte important să dovedim interferența rușilor în alegeri. Este vorba de încrederea oamenilor în stat. Mulți dintre români, în momentul de față, cred că alegerile au fost anulate în mod ilegal, pentru că o elită conducătoare nu a vrut să predea puterea și oamenilor acestora trebuie să le dăm toate elementele. Pe de altă parte, am reușit asta, în mare măsură, pe plan extern”, a spus Nicușor Dan la emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai.

Nu este clar la ce s-a referit președintele când, practic, a spus că a clarificat aceste aspecte „în plan extern”. Cert este că nu există în acest moment un raport cu dovezile pentru care Curtea Constituțională a României a procedat la anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Cu toate acestea, președintele s-a răzgândit și a spus că raportul va fi pregătit pentru prezentarea publicului în 2-3 luni și nu în 4-5 ani, cum a spus acum câteva zile.