Explicațiile lui Nicușor Dan despre nenumăratele gafe făcute: „Au fost evenimente suprapuse / La Timișoara a fost într-adevăr o greșeală” / Cred că trebuie să ne uităm mai mult la conținut și nu la formă”

Invitat la ”40 de întrebări”, cu Denise Rifai, Nicușor Dan a discutat despre gafele sale, nu puține, pe care le-a făcut în public de când a devenit președintele României.

”În primul rând, la acea fotografie cu regele și regina Danemarcei: de obicei, fiecare lider vine cu propria echipă, schimbă câteva cuvinte și face o poză. Eu am mers autobuzul, alături de președintele Macron și am întrebat dacă facem fotografia împreună sau separat, iar apoi am făcut un pas în spate ca să fie fotografiat regele Macron, apoi eu.

S-a vorbit mult despre momentul în care am vizitat un vapor și m-am urcat înaintea ei, însă a venit cineva la mine și mi-a explicat că un șef de stat se urcă primul.

La Timișoara a fost o greșeală, pentru că am avut vreo zece evenimente în acea zi, iar oamenii de la protocol mi-au dat informații contradictorii. Cred că ar trebui să ne concentrăm pe conținut, nu pe formă”, a spus Nicușor Dan.

