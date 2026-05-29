Ce anunță Volodimir Zelenski după incidentul cu drona rusească de la Galați

Melania Agiu
Volodimir Zelenski anunță că Ucraina este gata să sprijine România, „în orice mod necesar“, după incidentul de noaptea trecută de la Galați. Potrivit președintelui ucrainean, acum „este cu adevărat necesar să se intensifice presiunea asupra Rusiei, pentru ca acest război să nu se prelungească sau să se extindă“.

Zelenski speră că noile sancțiuni ale Uniunii Europene, anunțate în această dimineață de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, vor fi cu adevărat ferme și vor face Rusia să înțeleagă că atacurile sale îi vor aduce pierderi semnificative.

„Este într-adevăr necesar să se intensifice presiunea asupra Rusiei, pentru ca acest război să nu se prelungească sau să se extindă. Noaptea trecută, rușii au lansat un atac deliberat asupra regiunii noastre din sud – regiunea Odesa, care se învecinează cu România.

Acesta a fost încă un atac cinic asupra infrastructurii civile din orașele și apele noastre, care a vizat nave civile de transport containere. Una dintre drone – practic un echivalent al modelului „Shahed” – a lovit, de asemenea, o clădire rezidențială obișnuită din România. Le urăm celor răniți însănătoșire grabnică.

Suntem gata să sprijinim România în orice mod necesar în aceste circumstanțe. Ne bazăm pe faptul că noile măsuri de sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei vor fi cu adevărat ferme și vor face Rusia să înțeleagă că atacurile sale îi vor aduce pierderi semnificative. Așa ar fi corect. Mulțumesc tuturor celor care contribuie la protejarea vieții!“, a transmis președintele ucrainean pe contul său de X.

Cum arată apartamentul lovit de dronă în Galați. Locuința a fost aproape distrusă complet

Patrick André de Hillerin: Dacă am fi fost prinși într-un război, până acum eram morți, cu facturile achitate pe piept

