Federația Rusă se pregătește să ducă un război de uzură în Ucraina pentru mulți ani, după ce cheltuielile pentru armată și apărare au explodat în 2026.

Până la finalul acestui an, Rusia va cheltui 199 de miliarde de dolari pentru armată, cu aproximativ 40% peste planul inițial, după ce Vladimir Putin a aprobat cheltuieli suplimentare de 60 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg.

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Astfel, războiul cu Ucraina devine cel mai costisitor conflict al Rusiei de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace în pierderi de vieți omenești și cheltuieli militare.

Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale raportează că Rusia a pierdut 1,4 milioane de militari de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei din februarie 2022, iar fiecare zi de operațiuni militare costă între 500 milioane și 1 miliard de dolari pentru Kremlin.

Președintele rus a intensificat războiul împotriva Ucrainei în ultimul an, după ce discuțiile cu SUA din cadrul Summitului din Alaska n-au dus la o înțelegere acceptabilă pentru încetarea ostilităților.

Cheltuielile de apărare vor ajunge la 17 trilioane de ruble (199 miliarde de dolari) până la finalul anului 2026, cu 40% mai mult decât planul inițial anunțat în 2025, susțin două persoane apropiate guvernului rus.

Sporirea cheltuielilor indică un semnal că Putin este pregătit să continue escaladarea războiului cu Ucraina, intensificând atacurile cu rachete și cu drone mai greu de interceptat pentru a lovi instalații energetice, rețelele de transport, spitalele și infrastructura civilă.

Tensiunile dintre Rusia și Europa iau amploare după ce mai mulți oficiali europeni l-au acuzat pe Putin că se pregătește să intre într-un război direct cu NATO până la finalul deceniului, ca urmare a exercițiilor militare de la Marea Baltică și declarațiilor făcute de liderul rus privind folosirea armelor nucleare în cazul atacării regiunii Kaliningrad de către NATO.

Sursa Foto: Hepta