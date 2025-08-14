Rusia și Belarus pregătesc exercițiile militare ZAPAD. Ambele țări scot la testare arsenalul nuclear din dotare

Rusia şi Belarus vor pune în practica exerciţiile militare comune Zapad-2025, însă noutatea din acest an este utilizarea muniției nucleare și a rachetelor hipersonice ruseşti Oreşnik.

Rusia continuă provocările la adresa occidentului alături de partenerul său strategic, Belarus. În cadrul exercițiilor militare comune Zapad-2025, rușii și bielorușii vor testa muniție nucleară, dar și sistemul de rachete Oreşnik.

„Pentru noi, acest exercițiu are o importanţă strategică, fiind în primul rând un element de descurajare la adresa națiunilor care nu ne sunt prietene”, a declarat ministrul apărării din Belarus, Viktor Khrenin.

Anterior planificării aplicațiilor militare comune, președinții Aleksandr Lukaşenko și Vladimir Putin au stabilit necesitatea consolidării apărării prin testarea armelor de ultimă generație. Mai mult, Putin i-ar fi promis lui Lukaşenko că-i va furniza rachete hipersonice Oreşnik, singurele de acest tip din lume.

„Trebuie să fim pregătiţi pentru orice. Vedem situaţia la frontierele noastre şi nu putem sta cu braţele încrucişate în faţa militarizării intense a ţărilor membre NATO, a subliniat Khrenin.

Belarus a semnat un acord de securitate cu Rusia la sfârşitul anului trecut, prin care acceptă desfășurarea achetelor balistice hipersonice pe teritoriul țării, începând cu a doua jumătate a anului 2025, informează Moscow Times.

Analiștii occidentali se așteaptă ca exercițiile Zapad să adune aproximativ 13.000 de militari din Belarus și un număr nespecificat de trupe ruse.

