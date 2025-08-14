Un fost ofițer de informații, rezident KGB în Germania de Est, președinte, premier și apoi iar președinte și un magnat american, președinte, inculpat și apoi iar președinte.

Este vorba despre Vladimir Putin și Donald J. Trump. Cei doi au avut cinci întâlniri față în față, în primul mandat al președintelui Statelor Unite. Vineri, se întâlnesc din nou, la jumătatea distanței dintre ei, pe pământ american, care a aparținut cândva Mamei Rusia.

De la începutul celui de-al doilea mandat la Casa Albă, Trump și Putin au tot vorbit la telefon. Rămâne de notorietate convorbirea din 12 februarie, prima dintre ele, care a ținut o oră și jumătate.

2007 – Putin ataca America, Trump primea o stea la Hollywood

2007, Conferința de Securitate de la München, cu un an înaintea invaziei ruse în Georgia. Premierul rus pe atunci, cu un mandat de președinte la activ, Vladimir Putin, ține o „lecție de finețe diplomatică” – spun experții – transmisă live de televiziunile din toată lumea.

În fața a 200 de invitați, Putin lansează mesaje clare: Rusia nu este de acord cu expansiunea NATO în Europa de Est, cu referire la Polonia, Ungaria, Republica Cehă și Slovacia (foști sateliți în cadrul Pactului de la Varșovia), la care adaugă Ucraina, Belarus, Georgia și Republica Moldova.

Același „om decent”, cum l-a numit Kissinger când Putin i-a mărturisit că a lucrat în „domeniul informațiilor”, atacă America la scenă deschisă, criticând aspirațiile acesteia către o ordine mondială unipolară.

Tot 2007, o altă personalitate – Donald J. Trump. Magnatul american primește o stea pe celebrul bulevard american, Hollywood Walk of Fame, pentru munca sa de producător al emisiunii Miss Universe.

Prima întâlnire: „Una dintre cele mai stranii, din istoria modernă”

Zece ani mai târziu, în 2017, cei doi stau față în față, ambii din postura de mari lideri ai lumii.

„Una dintre cele mai stranii întâlniri din istoria modernă”, descria presa vremii, bilaterala din marja întâlnirii G20 de la Hamburg. Bizară pentru că, în precedenții ani, Trump a lăsat de înțeles fie că s-a întâlnit cu Putin și „s-au înțeles de minune”, fie că nu l-a întâlnit niciodată. Și mai bizară este informația potrivit căreia președintele american a interzis divulgarea conținutului discuției, în contextul în care Trump era presat de ancheta privind presupusa imixtiune a Rusiei în alegerile prezidențiale din Statele Unite.

La primul face to face, cei doi președinți i-au avut alături pe ministrul de Externe al Rusiei, pe secretarul de stat de atunci al lui Trump și doi interpreți. După discuții, Trump a luat notițele interpretului său și i-a cerut acestuia să nu informeze pe nimeni despre conținutul întâlnirii, potrivit Financial Times.

Apoi, la o cină în acea seară, Trump l-a abordat pe Putin pentru o discuție informală – doar cu interpretul lui Putin și fără oficiali americani prezenți.

Vietnam – Fără bilaterală, din cauza unui „conflict de program”

Subiectul interferenței Rusiei în prezidențialele americane a fost atins și la a doua întâlnire. În noiembrie 2017, cei doi s-au întâlnit la forumul de Cooperare Economică Asia-Pacific din Vietnam. Trump a repetat afirmațiile lui Putin conform cărora Rusia nu s-a amestecat în alegerile din SUA.

Cei doi nu au avut o întâlnire oficială acolo, din cauza unor „conflicte de program”, potrivit presei americane, însă au vorbit informal de câteva ori în timpul întâlnirii de două zile.

Trump și Putin au fost văzuți vorbind relaxat în timp ce mergeau spre o ședință foto la summit. Înconjurați de anturaje numeroase, cei doi au vorbit o mare parte din drum spre o priveliște și au stat unul lângă altul pentru o fotografie.

Discuția, deși scurtă, a părut prietenoasă, ambii lideri comunicând…. cu mâinile.

Amândoi au purtat o cămașă vietnameză tradițională, supradimensionată, albastră, oferită de țara gazdă și au stat unul lângă altul pentru fotografie.

Ingerința Rusiei în alegerile americane. Trump pune la îndoială propriile agenții de informații

Tot despre ingerința Rusiei în alegerile americane s-a discutat și la Summitul Rusia – SUA, desfășurat la Helsinki, un an mai târziu. A fost a treia vedere oficială a acestora, când cei doi lideri s-au întâlnit la invitația lui Sauli Niinistö, președintele finlandez, pentru a discuta despre degradarea relațiilor SUA-Rusia, acuzațiile de interferență în alegeri și războiul din estul Ucrainei.

La un an și jumătate de la începutul primei sale președinții, victoria lui Trump la alegerile prezidențiale americane din 2016 era încă umbrită de acuzațiile conform cărora Rusia l-ar fi ajutat să ajungă președinte.

De data aceasta, cei doi președinți s-au întâlnit singuri, având alături doar interpreți.

La conferința de presă, Putin și-a transmis mesajele: „Putem face față acestor provocări doar dacă ne unim rândurile”, „Războiul Rece este de domeniul trecutului”.

Însă Trump a fost cel care a ținut titlurile presei, când a pus la îndoială deschis concluzia propriilor agenții de informații, cu privire la amestecul Rusiei.

După ce a recunoscut că a discutat cu Putin despre acuzațiile de interferență electorală, liderul american a fost întrebat dacă dă crezare agențiilor de informații americane care au concluzionat că Moscova a intervenit în procesul electoral.

„Am mare încredere în oamenii mei din serviciile de informații, dar vă voi spune că președintele Putin a fost extrem de ferm și puternic în negarea sa de astăzi”, a spus Trump. „A spus doar că nu este vorba de Rusia. Voi spune atât: nu văd niciun motiv pentru care ar fi așa.”

Ani mai târziu, The Guardian a conchis: a-l pune pe Donald Trump singur într-o cameră cu Vladimir Putin este o poveste imprevizibilă – și adesea periculoasă.

Trump și Putin, fără traducători

Cei doi lideri ai lumii s-au întâlnit din nou, informal, în marja summitului G20 de la Buenos Aires, (2018) unde Trump nu a luat cu el niciun interpret sau o persoană care să ia notițe.

Discuțiile dintre cei doi președinți au avut loc la teatrul Colón din capitala Argentinei, în timp ce liderii participanți și soțiile acestora părăseau clădirea.

Trump a fost însoțit de Melania, soția sa, iar Putin îl avea pe traducător. Cei patru au stat la o masă și au fost printre ultimii care au plecat, relatează presa internațională.

Casa Albă a recunoscut că cei doi lideri s-au întâlnit la Buenos Aires, după ce președintele american anulase discuțiile bilaterale oficiale, în urma atacului Rusiei asupra a trei nave ale marinei ucrainene în Marea Azov.

Potrivit presei americane, consilierii lui Trump au caracterizat întâlnirea cu Putin drept una dintre numeroasele conversații „informale” pe care acesta le-a avut cu omologii săi în acea seară. Însă, Financial Times a citat persoane familiarizate cu conversația, care au spus că discuția a părut mai lungă și mai substanțială decât a recunoscut Casa Albă.

Partea rusă a comunicat că cei doi lideri au vorbit timp de aproximativ 15 minute despre „o serie de probleme de politică externă, inclusiv incidentul de la Marea Azov și conflictul din Siria”.

De altfel, înaintea fotografei de familie, chipul Vladimir Putin a fost surprins pe camere, iritat de „răceala” cu care Trump trece pe lângă el.

Sursa: Profimedia

În timpul discuției informale, Trump i-ar fi explicat lui Putin că o întâlnire oficială era imposibilă la momentul respectiv, iar liderul rus a răspuns că „nu se grăbește” și că rămâne pregătit să se întâlnească atunci când îi va conveni cel mai bine lui Trump, a declarat un oficial rus, potrivit sursei citate.

Atât Departamentul de Stat al SUA, cât și Casa Albă au refuzat să comenteze dincolo de afirmațiile anterioare că a avut loc o scurtă întâlnire.

Trump glumește cu Putin: „Nu te amesteca în alegeri”

Ultima întâlnire a celor doi, a fost în ultimul an de mandat al lui Trump, la Osaka. Președintele american și cel rus au discutat tot „cu ușile închise”, în marja summitului G20 din Japonia.

Înainte ca cei doi lideri să se întâlnească în privat, aceștia au răspuns la întrebările jurnaliștilor. Unul dintre reporteri l-a întrebat pe Donald Trump dacă va face presiuni asupra liderului rus pentru a se asigura că țara sa nu se va amesteca din nou în procesul democratic din SUA.

„Desigur că o voi face”, a spus Trump, cu un zâmbet larg, înainte de a arăta în direcția lui Putin și de a-i spune: „Nu te amesteca în alegeri”, relata presa americană, la vremea aceea.

Se întâmpla înaintea alegerilor prezidențiale din Statele Unite, pe care Trump le-a pierdut în fața lui Joe Biden.

În aceeași întâlnire cu reprezentanții presei, președintele a lăudat relația sa „foarte, foarte bună” cu Putin și a spus că vor rezulta multe „lucruri pozitive” din aceasta, urmând fidel modelul mesajelor de la precedentele întâlniri.

La finalul întrevederii, cei doi au mers împreună către locul unde avea să fie realizată fotografia de grup, cu ceilalți lideri.

Pe 15 august, Trump se va întâlni față în față cu Putin la Summitul RUSIA- SUA, care va avea loc la Anchorage, Alaska, a declarat Casa Albă.

„Acesta este un exercițiu de ascultare pentru președinte”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, completând că înâlnirea este organizată la solicitarea lui Vladimir Putin.

