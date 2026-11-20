Donald Trump are prea mulți oameni „lingușitori“ în jurul său, a transmis Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, în noul său serial de televiziune „Melania: The Series”. Ea a povestit cum i-a spus soțului ei „adevărul”, în momente în care mulți dintre cei din anturajul său se limitau doar să-i aprobe deciziile și să-i dea mereu dreptate.

„Am impresia că, uneori, sunt prea mulți oameni în jurul lui, că toți îi dau dreptate, iar asta nu e sănătos”, a spus Melania Trump, potrivit The Telegraph. Amazon a lansat vineri două episoade din „Melania: The Series”, după ceea ce a descris drept „succesul istoric al filmului «Melania, The Film»”.

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Lungmetrajul, lansat în ianuarie de Amazon MGM Studios, a înregistrat încasări de 12,7 milioane de lire sterline la box-office-ul mondial.

Serviciul de streaming al lui Jeff Bezos ar fi plătit 40 de milioane de dolari (31 de milioane de lire sterline) pentru achiziționarea filmului „Melania” și a cheltuit încă 35 de milioane de dolari pe campania de marketing.

Bezos a fost acuzat de democrați că ar fi cumpărat filmul pentru a intra în grațiile lui Trump, acuzație pe care a negat-o.

Intervievați împreună pentru documentar, președintele și Prima Doamnă a sua au dezbătut care dintre ei este mai relaxat.

Președintele Trump a spus: „Cred că, de fapt, e foarte ușor să te înțelegi cu mine, mult mai ușor decât ar crede publicul. Ea ar putea fi chiar mai dificilă decât mine.” Soția sa, Melania Trump a răspuns: „El a spus ceva de genul: «Oh, e atât de dificilă», dar eu îi spun adevărul.”

Trump a spus că soția sa era ferm convinsă că el ar trebui să se comporte într-un mod demn de un președinte.

„Când organizam mitinguri, dacă uneori mă apucam să dansez, nu sunt sigur că ei îi plăcea prea mult”, a spus el. „Dar oamenilor le plăcea și spuneau că le place.” „Păi, uneori, știi, situațiile erau de genul: «Nu cred că e o zi potrivită pentru dans, așa că…»”, a răspuns Melania Trump.

Regizorul serialului apare în dosarele lui Epstein

Primul episod al serialului, regizat de Brett Ratner, cunoscut mai ales pentru filmele din seria „Rush Hour”, îi poartă pe spectatori prin rutina doamnei Trump. The Telegraph reamintește că Ratner, care a regizat atât filmul, cât și documentarul, a apărut de mai multe ori în dosarele lui Jeffrey Epstein alături de pedofil și de două femei ale căror fețe au fost ascunse.

O mare parte din imaginile din noua serie sunt filmate cu o cameră de film vintage, iar Prima Doamnă acordă majoritatea interviurilor sale la bordul unor avioane private.

Ea vorbește despre faptul că îi place să se bucure de singurătate și că nu este de acord cu soțul ei.

„Trebuie să-ți susții propriile convingeri”, îi spune ea intervievatorului. „Dacă nu ești de acord, nu-i nimic. „Îl las să fie așa cum este, iar el mă susține și mă lasă să fiu așa cum sunt.”

Un astfel de moment a avut loc în octombrie 2024, cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile prezidențiale, când Melania Trump și-a declarat public sprijinul pentru dreptul la avort, intrând astfel în conflict cu soțul ei și cu Partidul Republican.

Trump este întrebat apoi dacă a susținut-o, la care acesta răspunde: „Păi, nu eram sigur cum o să se preteze situația.”

„Și înainte de alegeri, ea a ieșit în public și a vorbit despre asta, iar oamenii i-au respectat opiniile… ea înțelege foarte bine subiectul.” „Am convingerile mele”, adaugă Melania Trump.

„Am fost „anulată” din cauza orientării politice a soțului meu”

Trump dezvăluie în cadrul interviurilor că soția sa a pierdut mulți prieteni atunci când el a decis să candideze la președinție.

„Femeile o plac foarte mult pe Melania”, spune el. „Ar fi fost de acord cu orice ar fi spus ea. Când am candidat, ea și-a pierdut foarte repede mulți prieteni, iar asta nu a deranjat-o deloc.

„Nu s-a plâns niciodată; nu a spus niciodată «O, Doamne, îmi pierd prietenii», dar ei au făcut-o din prostie. Acum, toți vor să se întoarcă.”

Sursă video: Melania: The Series