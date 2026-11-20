Președintele american, Donald Trump, cere încheierea unui acord de pace între Ucraina și Rusia până în ianuarie, înainte ca democrații să preia controlul asupra Congresului, relatează Financial Times.

Potrivit a patru surse citate de Financial Times, administrația Trump i-a informat pe oficialii europeni și ucraineni că speră să obțină un acord de pace între Kiev și Moscova până la începutul anului 2027. Washingtonul vrea să încheie negocierile înainte ca democrații să preia controlul asupra ambelor camere ale Congresului, întrucât aceștia intenționează să crească sprijinul pentru Ucraina și să sporească presiunea asupra Rusiei.

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FT reamintește că partidul Republican al lui Trump a pierdut controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului în alegerile de la jumătatea mandatului de la începutul acestei luni, iar democrații vor încerca probabil să consolideze sprijinul acordat Ucrainei și să intensifice presiunea asupra Moscovei.

Trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner, au reluat negocierile cu Ucraina și Rusia la Abu Dhabi la începutul acestei luni, punând capăt unei pauze de opt luni. Discuțiile privind Ucraina au fost blocate după ce SUA și Israelul au lansat o operațiune de amploare în Iran, la finalul lunii februarie a acestui an.

Săptămâna aceasta, președintele SUA s-a întâlnit cu Vladimir Putin în China și a declarat ulterior că omologul său rus a precizat clar că Moscova este „pregătită pentru pace”.

De asemenea, Kushner și Witkoff au avut o serie de întâlniri cu oficiali ruși, ucraineni și europeni la Moscova, Dublin și Berlin în ultimele zile, ocazie cu care au transmis acest sentiment de urgență, au afirmat surse familiarizate cu discuțiile.

„Americanii exercită presiuni puternice și există o oarecare îngrijorare că ar fi nevoie de concesii semnificative din partea Ucrainei pentru a se ajunge măcar aproape de un acord”, a declarat un oficial european după întâlnirea cu Kushner și Witkoff. „Americanii se grăbesc, Putin nu se grăbește”, a spus un altul.

Acest calendar a amplificat îngrijorările la Kiev cu privire la posibilitatea ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski să fie forțat să încheie un acord în condițiile impuse de Moscova înainte ca democrații să preia controlul asupra Congresului, a declarat un înalt oficial ucrainean.

„Lui Trump îi place Putin și vrea să încheie totul până în ianuarie”, a declarat înaltul oficial, subliniind că Rusia „ar putea obține condiții mai bune” dacă acordul s-ar încheia înainte de ianuarie.

Potrivit FT, deși Trump dispune în continuare de o largă autoritate în ceea ce privește desfășurarea negocierilor de pace, democrații din Congres sunt dornici să-și folosească competențele legislative pentru a consolida sprijinul acordat Ucrainei și pentru a impune sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei. De asemenea, aceștia s-au angajat să-și folosească competențele de control pentru a analiza politica externă a lui Trump și interesele comerciale ale lui Witkoff și Kushner.

Deși SUA nu au presat Ucraina să facă concesii specifice față de Rusia, Putin a cerut joi, după summitul pe care l-a avut cu Trump și cu președintele chinez Xi Jinping la Shenzhen, ca Ucraina și aliații săi europeni să accepte „compromisuri” și „realități”.

Printre acestea se numără o cerere ca Ucraina să cedeze teritoriu Moscovei în regiunea crucială a frontului din Donbas, precum și interzicerea viitoarei aderări a Ucrainei la NATO și impunerea unor restricții asupra forțelor sale armate.

Rusia a insistat, de asemenea, pentru schimbări radicale ale ordinii de securitate europene de după Războiul Rece, în cadrul căreia NATO ar reduce prezența trupelor și a armamentului de pe flancul său estic.

De asemenea, oficialii americani au sugerat că Trump ar putea purta discuții cu liderii europeni despre modalitățile de a pune capăt războiului în cadrul summitului G20 pe care îl va găzdui la Miami luna viitoare, potrivit celor doi oficiali.

Însă un înalt oficial francez a declarat că nu vor avea loc negocieri cu europenii pe tema Ucrainei la summitul G20, deoarece Ucraina nu a fost invitată.

Trump l-a invitat pe Putin la summit, deși liderul rus nu a precizat dacă va participa.