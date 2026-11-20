Donald Trump a numit vizita sa în China și în țările asiatice „una dintre cele mai reușite vizite prezidențiale din istoria americană”. Potrivit președintelui american, decizia lui Xi Jinping de a-l întâmpina personal la scările avionului demonstrează respectul Chinei față de Statele Unite.

„Joe Somnorosul nu a fost întâmpinat așa”, a subliniat Trump. „Xi a întâmpinat țara noastră – el nu m-a întâmpinat pe mine, ci a întâmpinat țara noastră la scările avionului. Este ceva ce nu a făcut niciodată înainte. Asta înseamnă că respectă țara noastră. Pe Joe Somnorosul nu l-a întâmpinat la scările avionului, vă pot asigura de asta”, a declarat Trump.

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Conform declarațiilor președintelui SUA, reprezentanții americani continuă negocierile privind Ucraina, însă procesul rămâne dificil din cauza animozității dintre Zelenski și Putin.

„În timpul discuției cu președintele Putin, Rusia și-a exprimat clar dorința de a ajunge la o soluționare diplomatică a războiului dintre Rusia și Ucraina. Am vorbit cu reprezentanții noștri, care își fac treaba foarte bine, dar este o muncă grea. Foarte grea. Problema este că există o animozitate uriașă între președintele Zelenski și președintele Putin. Iar asta nu face niciodată lucrurile ușoare. Am crezut că acest conflict va fi unul dintre cele mai ușor de rezolvat. L-am chiar catalogat ca fiind unul dintre cele mai simple dintre cele opt conflicte despre care am menționat, sau dintre cele șase cu care toată lumea este de acord. Dar nivelul de animozitate de aici este rar întâlnit. Cu toate acestea, avem negocieri foarte bune. Cred că avem șanse reale de a ajunge la un acord. În fiecare lună, în acest război absurd, mor 25.000 de oameni, în principal militari. Nu toți, dar majoritatea celor decedați sunt militari”, a declarat Trump.

Oficialul a mai precizat că Statele Unite s-au comportat „foarte rău” în situația conflictului dintre Rusia și Ucraina.

Potrivit lui Trump, Vladimir Putin i-a spus că războiul nu ar fi început dacă el ar fi ocupat funcția de președinte al SUA.

„Și aseară, Putin a spus asta. A spus: „Asta nu s-ar fi întâmplat niciodată”. Am întrebat de fapt: „Ați fi început dacă aș fi fost președinte?” El a răspuns: „Nu, asta nu s-ar fi întâmplat niciodată”. Totul a fost organizat atât de rău. Țara noastră s-a comportat foarte rău în această situație”, a declarat Trump. „Am o relație fantastică cu Putin – și asta este bine. Am o relație fantastică cu Xi – și asta este bine. Și țara noastră este în siguranță datorită acestui lucru“, a declarat Trump.

Liderul de la Casa Albă a declarat că economia americană a ajuns la summiturile din Asia cu o „putere fără precedent”.

Președintele SUA a menționat, de asemenea, scăderea recentă a prețurilor la benzină, subliniind că „este foarte mare păcat” că aceasta nu s-a produs înainte de alegeri.

Trump a amintit că prețul mediu al benzinei în SUA a scăzut cu aproape 60 de cenți în comparație cu valorile de acum o lună.

„Una dintre cele mai semnificative scăderi, se spune, din istoria pieței petroliere. Este o scădere record în întreaga istorie a observațiilor”, a declarat Trump în timpul unei conferințe de presă de vineri de la Casa Albă.

Trump a declarat că Iranul „înșeală oamenii” de 51 de ani

Președintele SUA, Donald Trump, comentând scăderea prețurilor la benzină în Statele Unite, a declarat că Washingtonul dorește să încheie un „acord real” cu Teheranul, și nu un „acord fals”.

„Ei vor să încheie un acord, dar nu unul care să fie acceptabil pentru mine”, a spus președintele american. „Ei înșeală oamenii de 51 de ani”, a adăugat el.

În aceeași conferință de presă, Trump a amenințat companiile americane cu taxe mari dacă vor construi centre de date în străinătate.

Președintele SUA a declarat că nu va permite companiilor americane să construiască centre de date în afara țării, amenințând că, în caz contrar, le va impune taxe mari.

„Nu vom permite companiilor noastre să construiască centre de date în afara țării. Nu vom permite ca acest lucru să se întâmple”, a declarat Trump într-o conferință de presă la Casa Albă.

Potrivit președintelui, SUA „au început să rămână în urmă” după ce au permis companiilor americane să își mute producția de cipuri semiconductoare în străinătate.