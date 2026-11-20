Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a făcut un apel-surpriză la adresa ucrainenilor, pe care i-a îndemnat la „unificarea” cu Rusia, ca să treacă de „partea corectă a istoriei”, în ciuda „oricăror tragedii care au loc astăzi”. Acesta a susținut că Ucraina și Rusia nu ar trebui neapărat să devină o singură țară, ci să treacă printr-o unificare într-un sens mai general. Declarațiile au fost făcute în timpul unui interviu cu regizorul sârb Emir Kusturica.

„Aș dori să spun: treceți de partea noastră, pentru că este partea noastră comună… partea corectă a istoriei”, a declarat Putin, potrivit agenției de stat TASS.

Liderul de la Kremlin a subliniat că nu se referă neapărat la fuziunea într-un „singur stat”, ci la „unificare în sensul cel mai larg al cuvântului”, pentru a atinge „obiective comune”, fără a preciza însă la ce se referă concret.

„Dacă vorbim despre ucraineni, aș vrea să audă acest lucru. Și indiferent ce se întâmplă, indiferent ce tragedii au loc astăzi, trebuie să ne gândim la viitor, la viitorul copiilor noștri și să înțelegem că, dacă vrem să fim puternici, relevanți și să avem condiții pentru o bună dezvoltare, trebuie să fim împreună”, a mai afirmat președintele rus.

Moscova respinge ideea SUA privind garanțiile de securitate de tip NATO pentru Ucraina

Adjunctul ministrului de Externe rus, Serghei Riabkov, a respins ideea unor garanții de securitate de tip NATO pentru Ucraina, afirmând că orice formă de „apartenență parțială” a Kievului la alianța militară occidentală este total inacceptabilă pentru Moscova, potrivit presei de stat ruse.

Poziția oficialului rus vine la o zi după ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat, în urma unui summit desfășurat la Berlin, că problema aderării Ucrainei la NATO ar trebui redeschisă. La același eveniment, negociatorul american pentru pace Jared Kushner a susținut că el și colegul său, Steve Witkoff, „i-au făcut pe ruși să fie confortabili cu ideea că orice garanție de securitate pentru Ucraina ar fi bazată pe articolul 5” – clauza de apărare colectivă a NATO, care stipulează că un atac asupra unui membru este considerat un atac asupra tuturor.

„Aș vrea să spun că până și ideea unei formule pentru calitatea de membru parțial al NATO a Ucrainei și căutarea unui tip de «soluție creativă» în acest domeniu este o opțiune inacceptabilă pentru noi”, a replicat adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov (notă: în textul original apărea Serghei Lavrov), conform Reuters.

Condiția Rusiei pentru negocieri și posibila vizită a emisarilor europeni

Întrebat dacă garanțiile bazate pe articolul 5 ar putea fi acceptate de Rusia, Serghei Riabkov a precizat că Moscova abordează subiectul strict prin prisma propriei securități.

„În ceea ce privește Ucraina, să recunoască natura irevocabilă a cererii noastre ca acest stat să nu adere la NATO. Când se va întâmpla aceasta, cred că problema garanțiilor de securitate poate fi discutată într-un fel sau altul”, a declarat Riabkov.

De asemenea, oficialul rus a confirmat că se lucrează la o posibilă vizită la Moscova a unor reprezentanți din Marea Britanie, Germania și Franța. Joi, Vladimir Putin anunțase că Rusia a propus deplasarea emisarilor europeni la Moscova pentru a-și clarifica poziția privind negocierile de pace, înainte de stabilirea formatului viitoarelor discuții.