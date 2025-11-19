Polonia declanșează cea mai mare operațiune împotriva sabotajelor Rusiei. 10.000 de militari sunt implicați

Forțele de securitate poloneze vor lansa una dintre cele mai ample operațiuni de securitate din istoria lor, menită să contracareze actele de sabotaj, potrivit ministrului polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Serviciile intenționează să înceapă operațiunea pe 21 noiembrie. Conform planului, vor fi implicați până la 10.000 de militari.

„Aceasta este una dintre cele mai mari operațiuni”, a declarat ministrul Apărării într-o conferință de presă comună cu ministrul de Interne și Administrație, Marcin Kerwiński (citat de PAP ). „Împreună cu ministrul Kerwiński, depunem o cerere către prim-ministru, iar apoi cererea prim-ministrului va fi transmisă președintelui Republicii Polone.”

După cum a explicat ministrul, scopul operațiunii este de a asigura securitatea, de a proteja infrastructura critică și de a asigura coordonarea între toate agențiile guvernamentale pentru a contracara actele de sabotaj și a spori siguranța publică. Poliția, personalul militar, securitatea feroviară și toate agențiile guvernamentale sunt așteptate să își coordoneze acțiunile.

„Polonia va desfășura toate resursele disponibile – în toate ministerele, în toate agențiile guvernamentale – pentru a proteja siguranța cetățenilor săi”, a subliniat ministrul de interne Marcin Kerwiński. Sunt planificate lucrări în trei domenii. Unul dintre acestea include supravegherea aeriană a instalațiilor și comunicațiilor, precum și patrularea teritoriului.

Șeful Statului Major General al Forțelor Armate Poloneze, generalul Wiesław Kukula, a anunțat că operațiunea va fi efectuată de forțele și mijloacele Armatei Poloneze, ale tuturor ramurilor forțelor armate și ale Comandamentului Componentei Cibernetice. Generalul Maciej Klisz va comanda operațiunea. „Intenționăm să începem operațiunea noastră pe 21 noiembrie”, a declarat generalul Kukula.

Decizia de a declanșa activarea operațiunii a fost luată în lumina incidentelor feroviare recente, pe care autoritățile poloneze le-au etichetat drept act de terorism și le-au dat pe seama Rusiei.

Pe 16 noiembrie, pe o linie de cale ferată din Voievodatul Mazoviei, în apropierea gării Garwolin, un mecanic de locomotivă a observat daune la șine. Prim-ministrul polonez Donald Tusk a numit incidentul „un act de sabotaj” și a confirmat că liniile au fost aruncate în aer.

Pe 17 noiembrie, presa locală a relatat că persoane necunoscute au deteriorat cablul aerian de pe aceeași linie de cale ferată, dar în apropierea gării Puławy. Ministerul polonez al Afacerilor Externe a numit incidentul feroviar „un act de terorism de stat”, afirmând că „intenția clară a fost de a provoca victime umane”. Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, comentând incidentul, a declarat că „un stat străin a trimis sabotori bine antrenați, dar cumva aceștia nu și-au atins scopul”. El a avertizat că va exista un răspuns, „și nu doar unul diplomatic”.