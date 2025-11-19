Prima pagină » Actualitate » Polonia declanșează cea mai mare operațiune împotriva sabotajelor Rusiei. 10.000 de militari sunt implicați

Polonia declanșează cea mai mare operațiune împotriva sabotajelor Rusiei. 10.000 de militari sunt implicați

19 nov. 2025, 18:37, Actualitate
Polonia declanșează cea mai mare operațiune împotriva sabotajelor Rusiei. 10.000 de militari sunt implicați

Forțele de securitate poloneze vor lansa una dintre cele mai ample operațiuni de securitate din istoria lor, menită să contracareze actele de sabotaj, potrivit ministrului polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Serviciile intenționează să înceapă operațiunea pe 21 noiembrie. Conform planului, vor fi implicați până la 10.000 de militari.

„Aceasta este una dintre cele mai mari operațiuni”, a declarat ministrul Apărării într-o conferință de presă comună cu ministrul de Interne și Administrație, Marcin Kerwiński (citat de PAP ). „Împreună cu ministrul Kerwiński, depunem o cerere către prim-ministru, iar apoi cererea prim-ministrului va fi transmisă președintelui Republicii Polone.”

După cum a explicat ministrul, scopul operațiunii este de a asigura securitatea, de a proteja infrastructura critică și de a asigura coordonarea între toate agențiile guvernamentale pentru a contracara actele de sabotaj și a spori siguranța publică. Poliția, personalul militar, securitatea feroviară și toate agențiile guvernamentale sunt așteptate să își coordoneze acțiunile.

„Polonia va desfășura toate resursele disponibile – în toate ministerele, în toate agențiile guvernamentale – pentru a proteja siguranța cetățenilor săi”, a subliniat ministrul de interne Marcin Kerwiński. Sunt planificate lucrări în trei domenii. Unul dintre acestea include supravegherea aeriană a instalațiilor și comunicațiilor, precum și patrularea teritoriului.

Șeful Statului Major General al Forțelor Armate Poloneze, generalul Wiesław Kukula, a anunțat că operațiunea va fi efectuată de forțele și mijloacele Armatei Poloneze, ale tuturor ramurilor forțelor armate și ale Comandamentului Componentei Cibernetice. Generalul Maciej Klisz va comanda operațiunea. „Intenționăm să începem operațiunea noastră pe 21 noiembrie”, a declarat generalul Kukula.

Decizia de a declanșa activarea operațiunii a fost luată în lumina incidentelor feroviare recente, pe care autoritățile poloneze le-au etichetat drept act de terorism și le-au dat pe seama Rusiei.

WARSAW, POLAND – NOVEMBER 17: (–-EDITORIAL USE ONLY – MANDATORY CREDIT – THE CHANCELLERY OF THE PRIME MINISTER OF POLAND (KPRM) /X ACCOUNT/ HANDOUT’ – NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS – DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS–-) Poland Prime Minister Donald Tusk and Polish Interior Minister Marcin Kierwinski inspect the damaged railway tracks on the Warsaw-Lublin route in Poland on November 17, 2025. Damage caused overnight on the intercity Warsaw-Lublin rail line near the village of Mika was an act of sabotage, Polish Prime Minister Donald Tusk posted on US social media company X on Monday. KPRM/XAccount / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Pe 16 noiembrie, pe o linie de cale ferată din Voievodatul Mazoviei, în apropierea gării Garwolin, un mecanic de locomotivă a observat daune la șine. Prim-ministrul polonez Donald Tusk a numit incidentul „un act de sabotaj” și a confirmat că liniile au fost aruncate în aer.

Pe 17 noiembrie, presa locală a relatat că persoane necunoscute au deteriorat cablul aerian de pe aceeași linie de cale ferată, dar în apropierea gării Puławy. Ministerul polonez al Afacerilor Externe a numit incidentul feroviar „un act de terorism de stat”, afirmând că „intenția clară a fost de a provoca victime umane”. Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, comentând incidentul, a declarat că „un stat străin a trimis sabotori bine antrenați, dar cumva aceștia nu și-au atins scopul”. El a avertizat că va exista un răspuns, „și nu doar unul diplomatic”.

Citește și

HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
NEWS ALERT Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
13:49
Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
13:47
Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
NEWS ALERT Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București, de către o femeie
13:45
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București, de către o femeie
FLASH NEWS Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
13:14
Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
FLASH NEWS Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
13:42
Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
JUSTIȚIE Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
13:07
Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
FLASH NEWS Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
13:00
Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”