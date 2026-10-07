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Financial Times: Căpitanii de petroliere, remunerați cu până la 100.000 de dolari pe lună pentru a traversa Strâmtoarea Ormuz

Financial Times: Căpitanii de petroliere, remunerați cu până la 100.000 de dolari pe lună pentru a traversa Strâmtoarea Ormuz
Petrolierul Boracay, fost Kiwala / Foto - Profimedia Images
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Proprietarii de petroliere oferă salarii de până la 100.000 de dolari pe lună căpitanilor care acceptă să traverseze Strâmtoarea Ormuz, plus bonusuri de 50.000 de dolari pentru fiecare cursă. Măsurile au fpst luate după intensificările atacurilor asuăra navelor care transportă petrol prin această rută.

Bani mulți pentru o cursă extrem de riscantă

Căpitanii de petroliere din Golf primesc sume echivalente cu 100.000 de dolari pe lună pentru a naviga prin Strâmtoarea Ormuz și pot primi încă 50.000 de dolari pentru fiecare traversare, relatează Financial Times.

Proprietarii de nave oferă aceste sume sub forma unor „sporuri de risc”, pentru a-i convinge pe navigatori să rămână la bord, în timp ce statele din Golf încearcă să mențină transporturile de țiței prin această rută importantă.

Potrivit unor persoane apropiate proprietarilor de petroliere și echipajelor citate de FT, marinarii obișnuiți primesc, la rândul lor, sume mult mai mari decât salariile normale. Remunerația lunară poate porni de la 1.500 de dolari, în timp ce un căpitan câștigă în mod normal în jur de 15.000 de dolari pe lună.

În sudul Mării Roșii și în Golful Oman, marinarii primesc aproximativ dublul salariului obișnuit. Pentru fiecare traversare a Strâmtorii Ormus, plata poate ajunge la de patru până la șase ori tariful normal.

Atacurile asupra navelor s-au intensificat

Riscurile sunt însă considerabile. Cel puțin 14 atacuri asupra unor nave au avut loc din 20 septembrie, potrivit companiei de securitate maritimă Vanguard. patru dintre acestea au vizat nave înregistrate începând de sâmbătă.

În total, cel puțin 93 de nave au fost vizate de atacuri începând cu 28 februarie, iar 24 de marinari au murit, potrivit Organizației Maritime Internaționale.

„Marinarii au de pierdut indiferent de situație. Dacă refuză, își pot pierde locul de muncă. Dacă acceptă, își pot pierde viața”, a declarat Manoj Yadav, secretarul general al sindicatului Forward Seamen’s Union of India.

El a spus că unii proprietari oferă salarii foarte mari pentru a convinge echipajele să navigheze în zonă, în timp ce în alte cazuri marinarii care refuză sunt amenințați cu înlocuirea și cu plata costurilor de repatriere din propriile venituri.

Transportul petrolului costă tot mai mult

În ciuda riscurilor, proprietarii de nave și producătorii din regiune continuă să folosească această rută, în condițiile în care petrolul care reușește să iasă din Golf poate fi vândut la prețuri ridicate.

Tarifele pentru transportul mărfurilor prin Strâmtoarea Ormuz au ajuns în această săptămână la un nivel record de 1,3 milioane de dolari pe zi, potrivit FT. Anul trecut, acestea se situau între 20.000 și 50.000 de dolari pe zi.

O cursă completă prin Golf, care include intrarea în zonă, încărcarea și ieșirea, durează de regulă aproximativ patru zile.

Un supertanc poate transporta aproximativ 2 milioane de barili de petrol și are un echipaj de până la 35 de marinari.

Navele traversează noaptea

Doar un număr limitat de nave mai acceptă să traverseze strâmtoarea. Unele petroliere transportă petrolul către sau dinspre alte tancuri care așteaptă în largul portului Fujairah, din Golful Oman.

Majoritatea navelor traversează Strâmtoarea Ormuz pe timp de noapte, cu sistemele de semnalizare GPS oprite. Marina SUA a desfășurat, de asemenea, capacități defensive aeriene pentru protejarea navelor care folosesc ruta din apropierea coastei Omanului.

Potrivit companiei de analiză maritimă Windward, 13 nave au traversat strâmtoarea pe 4 octombrie, față de 24 în aceeași zi a săptămânii precedente.

Înainte de izbucnirea conflictului, aproximativ 135 de nave traversau zilnic Strâmtoarea Ormuz, transportând aproape o cincime din livrările mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Datele Kpler arată că fluxurile totale de petrol din Golf au revenit aproape de nivelurile de dinaintea conflictului. Totuși, cantitatea de petrol care trece efectiv prin Strâmtoarea Ormuz este în continuare cu aproximativ o treime mai mică decât înainte de război, o parte din transporturi fiind redirecționate prin conducte.

Asigurarea unui supertanc poate costa 20 de milioane de dolari

Riscurile ridicate au dus și la creșterea costurilor de asigurare. Proprietarii de petroliere plătesc prime de asigurare împotriva riscurilor de război de 6% până la 10% din valoarea navei, potrivit brokerilor. Pentru un supertanc, asigurarea pentru o singură cursă în Golf poate ajunge astfel la 20 de milioane de dolari.

Și combustibilul pentru nave s-a scumpit. Luni, păcura folosită de supertancuri în Fujairah costa 686 de dolari pe tonă, cu 67% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Majoritatea marinarilor provin din țări precum Filipine, India și Indonezia, dar și din Rusia, Ucraina și alte state din Europa de Est.

Printre companiile care își trimit navele prin strâmtoare se numără compania sud-coreeană Sinokor, compania grecească Dynacom și firme de stat din Orientul Mijlociu, precum Adnoc și Kuwait Oil Tanker Company.

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