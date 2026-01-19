Prima pagină » Știri externe » Sanae Takaichi, premierul Japoniei, dizolvă parlamentul și convoacă alegeri anticipate

19 ian. 2026, 12:09, Știri externe
Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a tranmis că parlamentul va fi dizolvat în decursul acestei săptămâni și va convoca alegeri anticipate pentru a obține sprijinul popular pentru creșterea cheltuielilor și noua strategie de apărare, relatează Mediafax.

Potrivit declarațiilor făcute de șefa executivului de la Tokyo, parlamentul va fi dizolvat vineri, iar în cadrul alegerilor anticipate vor fi disputate toate cele 465 de locuri din Camera Inferioară.

Scrutinul reprezintă o oportunitate pentru Takaichi de a stabiliza controlul asupra Partidului Liberal Democrat și de a întări majoritatea fragilă a coaliției sale.

Acesta urmează să fie primul test electoral al lui Takaichi de la preluarea funcției în luna octombrie a anului trecut, având astfel ocazia de a capitaliza electoral susținerea publică obținută prin politicile conservatoare și atitudinea fermă față de China.

De asemenea, alegerile vor testa și sprijinul public pentru majorarea cheltuielilor, dar și pentru planul de întărire a apărării, având în vedere tensiuile regionale cu China.

Decizia premierului intervine într-un context în care creșterea costului vieții este principala preocupare a alegătorilor. Potrivit unui sondaj realizat de NHK, 45% dintre respondenți au indicat prețurile drept cea mai mare problemă, urmate de diplomație și securitate națională, cu 16%.

Sanae Takaichi este prima femeie premier a Japoniei. Și-a preluat funcția în luna octombrie

Din 2006 până în 2024, Sanae Takaichi a ocupat funcții de ministru în mai multe guverne: a fost ministrul de Stat pentru Securitate Economică, ministrul de Stat pentru Știință și Tehnologie, ministrul Afacerilor Interne și Comunicații etc. Ea a înfruntat mai multe provocări, inclusiv dificultățile economice pe care le-a traversat Japonia în lupta cu inflația și stagnarea salariilor. A locuit și în SUA, unde a lucrat pentru reprezentanta Partidului Democrat, Pat Schroeder.

