Șase țări și-au anunțat participarea la redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru a relua tranzitul petrolier și a stabiliza piața energetică globală

Cinci mari puteri europene, împreună cu Japonia, au decis să readucă stabilitatea pe piața energetică globală și au anunțat că se vor alătura eforturilor internaționale pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, închisă de Iran de la atacurile SUA din 28 februarie 2026.

Marile puteri economice au fost perturbate de creșterea prețurilor la petrol și de atacurile devastatoare ale Iranului împotriva statelor arabe din Golf. Miercuri, gigantul petrolier QatarEenergy a raportat pagube semnificatie asupra infrastructurii energetice în orașul industrial Ras Laffan după ce Iranul l-a bombardat, ca ripostă după atacurile israeleien asupra complexului South Pars.

Atacurile asupra complexului industrial South Pars, care administrează cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, cât și a instalațiilor din Ras Raffan, locul unde se produce cea mai mare cantitate de gaz natural lichefiat, au dus ieri prețul petrolului la 110 dolari barilul.

Într-0  declarație comună, Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia, care au decis să participe la reluarea tranzitului petrolier în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz, au declarat că vor colabora cu țările producătoare de petrol pentru a crește producția și a stabiliza producția.

De asemenea, potrivit Reuters , au solicitat Iranului să înceteze de îndată atacurile asupra țărilor învecinate.

Știre în curs de actualizare

Citește și

ULTIMA ORĂ Liderii UE nu l-au putut convinge pe Orbán. Premierul maghiar spune nu împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina
16:40
Liderii UE nu l-au putut convinge pe Orbán. Premierul maghiar spune nu împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina
CONTROVERSĂ De ce îl anchetează FBI-ul pe șeful demisionar al antiterorismului din SUA. Joe Kent i-a acordat un interviu lui Tucker Carlson, la scurt timp după ce a dezvăluit că războiul SUA cu Iranul a fost declanșat de „presiuni externe”. „Oficialilor nu li s-a permis să exprime îngrijorări cu privire la Iran“
16:07
De ce îl anchetează FBI-ul pe șeful demisionar al antiterorismului din SUA. Joe Kent i-a acordat un interviu lui Tucker Carlson, la scurt timp după ce a dezvăluit că războiul SUA cu Iranul a fost declanșat de „presiuni externe”. „Oficialilor nu li s-a permis să exprime îngrijorări cu privire la Iran“
CONTROVERSĂ SUA vor să ridice sancțiunile impuse petrolului iranian, după ce au făcut același lucru cu cel rusesc. Care sunt obiectivele
15:45
SUA vor să ridice sancțiunile impuse petrolului iranian, după ce au făcut același lucru cu cel rusesc. Care sunt obiectivele
CONTROVERSĂ Este războiul cu Iran un coșmar financiar pentru SUA? Cât a costat prima săptămână a operațiunii „Epic Fury”
15:21
Este războiul cu Iran un coșmar financiar pentru SUA? Cât a costat prima săptămână a operațiunii „Epic Fury”
FLASH NEWS Șeful Pentagonului anunță ce țări cooperează cel mai mult cu SUA în războiul din Iran: „Lumea, Orientul Mijlociu și aliații noștri nerecunoscători din Europa ar trebui să-i spună mulțumesc lui Trump“
14:35
Șeful Pentagonului anunță ce țări cooperează cel mai mult cu SUA în războiul din Iran: „Lumea, Orientul Mijlociu și aliații noștri nerecunoscători din Europa ar trebui să-i spună mulțumesc lui Trump“
RĂZBOI Drone misterioase deasupra unei baze militare din Washington. Locația unde locuiesc Marco Rubio și șeful Pentagonului, sub monitorizare strictă
14:35
Drone misterioase deasupra unei baze militare din Washington. Locația unde locuiesc Marco Rubio și șeful Pentagonului, sub monitorizare strictă
Mediafax
Bolojan și Grindeanu au ajuns la un compromis pe criza bugetului. Coaliția taie de la magistrați pentru pachetul de solidaritate propus de PSD. Bolojan: „În această seară încep dezbaterile propuse în plen, mâine va fi aprobat bugetul”/ Sorin Grindeanu: Mă declar satisfăcut
Digi24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
Moștenirea lui Nicușor Dan: Primăria Capitalei a înlocuit aproape 250 km de magistrală principală de termoficare în ultimii 5 ani
Mediafax
Atenție, bucureșteni: unele linii STB ar putea fi deviate joi și vineri din cauza meciurilor de fotbal
Click
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde din plin. Se vor scălda în bani mulți și vor primi o veste neașteptată
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Ce se întâmplă doctore
Cine a fost prima soție a lui Dan Alexa și de ce au divorțat! Antrenorul a avut o viață amoroasă marcată de scandaluri
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Cactușii sunt „mașinării” de evoluție rapidă, arată un nou studiu
FLASH NEWS Ministerul Finanțelor nu s-a înțeles cu băncile. A respins toate ofertele la licitația de obligațiuni de stat prin care voia să atragă 600 mil. lei
16:34
Ministerul Finanțelor nu s-a înțeles cu băncile. A respins toate ofertele la licitația de obligațiuni de stat prin care voia să atragă 600 mil. lei
INEDIT A crezut că este o eroare! Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă de 28 km (1 oră și 12 minute), din București în Popești-Leordeni
16:25
A crezut că este o eroare! Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă de 28 km (1 oră și 12 minute), din București în Popești-Leordeni
SPORT Ironii între Gigi Becali și un alt patron din Superliga. „Îl decapitez! Îi trimit trei sticle când jucăm cu el”
16:23
Ironii între Gigi Becali și un alt patron din Superliga. „Îl decapitez! Îi trimit trei sticle când jucăm cu el”
HOROSCOP Două zodii care vor primi măriri de salariu până de Paște, potrivit experților în astrologie
16:13
Două zodii care vor primi măriri de salariu până de Paște, potrivit experților în astrologie
ECONOMIE Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, avertizează: „Dacă nu corectăm deficitul bugetar, pierdem tot ce am câștigat în ultimele luni”
16:06
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, avertizează: „Dacă nu corectăm deficitul bugetar, pierdem tot ce am câștigat în ultimele luni”

