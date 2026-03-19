Cinci mari puteri europene, împreună cu Japonia, au decis să readucă stabilitatea pe piața energetică globală și au anunțat că se vor alătura eforturilor internaționale pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, închisă de Iran de la atacurile SUA din 28 februarie 2026.

Marile puteri economice au fost perturbate de creșterea prețurilor la petrol și de atacurile devastatoare ale Iranului împotriva statelor arabe din Golf. Miercuri, gigantul petrolier QatarEenergy a raportat pagube semnificatie asupra infrastructurii energetice în orașul industrial Ras Laffan după ce Iranul l-a bombardat, ca ripostă după atacurile israeleien asupra complexului South Pars.

Atacurile asupra complexului industrial South Pars, care administrează cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, cât și a instalațiilor din Ras Raffan, locul unde se produce cea mai mare cantitate de gaz natural lichefiat, au dus ieri prețul petrolului la 110 dolari barilul.

Într-0 declarație comună, Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia, care au decis să participe la reluarea tranzitului petrolier în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz, au declarat că vor colabora cu țările producătoare de petrol pentru a crește producția și a stabiliza producția.

De asemenea, potrivit Reuters , au solicitat Iranului să înceteze de îndată atacurile asupra țărilor învecinate.

