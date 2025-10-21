Prima pagină » Știri externe » Satul din Europa care „fabrică” șoferi de TIR pe bandă. Străinii sunt dispuși să plătească mii de euro, însă realitatea îi lovește crunt în față

Mihai Tănase
21 oct. 2025, 10:41, Știri externe
Un mic sat din provincia Lleida, Spania, a devenit un adevărat „El Dorado al șoferilor de TIR”. Sute de tineri străini, mai ales din America de Sud, ajung acolo pentru a urma cursurile unei academii private care promite calificarea ca șofer profesionist în Europa în doar patru luni. Mulți își vând casele și bunurile pentru a plăti peste 6.000 de euro taxa de școlarizare, însă realitatea de după absolvire este adesea departe de promisiunile făcute.

Satul Castelldans, din provincia spaniolă Lleida, cu mai puțin de o mie de locuitori, a devenit în ultimii ani o destinație surprinzătoare pentru sute de străini care visează la o carieră ca șefer de TIR.

Aici funcționează o academie privată de șoferi profesioniști, administrată de compania British Formacio, care le promite cursanților obținerea Certificatului de Aptitudine Profesională (CAP), document esențial pentru cei care doresc să conducă camioane sau autobuze în Uniunea Europeană.

Cursurile costă peste 6.000 de euro și durează patru luni, perioadă în care participanții beneficiază de pregătire teoretică, practică și de sprijin pentru formalitățile administrative.

Potrivit publicației 20minutos.es, majoritatea cursanților provin din Peru, Columbia și alte state sud-americane, atrași de promisiunea unui viitor stabil în Europa.

Mulți dintre acești tineri își vând locuințele și bunurile din țările natale pentru a acoperi costurile deplasării și ale cursului. Printr-un acord interministerial, ei pot veni legal în Spania pentru a se forma profesional și, teoretic, pentru a lucra ulterior în transportul rutier european.

Totuși, visul european se destramă pentru mulți dintre ei. O parte nu reușește să treacă examenul final, iar alții, chiar dacă obțin certificarea, nu își găsesc un loc de muncă. Academia nu garantează angajarea și, odată cu încheierea cursurilor, foștii studenți sunt adesea lăsați pe cont propriu. Mulți ajung să ceară ajutoare sociale, fără resurse pentru a-și continua șederea în Spania.

Administrația locală din Castelldans și unele organizații civice suspectează că programul ar putea fi folosit abuziv, transformând ceea ce părea o „poartă spre Europa” într-o promisiune înșelătoare.

Cât câștigă un șofer de camion în Spania

Salariul unui șofer de camion în Spania variază în funcție de experiență, rutele parcurse și angajator. În medie, un șofer câștigă între 1.400 și 1.600 de euro lunar, adică aproximativ 29.400 de euro pe an.

Cei cu experiență de peste 20 de ani pot ajunge la peste 50.000 de euro anual, iar șoferii care fac curse internaționale pot primi până la 3.000 de euro pe lună, însă petrec săptămâni întregi departe de familie.

Comparațiile la nivel european arată diferențe semnificative. De exemplu, un șofer britanic câștigă în medie 3.930 de euro lunar, unul german 3.357 de euro, iar un român aproximativ 1.794 de euro, doar puțin sub nivelul din Franța (1.850 de euro).

