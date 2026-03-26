Satul din Spania care te plătește cu 15.000 de euro să te muți în el

Spania a lansat un program prin care oferă până la 15.000 de euro pentru ca oameni din toată Europa, inclusiv români, să se mute în sate rurale aproape goale, ca parte a unei strategii pentru repopularea zonelor cu populație scăzută.

15.000 de euro să locuiești în Ambroz, Spania

Inițiativa „Live in Ambroz” este gândită ca un stimulent pentru cei care sunt dispuși să locuiască și să se stabilească în zone agricole sau rurale unde numărul de locuitori a scăzut treptat în ultimii ani.

Programul se adresează inclusiv cetățenilor români, care, fiind membri UE, pot aplica fără viză specială.

Spania nu e singura țară care oferă astfel de stimulente

Sardinia, Italia, oferă granturi de până la 15.000 de euro pentru mutarea în satele mai liniștite. Schema se aplică localităților cu mai puțin de 3.000 de locuitori. Cuplurile care vor să întemeieze o familie pot primi aproximativ 600 de euro pe lună pentru primul copil și 400 de euro pentru al doilea, până la vârsta de cinci ani.

Radicondoli, Toscana, oferă stimulente pentru chiriași și cumpărători prin programul WivoaRadicondoli. Se oferă acoperirea a până la 50% din chirie timp de doi ani sau subvenții pentru achiziția unei locuințe, cu condiția de a rămâne cel puțin 10 ani în sat. Aproximativ 100 din cele 450 de locuințe sunt momentan goale.

Pentru persoanele sub 45 de ani, în Albinen, Elveția, se oferă până la 25.000 franci elvețieni pentru noul rezident și 10.000 franci elvețieni per copil.

Solicitanții trebuie să achiziționeze o proprietate de minimum 200.000 franci elvețieni și să locuiască timp de cel puțin 10 ani. Satul, situat în peisaje montane spectaculoase, oferă un stil de viață liniștit și acces ușor la orașe și stațiuni de schi din apropiere.

Citește și

APĂRARE Armata SUA ridică vârsta de recrutare la 42 de ani. Schimbări majore pentru înrolarea noilor recruți în contextul escaladării războiului din Orient
11:20
Armata SUA ridică vârsta de recrutare la 42 de ani. Schimbări majore pentru înrolarea noilor recruți în contextul escaladării războiului din Orient
ULTIMA ORĂ Marea Britanie a autorizat interceptarea navelor din „flota fantomă” rusă care intră în apele sale. Mesaj direct pentru Kremlin
10:29
Marea Britanie a autorizat interceptarea navelor din „flota fantomă” rusă care intră în apele sale. Mesaj direct pentru Kremlin
ANALIZA de 10 Trump luptă pe două fronturi în Iran. „Dacă nu reușește să câștige, riscă să transforme succesul militar într-un eșec strategic cu consecințe pe termen lung”
10:00
Trump luptă pe două fronturi în Iran. „Dacă nu reușește să câștige, riscă să transforme succesul militar într-un eșec strategic cu consecințe pe termen lung”
CONTROVERSĂ Atac aerian al SUA în Caraibe. Patru persoane, aflate pe o ambarcațiune suspectată, ucise într-o nouă operațiune împotriva traficului de droguri
09:21
Atac aerian al SUA în Caraibe. Patru persoane, aflate pe o ambarcațiune suspectată, ucise într-o nouă operațiune împotriva traficului de droguri
CONTROVERSĂ Trump a pus ochii pe Cuba, dar există și axa Moscova – Beijing. „Miza este mare, Rusia nu-și poate permite să piardă încă un aliat de încredere și o investiție bună”
09:00
Trump a pus ochii pe Cuba, dar există și axa Moscova – Beijing. „Miza este mare, Rusia nu-și poate permite să piardă încă un aliat de încredere și o investiție bună”
FLASH NEWS Prețul petrolului a crescut alarmant după ce Iranul a refuzat planul de pace propus de Donald Trump
08:49
Prețul petrolului a crescut alarmant după ce Iranul a refuzat planul de pace propus de Donald Trump
Mediafax
Viitorul Europei are două variante: să crească sau să devină un vasal
Digi24
Operațiune sub acoperire a serviciilor secrete ucrainene: Trupele ruse au primit branțuri încălzite explozive ca „ajutoare umanitare”
Cancan.ro
💣 Valentin Sanfira s-a iubit în SECRET cu Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil↘️
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
„Stai ca boul pe coadă”: dialogul dintre Gabriela Cristea și Ioana Ginghină care a încins spiritele. Replica dură a medicilor
Mediafax
Venezuela testează câini robot în patrulele poliției, într-un proiect de „smart city”
Click
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
90% dintre șoferi greșesc aici! Cine are, de fapt, prioritate în sensul giratoriu
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce animalelor le place să fie mângâiate?

