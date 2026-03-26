Satul din Spania care te plătește cu 15.000 de euro să te muți în el

Spania a lansat un program prin care oferă până la 15.000 de euro pentru ca oameni din toată Europa, inclusiv români, să se mute în sate rurale aproape goale, ca parte a unei strategii pentru repopularea zonelor cu populație scăzută.

15.000 de euro să locuiești în Ambroz, Spania

Inițiativa „Live in Ambroz” este gândită ca un stimulent pentru cei care sunt dispuși să locuiască și să se stabilească în zone agricole sau rurale unde numărul de locuitori a scăzut treptat în ultimii ani.

Programul se adresează inclusiv cetățenilor români, care, fiind membri UE, pot aplica fără viză specială.

Spania nu e singura țară care oferă astfel de stimulente

Sardinia, Italia, oferă granturi de până la 15.000 de euro pentru mutarea în satele mai liniștite. Schema se aplică localităților cu mai puțin de 3.000 de locuitori. Cuplurile care vor să întemeieze o familie pot primi aproximativ 600 de euro pe lună pentru primul copil și 400 de euro pentru al doilea, până la vârsta de cinci ani.

Radicondoli, Toscana, oferă stimulente pentru chiriași și cumpărători prin programul WivoaRadicondoli. Se oferă acoperirea a până la 50% din chirie timp de doi ani sau subvenții pentru achiziția unei locuințe, cu condiția de a rămâne cel puțin 10 ani în sat. Aproximativ 100 din cele 450 de locuințe sunt momentan goale.

Pentru persoanele sub 45 de ani, în Albinen, Elveția, se oferă până la 25.000 franci elvețieni pentru noul rezident și 10.000 franci elvețieni per copil.

Solicitanții trebuie să achiziționeze o proprietate de minimum 200.000 franci elvețieni și să locuiască timp de cel puțin 10 ani. Satul, situat în peisaje montane spectaculoase, oferă un stil de viață liniștit și acces ușor la orașe și stațiuni de schi din apropiere.

