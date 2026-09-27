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Papa Leon al XIV-lea își continuă vizita în Franța. Suveranul Pontif a celebrat o slujbă la Lourdes, în fața a 150.000 de credincioși

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Papa Leon al XIV-lea își continuă duminică vizita în Franța, după ce sâmbătă a celebrat o slujbă în aer liber la Paris, în fața a aproximativ 700.000 de oameni. Duminică, Suveranul Pontif a ajuns la Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj catolic din lume, unde a celebrat o nouă slujbă în aer liber, la care au participat aproximativ 150.000 de credincioși.

Papa Leon al XIV-lea, la Lourdes

Înaintea slujbei, Papa s-a întâlnit cu episcopii francezi. În cadrul întâlnirii, el a vorbit despre abuzurile sexuale comise asupra minorilor în cadrul Bisericii și le-a cerut acestora să continue eforturile începute pentru combaterea acestora.

„Ați înfruntat cu hotărâre flagelul dureros al abuzurilor asupra minorilor comise de membri ai clerului sau în cadrul eclezial. Este important să perseverați pe drumul pe care l-ați început, menținând cea mai mare vigilență”, le-a spus Papa episcopilor francezi.

Înainte de întâlnirea cu episcopii, Leon al XIV-lea s-a oprit în fața unei fotografii intitulate „Copilul care plânge”, o lucrare instalată în 2021 și dedicată victimelor abuzurilor sexuale din cadrul Bisericii.

Slujbă în fața a 150.000 de oameni

Papa a celebrat apoi slujba de duminică la Sanctuarul Maicii Domnului de la Lourdes, în fața a aproximativ 150.000 de persoane.

În predica sa, Leon al XIV-lea a revenit la problema abuzurilor sexuale din Biserică și a spus că instituția trebuie să continue procesul de schimbare și vindecare.

„Biserica trebuie să aibă curajul să trăiască această convertire, înainte de toate. Pentru a vindeca rănile profunde, infidelitățile și greșelile dureroase comise în rândurile sale, trebuie să ne punem cu umilință sub privirea purificatoare a Domnului”, a spus Suveranul Pontif.

Papa a vorbit și despre îngrijirea la sfârșitul vieții, exprimându-și regretul față de „tendințele actuale care încearcă să redefinească valoarea vieții umane în fața bolii, a suferinței sau a bătrâneții”.

Ce urmează pentru Papa Leon al XIV-lea

Programul Papei la Lourdes continuă după slujbă cu o întâlnire cu pelerinii, urmată de o întâlnire cu călugărițele de la mănăstirea carmelită din Lourdes.

Suveranul Pontif urmează să aibă și o întâlnire privată cu șapte victime ale abuzurilor sexuale din cadrul Bisericii. Printre acestea se află un fost elev al instituției Notre-Dame de Bétharram, un internat din sud-vestul Franței vizat de acuzații de abuzuri fizice și sexuale comise de-a lungul mai multor decenii.

Seara, Papa va participa la o procesiune cu torțe.

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