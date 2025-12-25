Mai mult, briefingul de după-amiază – în cadrul căruia, în mod tradițional, jurnaliştii pot pune câte întrebări doresc pe orice subiect – va fi eliminat complet. Ședinţa de dimineaţă va fi înlocuită uneori cu o conferinţă de presă deschisă jurnaliştilor specializaţi şi creatorilor de conţinut pentru reţelele sociale. Organizaţia care reprezintă jurnaliştii de lobby a criticat măsura, și susține că aceasta restricţionează accesul la informaţii.

Miniștrii britanici se dau în vânt după influenceri

Personalităţile populare în rândul publicului tânăr sunt tot mai curtate de miniştri. În timpul summitului climatic Cop30 din Brazilia, omul de ştiinţă Simon Clark a transmis discuția sa din timpul emisiunii FaceTime cu Starmer în fața celor 73.000 de urmăritori ai săi de pe Instagram. Activista Anna Whitehouse – cunoscută şi ca Mother Pukka – a postat în iulie clipuri din conversaţia sa cu Bridget Phillipson despre deficienţele sistemului britanic de îngrijire a copiilor pentru cei 444.000 de urmăritori ai săi. La rândul lor, influencerii din domeniul finanţelor personale Cameron Smith şi Abi Foster au primit locuri în primul rând la conferinţa de presă a lui Rachel Reeves, în care aceasta a avertizat asupra viitoarelor creşteri de taxe.

În acest an, Departamentul pentru Muncă şi Pensii (DWP) a cheltuit 120.023 de lire sterline pentru 8 influenceri, după ce în 2024 nu a angajat niciunul, pentru campanii care, potrivit declaraţiilor oficialilor instituției, aveau ca obiectiv informarea publicului ân legătură cu politicile şi serviciile disponibile şi ajutorul acordat gospodăriilor vulnerabile.

Departamentul pentru Afaceri şi Comerţ a cheltuit 39.700 de lire sterline în 2025 pentru influenceri de pe reţelele de socializare, contractând un total de 17 în acest an şi în 2024. Printre aceştia s-au numărat nume sonore ca Bella Roberts, Krish Kara, Noah Brierley, Rotimi Merriman-Johnson (Mr MoneyJar), Beth Fuller şi Jasmine Shum.

La rândul său, Ministerul Justiţiei a folosit 12 influenceri începând din 2024, care au sprijinit campaniile de recrutare pentru a încuraja oamenii să aplice pentru posturi de ofiţeri de penitenciar, ofiţeri de probaţiune şi magistraţi.

Ținta reală: Generația Z

Cifrele au fost publicate de o agenţie de PR, ca efect al solicitărilor formulate în temeiul Legii privind libertatea de informare Tangerine, care susține că guvernul se străduieşte să atragă atenţia „alegătorilor tineri şi apatici”. Majoritatea departamentelor au refuzat să furnizeze informaţii, invocând „motive comerciale”.

Sam Fisk, directorul asociat al Tangerine, a declarat: „Publicul tânjeşte după voci autentice şi se îndepărtează din ce în ce mai mult de miniştrii care repetă discursuri politice pregătite în prealabil. Guvernul nu ar trebui să fie uimit de recursul la influenceri. Provocarea este acum livrarea de conținut autentic, de calitate. Nu va fi ușor să oprești gen Z din a scrola pentru o reclamă a guvernului”.

Keir Starmer a debutat pe TikTok cu o prestație „la limita competenţei”

Downing Street consideră ecosistemul influencerilor ca fiind un mijloc util de a ajunge la audiențe care rareori urmăresc mass-media tradiţională. Însă, pentru critici, modelul este o modalitate de a evita o analiză serioasă a politicilor controversate, în favoarea întrebărilor facile venite din partea intervievatorilor, care au o înţelegere superficială a detaliilor tehnice complexe.

De menționat, în context, faptul că premierul Keir Starmer a primit laude moderate pentru TikTok-urile sale „la limita competenţei”, după ce şi-a lansat contul propriu săptămâna trecută. Prim-ministrul s-a alăturat şi platformei de newsletter Substack, scriind în prima sa postare: „Oamenii au dreptul să ştie cum sunt luate deciziile care îi afectează şi de ce. Şi cred că toţi politicienii ar trebui să exploreze modalităţi noi şi inovatoare de a face acest lucru”.

