Prima pagină » Știri externe » Scandal în Downing Street. Guvernul Marii Britanii, acuzat că a cheltuit peste o jumătate de milion de lire sterline pe influenceri

Scandal în Downing Street. Guvernul Marii Britanii, acuzat că a cheltuit peste o jumătate de milion de lire sterline pe influenceri

25 dec. 2025, 13:42, Știri externe
Scandal în Downing Street. Guvernul Marii Britanii, acuzat că a cheltuit peste o jumătate de milion de lire sterline pe influenceri

Premierul Keir Starmer este în centrul unui amplu scandal mediatic. Astfel, peste jumătate de milion de lire sterline au fost cheltuite, din 2024 până în prezent, pentru a include influenceri în promovarea campaniilor guvernului britanic pe diverse teme, de la mediu la bunăstare socială, scrie The Guardian.

Cheltuielile au inclus angajarea a 215 influenceri începând din 2024, dintre care 126 în anul 2025 – așadar, o creştere faţă de cei 89 contractaţi în 2024, relatează cunoscutul cotidian britanic The Guardian.

Ministerele „fruntașe“ la influenceri

Dintre ramurile guvernului care au furnizat cifre ca urmare a unei cereri de acces la informaţiile publice, cea mai mare sumă a fost cheltuită de Ministerul Educaţiei, respectiv 350.000 de lire sterline din 2024. Acesta a utilizat 53 de influenceri în 2025, comparativ cu 26 în anul precedent.

De asemenea, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării şi Departamentul pentru Muncă şi Pensii (DWP) s-au numărat printre departamentele care au recurs la cei mai mulţi influenceri plătiţi pe reţelele de socializare pentru a-şi promova activitatea, începând cu 2024.

Downing Street reduce drastic activitățile cu presa

Pe de altă parte, guvernul a fost criticat de jurnalişti după ce a decis schimbări radicale în sistemul de presă al Downing Street. La începutul lunii, Tim Allan, directorul executiv de comunicare al Downing Street, a declarat că numărul briefingurilor va fi redus la jumătate în noul an.

Mai mult, briefingul de după-amiază – în cadrul căruia, în mod tradițional, jurnaliştii pot pune câte întrebări doresc pe orice subiect – va fi eliminat complet. Ședinţa de dimineaţă va fi înlocuită uneori cu o conferinţă de presă deschisă jurnaliştilor specializaţi şi creatorilor de conţinut pentru reţelele sociale. Organizaţia care reprezintă jurnaliştii de lobby a criticat măsura, și susține că aceasta restricţionează accesul la informaţii.

Miniștrii britanici se dau în vânt după influenceri

  • Personalităţile populare în rândul publicului tânăr sunt tot mai curtate de miniştri. În timpul summitului climatic Cop30 din Brazilia, omul de ştiinţă Simon Clark a transmis discuția sa din timpul emisiunii FaceTime cu Starmer în fața celor 73.000 de urmăritori ai săi de pe Instagram. Activista Anna Whitehouse – cunoscută şi ca Mother Pukka – a postat în iulie clipuri din conversaţia sa cu Bridget Phillipson despre deficienţele sistemului britanic de îngrijire a copiilor pentru cei 444.000 de urmăritori ai săi. La rândul lor, influencerii din domeniul finanţelor personale Cameron Smith şi Abi Foster au primit locuri în primul rând la conferinţa de presă a lui Rachel Reeves, în care aceasta a avertizat asupra viitoarelor creşteri de taxe.

În acest an, Departamentul pentru Muncă şi Pensii (DWP) a cheltuit 120.023 de lire sterline pentru 8 influenceri, după ce în 2024 nu a angajat niciunul, pentru campanii care, potrivit declaraţiilor oficialilor instituției, aveau ca obiectiv informarea publicului ân legătură cu politicile şi serviciile disponibile şi ajutorul acordat gospodăriilor vulnerabile.

Departamentul pentru Afaceri şi Comerţ a cheltuit 39.700 de lire sterline în 2025 pentru influenceri de pe reţelele de socializare, contractând un total de 17 în acest an şi în 2024. Printre aceştia s-au numărat nume sonore ca Bella Roberts, Krish Kara, Noah Brierley, Rotimi Merriman-Johnson (Mr MoneyJar), Beth Fuller şi Jasmine Shum.

La rândul său, Ministerul Justiţiei a folosit 12 influenceri începând din 2024, care au sprijinit campaniile de recrutare pentru a încuraja oamenii să aplice pentru posturi de ofiţeri de penitenciar, ofiţeri de probaţiune şi magistraţi.

Ținta reală: Generația Z

Cifrele au fost publicate de o agenţie de PR, ca efect al solicitărilor formulate în temeiul Legii privind libertatea de informare  Tangerine, care susține că guvernul se străduieşte să atragă atenţia „alegătorilor tineri şi apatici”. Majoritatea departamentelor au refuzat să furnizeze informaţii, invocând „motive comerciale”.

Generația Alpha schimbă regulile: cum au ajuns „sigma” și „skibidi” să fie noul „cool”

Generația Z obligă guvernele lumii să-și reconsidere politicile de

Sam Fisk, directorul asociat al Tangerine, a declarat: „Publicul tânjeşte după voci autentice şi se îndepărtează din ce în ce mai mult de miniştrii care repetă discursuri politice pregătite în prealabil. Guvernul nu ar trebui să fie uimit de recursul la influenceri. Provocarea este acum livrarea de conținut autentic, de calitate. Nu va fi ușor să oprești gen Z din a scrola pentru o reclamă a guvernului”.

Keir Starmer a debutat pe TikTok cu o prestație „la limita competenţei”

Downing Street consideră ecosistemul influencerilor ca fiind un mijloc util de a ajunge la audiențe care rareori urmăresc mass-media tradiţională. Însă, pentru critici, modelul este o modalitate de a evita o analiză serioasă a politicilor controversate, în favoarea întrebărilor facile venite din partea intervievatorilor, care au o înţelegere superficială a detaliilor tehnice complexe.

De menționat, în context, faptul că premierul Keir Starmer a primit laude moderate pentru TikTok-urile sale „la limita competenţei”, după ce şi-a lansat contul propriu săptămâna trecută. Prim-ministrul s-a alăturat şi platformei de newsletter Substack, scriind în prima sa postare: „Oamenii au dreptul să ştie cum sunt luate deciziile care îi afectează şi de ce. Şi cred că toţi politicienii ar trebui să exploreze modalităţi noi şi inovatoare de a face acest lucru”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Cum a devenit Papa Leon un simbol al culturii Pop. Iubitor de pizza și fan al echipei White Sox, Pontiful a devenit preferatul tinerilor generației Z

Surpriză totală: influencerii occidentali au ajuns să fie plătiți de talibani ca să le refacă imaginea. Cum se desfășoară operațiunea „rebranding Afganistan”

Echipa de comunicare a premierului l-a pierdut pe Ilie Bolojan prin lume. Contul oficial al premierului României – localizat în Hong Kong

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Musk sărbătorește interdicția și amintește că Breton a făcut comentarii despre implicarea UE în anularea alegerilor din România
13:31
Musk sărbătorește interdicția și amintește că Breton a făcut comentarii despre implicarea UE în anularea alegerilor din România
EXTERNE Țara în care Crăciunul este interzis. Cum se sărbătorește: „A trebuit să ne riscăm viața”
12:02
Țara în care Crăciunul este interzis. Cum se sărbătorește: „A trebuit să ne riscăm viața”
DEZVĂLUIRI Operațiunea „Dragonul de mare”. Cum a rămas Rusia fără Ilyushin Il-38N, unicul avion antisubmarin de la Marea Neagră. „Era singurul care putea detecta drona subacvatică Sub Sea Baby”
11:35
Operațiunea „Dragonul de mare”. Cum a rămas Rusia fără Ilyushin Il-38N, unicul avion antisubmarin de la Marea Neagră. „Era singurul care putea detecta drona subacvatică Sub Sea Baby”
INEDIT Cel mai lung tunel din lume străbate un munte și leagă două orașe. Ce lungime are
11:00
Cel mai lung tunel din lume străbate un munte și leagă două orașe. Ce lungime are
ANALIZA de 10 Crește riscul unui război interreligios în Nigeria. Creștinii sunt uciși de jihadiștii Boko Haram, Trump face „planuri de război”. „Conflict acutizat, Legea Sharia și criza umanitară fac ravagii”
10:00
Crește riscul unui război interreligios în Nigeria. Creștinii sunt uciși de jihadiștii Boko Haram, Trump face „planuri de război”. „Conflict acutizat, Legea Sharia și criza umanitară fac ravagii”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 810. Apel comun către Israel, lansat de 14 state, „pentru a opri extinderea coloniilor în Cisiordania”
07:13
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 810. Apel comun către Israel, lansat de 14 state, „pentru a opri extinderea coloniilor în Cisiordania”
Mediafax
Cum este sărbătorit Crăciunul într-o țară în care este interzis. Împodobirea bradului, pedepsită cu închisoarea
Digi24
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
Cancan.ro
Greșeala făcută de o gospodină din Brăila, pe salata Boeuf. Când au citit mesajul, invitații și-au dat coate 🤭
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Crăciun sărbătorit în secret, în Coreea de Nord. Familiile riscă pedepse aspre pentru împodobirea unui brad
Mediafax
Mesaje de Crăciun 2025. Cele mai frumoase urări și felicitări pentru cei dragi cu ocazia Sărbătorilor
Click
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Digi24
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile propuneri. Ce vrea Moscova (Bloomberg)
Cancan.ro
ALERTĂ medicală în România! Boala care face ravagii: o femeie din Cluj a murit din cauza complicațiilor
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Singur de Crăciun? Iată cum poți transforma liniștea într-un aliat pentru echilibrul emoțional
SĂNĂTATE Atenție la ce mâncați de Crăciun! Alimentele care atacă inima și favorizează creșterea în greutate
13:50
Atenție la ce mâncați de Crăciun! Alimentele care atacă inima și favorizează creșterea în greutate
SĂRBĂTOARE Papa Leon al XIV-lea face apel la pace în primul său Crăciun la Vatican: „Este o sărbătoare a speranţei, care ne face mesageri ai păcii”
13:16
Papa Leon al XIV-lea face apel la pace în primul său Crăciun la Vatican: „Este o sărbătoare a speranţei, care ne face mesageri ai păcii”
TRADIȚIE Crăciunul in lume, tradiții și superstiții de la alte popoare. Ce paradă inedită fac milionarii din Elveția
13:00
Crăciunul in lume, tradiții și superstiții de la alte popoare. Ce paradă inedită fac milionarii din Elveția
ACTUALITATE ⁠Ion Cristoiu: „Descrierea celor mai importante personaje ale anului 2025 – Florența, Bolojan, Nicușor Dan”
13:00
⁠Ion Cristoiu: „Descrierea celor mai importante personaje ale anului 2025 – Florența, Bolojan, Nicușor Dan”
LOTO Jackpot de 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball, câștigat în Ajunul Crăciunului, cu un bilet jucat în Arkansas
12:57
Jackpot de 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball, câștigat în Ajunul Crăciunului, cu un bilet jucat în Arkansas

Cele mai noi