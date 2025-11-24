Echipa de comunicare a premierului l-a pierdut pe Ilie Bolojan prin lume. Contul oficial al premierului României – localizat în Hong Kong

15:35 UPDATE. Dogioiu: „E o situație stranie“ Contactat de „Gândul“, purtătorul de cuvânt al Guvernului Bolojan, Ioana Dogioiu, a transmis: „E o situație stranie, am făcut o solicitare către X pentru verificare și remediere.”

Scandalul informațional de pe platforma X, în care au fost implicate conturile influencerilor MAGA din Statele Unie, se mută în România. După o verificare a utilizatorilor platformei de socializare din țara noastră, s-a dovedit că premierul Ilie Bolojan are contul administrat din Hong Kong și nu din țara noastră așa cum apare la președintele Nicușor Dan sau la președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Jurnalistul Patrick André de Hillerin a fost cel care a postat pe pagina sa de Facebook: „X (ex-Twitter), a început să afișeze țara în care este atribuit fiecare cont. Prostălăul sau prostălăii care lucrează pentru Ilie Bolojan, premierul României, au făcut în așa fel încât contul de X al lui Bolojan apare ca fiind bazat în Hong Kong. Iată că, la un an de la primul tur al prezidențialelor anulate prin lovitură de stat, descoperim, cu sprijinul lui Musk, un prim bot chinezesc. Pentru că, nu-i așa, Hong Kong este „regiune administrativă specială a Republicii Populare Chineze”. E asta imixtiune a unui actor statal în politica și guvernarea românești? CCR, hai cu anularea guvernării și a tuturor angajărilor de răspundere guvernamentală pe creșteri de taxe și tăieri de venituri!

Nu lăsați boții chinezi să conducă România! PS: Așa cum zice și X, este posibil ca cel care se ocupă de contul lui Bolojan să folosească o conexiune prin VPN. Dar de ce ar face-o? Are ceva de ascuns, umblă pe site-uri porno de pe computerul guvernamental și nu vrea să-l prindă șeful? Oricum, este complet lame ca un cont de pe o rețea socială a premierului unei țări, fie ea și România, să apară ca fiind localizat în altă țară.

Din câte știu eu, de contul de X al domnului Bolojan se ocupa Bogdan Bealcovschi, plătit de PNL cu 29.750 de lei, prin firma Truezone SRL, care-i aparține, numai pentru luna de campanie electorală de la prezidențiale, când chipurile a lucrat la campania lui Crin Antonescu. “

Elon Musk a implementat, vinerea trecută, pe platforma X o funcție care arată din ce țară este gestionat profilul utilizatorilor X. Locația poate fi verificată din butonul marcat cu trei puncte numit – „mai multe“, apoi apăsând funcția „Despre acest cont”.

Astfel, în weekend, utilizatorii au descoperit că multe conturi politice mari nu sunt gestionate din SUA, așa cum se afirmă public. O parte dintre influenceri MAGA populari s-au dovedit a fi înregistrați în Europa de Est, Nigeria, India sau Rusia.

Descoperiri interesante au fost făcute și în alte țări: astfel, conturile pro-rusești precum Vladimir Putin News, conform datelor X, sunt gestionate din Asia de Sud, iar „martorii oculari” din Gaza postează mesaje în rețea socială din Indonezia, Pakistan, Polonia sau Arabia Saudită.

Compania lui Elon Musk a avertizat că datele pot fi distorsionate în cazul utilizării VPN.

Roboții care răspândesc dezinformare și propagandă reprezintă o problemă de lungă durată pe Twitter, o problemă care s-a agravat semnificativ de când Musk a cumpărat compania în octombrie 2022 și apoi a redenumit-o X.

