Un bărbat de 37 de ani, posibil de naționalitate română, identificat ca Ionuţ C. B., a fost acuzat de poliţia britanică de distrugere motivată religios, după ce mai multe sinagogi și clădiri evreiești din Londra au fost vandalizate cu „fluide corporale”. Acesta va fi audiat luni la Tribunalul Magistraturii din Willesden.

Poliţia metropolitană din Londra a anunţat inculparea unui bărbat de 37 de ani, fără domiciliu stabil, acuzat de vandalizarea a șapte clădiri evreiești în nord-vestul capitalei britanice.

Printre ţintele atacurilor se numără patru sinagogi, dar și o școală și un autoturism, asupra cărora ar fi fost aruncate „substanțe” identificate de Sky News și citat de News.ro ca fiind „fluide corporale”.

Poliţia a calificat aceste incidente drept „revoltătoare și îngrozitoare”.

În total, bărbatul, despre care poliția britanică spune că are nume românesc, este acuzat de șase capete de acuzare pentru daune penale agravate de motive rasiale sau religioase, trei capete de acuzare pentru distrugere de proprietate și alte infracțiuni.

„Vom trata întotdeauna acuzaţiile de această natură cu maximă seriozitate, iar aceste acuzaţii sunt rezultatul unei anchete efectuate de o echipă de poliţişti locali”, a declarat superintendentul Zubin Writer într-un comunicat.

Cazul urmează să fie judecat luni la Tribunalul Magistraturii din Willesden, unde Bold își va prezenta pledoaria.

Antisemitism în creștere în Marea Britanie

Potrivit autorităților, valul de antisemitism din Regat a crescut semnificativ după atacurile comise de Hamas pe 7 octombrie 2023 asupra Israelului și războiul care a urmat în Gaza.

În 2024, Marea Britanie a înregistrat peste 3.500 de incidente antisemite, cel mai grav bilanț din ultimii ani, conform datelor prezentate de organismul evreiesc de securitate comunitară.