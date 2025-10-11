Scandal în Peru. Abia pus în funcție, Președintele interimar a fost prins pe site-uri pentru adulți

José Jerí Oré a preluat președinția Peru în primele ore ale dimineții de vineri, după demiterea Dinei Boluarte, dar primele sale ore în funcție au fost imediat umbrite de controversa mesajelor postate în trecut de Jerí pe rețeaua X cu conținut sexual, dar și comentarii denigratoare la adresa femeilor.

Noul președinte interimar din Peru are o arhivă incomodă pe rețeaua X.

Câteva mesaje controversate au fost găsite pe contul X al lui Jerí, care au fost postate în principal între 2011 și 2015, când acesta avea între 24 și 28 de ani. Deși sunt vechi, mesajele acestea au rămas publicate pe contul său personal. Acestea includ fraze precum „Ceea ce îmi place la fiecare petrecere pentru copii sunt majoretele”, relatează Voz.

Noul președinte al Peru, José Jerí Oré, urmărea multe conturi de femei care distribuiau conținut pentru adulți, inclusiv materiale pornografice.

Președinta Peru, destituită din funcție

José Jerí Oré a fost numit președinte interimar dup ce preşedinta peruană Dina Boluarte a fost destituită în primele ore ale zilei de vineri, după o procedură maraton în Congres, pe fondul unei crize de securitate în ţară.

Mai mult, Parchetul din Peru a solicitat vineri justiţiei să interzică fostei preşedinte Dina Boluarte, destituită de Parlament şi care nu mai beneficiază de imunitate prezidenţială, să părăsească ţara până anchetele împotriva sa sunt finalizate, relatează AFP, transmite Agerpres.