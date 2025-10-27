Scandal în Scoţia cu proxeneţi români, Justiţia intervine. Cum erau ademenite tinerele ca să ofere favoruri sexuale

Cinci cetăţeni români, membrii ai unei bande de proxeneţi care opera în Scoţia, au fost condamnaţi la închisoare pentru violarea și exploatarea sexuală a zece femei din oraşul Dundee, relatează Sky News.

Potrivit sursei citate, Mircea Marian Cumpănașoiu, 38 de ani, Remus Stan, 35 de ani, Cătălin Dobre, 45 de ani, Cristian Urlăteanu, 41 de ani, și Alexandra Bugonea, 35 de ani, au negat toate acuzaţiile, dar au fost condamnați în urma unui proces la Înalta Curte din Glasgow.

Liderul bandei, Cumpănașoiu a primit o pedeapsă de 24 de ani, cu 20 de ani de închisoare și patru ani de arest condiționat odată ce este eliberat înapoi în comunitate.

Stan a fost condamnat la 12 ani de închisoare; Dobre a fost condamnat la 10 ani de închisoare; Urlăteanu a primit o pedeapsă prelungită de 20 de ani, dintre care 18 ani de închisoare și doi ani de închisoare condiționată; iar Bugonea a fost condamnat la opt ani de închisoare.

Cum erau alese victimele

Agresorii, care în timpul procesului „au minimalizat, negat și mințit” cu privire la infracțiunile lor, le ofereau victimelor droguri la petreceri, înainte de a le constrânge să participe la activități sexuale.

Conform rapoartelor din presa internaţională, cazul a fost „deosebit de șocant”, deoarece s-a dezvăluit că victimele au fost „alese cu grijă din cauza vulnerabilităților lor”.

James Clarry, directorul executiv al Justice and Care, a transmis: „Infractorii cutreierau străzile din Dundee în căutarea unor femei care îndeplineau condițiile și, apoi, pe baza acestui fapt, le exploatau sexual în mod susținut și brutal.”

La rândul său, inspectorul Scott Carswell a declarat pentru Sky News că banda le furniza femeilor alcool și droguri gratuite, de clasa A, la petreceri, înainte de a le constrânge să întreţină activități sexuale, „ceea ce multe dintre ele nu voiau să facă”.

„Erau atât de dependente de droguri, încât știau că singura modalitate prin care le puteau obține era să comită actele sexuale”, a mai spus inspectorul.

Potrivit acestuia, proxeneţii au vrut să le făcut pe femei dependente în încercarea de a le controla și de a le face să se întoarcă pentru mai mult.

El a adăugat: „Nu s-au gândit la impactul pe care îl are acest lucru asupra victimelor. A fost destul de controlat, în sensul că știau ce fac.”

Poliția scoțiană a declarat că infractorii au fost arestați și acuzați în cadrul Operațiunii Recloir, lansată la sfârșitul anului 2021 pentru a prinde o bandă de suspecți traficanți de persoane din zona Tayside.

În timpul anchetelor, ofițerii au descoperit dovezi de infracțiuni sexuale grave, prostituție, vânzare și trafic de droguri.

Carswell a declarat că ancheta s-a concentrat inițial pe administrarea bordelurilor din Dundee și pe suspiciunea de trafic de femei românce în țară.

„Cu toate acestea, în vara anului 2022 am început să primim informații conform cărora grupul criminal viza femeile vulnerabile din Dundee”, a adăugat el.

Inspectorul Carswell a declarat că multe dintre victime credeau că sunt iubitele bărbaților implicați și nu și-au dat seama că sunt „manipulate și folosite”.

Indivizii au fugit din ţară

În urma arestării suspecților Cumpănașoiu și Stan, coinculpații lor Urlăteanu și Bugonea au fost localizați în Belgia și extrădați.

Dobre a fost găsit în Republica Cehă și adus înapoi în Scoția pentru proces, care a durat șase săptămâni.

Cumpănașoiu, cunoscut și sub numele de „Mario”, a râs în faţa instanţei și a făcut cu ochiul.

Pe lângă pedepsele cu închisoarea, grupul a fost înscris și în registrul infractorilor sexuali pe termen nelimitat.

