Investițiile în Malta care implică capital deținut de Secretariatul de Stat al Vaticanului – în imobiliare, apă minerală și site-uri web – au dus la investigații ale procurorilor Sfântului Scaun. În centrul operațiunilor se află fondul de investiții Centurion, cu sediul în Valletta, publică Corriere.

Mișcări financiare misterioase, între Vatican și Malta.

În februarie, prin intermediul unui fond cu sediul în Valletta, Secretariatul de Stat a devenit partener în compania de ochelari și „produse lifestyle” a lui Lapo Elkann, Italia Independent. O altă tranzacție de 10 milioane de euro a fost încheiată pe 30 septembrie cu Enrico Preziosi, industriașul jocurilor și președintele Genoa.

Și peste 4 milioane de euro au fost direcționate către finanțarea producției unor filme precum cel mai recent „Men in Black” și biografia lui Elton John, „Rocketman”. Acestea sunt doar câteva dintre numeroasele investiții făcute folosind ofrandele credincioșilor către Denarii lui Petru, dar există și altele, iar situația este acum examinată de sistemul judiciar papal.

Enrico Crasso, fost bancher al Credit Suisse, decorat de Papă

La adresa 259 de pe strada St Paul din Valletta, la doi pași de Pizzeria Vecchia Taranto, se află sediul central al Fondului Global Centurion. Cel puțin două treimi din capitalul încredințat acestuia, conform diverselor surse de încredere, provin de la Secretariatul de Stat, cu alte cuvinte, cel mai important departament al Vaticanului și cel mai apropiat de fostul Papă Francisc.

Administratorul fondului este un italian rezident în Elveția, Enrico Crasso, în vârstă de 71 de ani. Fost bancher la Credit Suisse și proprietar în Lugano al Sogenel Holding, care este un punct de referință pentru numeroase tranzacții financiare, el a gestionat vistieria Vaticanului timp de ani de zile.

Pentru aceasta a primit numeroase scrisori oficiale de mulțumire din partea Secretariatului de Stat și a fost decorat cu o medalie de aur pentru merit din partea Papei, ca să nu mai vorbim de milioanele de euro în comisioane. De câteva luni, în interiorul zidurilor Vaticanului, reputația sa a început să dea semne de întrebare. Dar în Malta, el este încă cel care decide unde să investească banii Papei, comprimă jurnașitii italieni.

Ochelarii lui Lapo

Cu fondul Centurion, Crasso a strâns aproximativ 70 de milioane de euro, orientând investițiile către imobiliare, obligațiuni, acțiuni și alte fonduri. Acestea nu sunt întotdeauna active lichide, nu sunt întotdeauna investiții sigure și uneori sunt pur speculative. Una dintre acestea iese în evidență în mod special este participația la compania lui Lapo Elkann, Italia Independent. Fondul maltez cu capital de la Vatican a subscris acțiuni noi la 2,35 euro, deținând astfel o participație de 25% cu 6 milioane de euro, iar Crasso s-a alăturat consiliului de administrație. Centurion tocmai a decis să injecteze și mai mult capital, în ciuda unui preț al acțiunilor de 1,7 euro la bursă. În prezent, tranzacția pare a fi o pierdere.

Dosarul Preziosi

În septembrie, cu câteva zile înainte de izbucnirea scandalului privind achiziționarea clădirii de pe Sloane Avenue din Londra – o operațiune orchestrată de finanțatorul Raffaele Mincione în care Crasso a avut un rol central – Secretariatul a finalizat dosarul Preziosi.

Pentru 10 milioane de euro, Centurion urma să achiziționeze 14% din New Deal, o companie căreia Enrico Preziosi tocmai îi transferase 11,7% din Giochi Preziosi. Este ca și cum Centurion ar fi achiziționat 1,67% din grupul de jucării. Transferul a fost efectuat de la Banca Zarattini din Elveția, pe 30 septembrie, și includea următoarea clauză:

„Vânzătorul [adică Preziosi, ed.] va lua măsuri… pentru ca Preziosi să fie listată la bursă până la 31 decembrie 2020, pentru a permite companiei să beneficieze de veniturile operațiunii”.

Așa spus, pare un împrumut. Dar dacă nu este plasat la bursă…

Crasso are cu ochii și pe apă

Centurion a investit 4,7 milioane de euro în vehiculul Cristallina Holding, care a preluat Acqua Pejo și Goccia di Carnia, împreună cu alți parteneri italieni, cum ar fi holdingul familiei Borromeo. Dar nici noua economie nu este neglijată. În octombrie 2018, Centurion a achiziționat 10% din Abbassalebollette, un start-up care oferă servicii de internet pentru a economisi la facturile de electricitate și gaze: cifră de afaceri de 60.000 de euro în 2018 și pierderi de 39.000 de euro. Prețul pentru acțiune? Aproximativ 1,27 milioane de euro. Dacă lucrurile merg prost, la Vatican vor putea cere explicații președintelui SNAM, Luca Dal Fabbro, care are contacte importante în secretariatul papal. Abbasalebollette aparține familiei sale.

Imobiliare și obligațiuni

Apoi, există imobiliare. Pentru 16 milioane de euro, Centurion a preluat sediul central italian al gigantului elvețiano-suedez ABB. Astăzi, este cea mai mare investiție a fondului. Alte 4,5 milioane de euro au fost investite în obligațiunile unei mici companii romane, Bdm Costruzioni e Appalti, aparținând familiei Marronaro, despre care se crede că le-a folosit pentru a prelua Immobiliare Grotta 1973, deținută de familiile Ceribelli-Barluzzi.

Poziția Sfântului Scaun

Ce se află în spatele acestor operațiuni? Și care este relația dintre Secretariat și vehiculele Crasso, Centurion și Sogenel?

„Investigațiile sunt în curs de desfășurare, iar liniile de anchetă care ar putea ajuta la clarificarea poziției Sfântului Scaun cu privire la fondurile menționate anterior și la orice altele sunt examinate în prezent de către sistemul judiciar al Vaticanului, în colaborare cu autoritățile competente”, se arată într-un comunicat de presă al Biroului de Presă al Vaticanului.

Contactat de Corriere, Crasso a refuzat să comenteze. Dar au avut toate aceste investiții alternative performanțe? Nu chiar. La sfârșitul anului 2018, fondul pierduse 4,61%. Asta înseamnă aproximativ 2 milioane de euro. Iar cea mai mare parte a ajuns în buzunarele directorilor sub formă de comisioane, conform Corriere.

