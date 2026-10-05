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Scandal politic în Marea Britanie. Verzii declară sionismul „o formă de rasism”. Laburiștii: „Este rușinos”. Israelul reacționează dur

Scandal politic în Marea Britanie. Verzii declară sionismul „o formă de rasism”. Laburiștii: „Este rușinos”. Israelul reacționează dur
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E scandal mare pe scena politică din Marea Britanie, după ce Partidul Verde britanic s-a declarat oficial „antisionist” și a adoptat o moțiune care califică sionismul drept o formă de rasism. Decizia a divizat formațiunea și a provocat reacții dure din partea organizațiilor evreiești, Israelului și Partidului Laburist.

Partidul Verde din Marea Britanie a adoptat duminică una dintre cele mai controversate poziții politice ale sale din ultimii ani, declarând oficial formațiunea drept „un partid antisionist” și susținând, printr-o moțiune votată la congres, că sionismul trebuie „considerat ca orice altă formă de rasism”, potrivit AFP.

Documentul afirmă, în același timp, că „antisionismul nu trebuie asimilat cu antisemitismul” și descrie sionismul drept „un proiect politic etno-naționalist”. Moțiunea merge însă dincolo de definirea ideologică și propune o schimbare fundamentală a soluției politice susținute pentru conflictul israeliano-palestinian. Verzii cer „crearea unui singur stat palestinian democratic în întreaga Palestină istorică, garantând drepturi egale pentru toți”.

Formațiunea și-a reiterat totodată solicitarea ca guvernul britanic condus de laburiști să pună capăt complet comerțului cu arme cu Israelul.

Textul a trecut cu 1.022 de voturi pentru și 813 împotrivă, diferența evidențiind diviziunile puternice existente chiar în interiorul partidului.

Deputatul Adrian Ramsay s-a declarat „profund întristat” de rezultat și a precizat că moțiunea „nu reflectă nici principiile Verzilor, nici opinia mea personală”.

Zack Polanski, liderul sub care Partidul Verde și-a accentuat orientarea spre stânga, nu a participat la vot, potrivit agenției PA. El se află în campanie pentru obținerea unui mandat în Parlament într-o circumscripție londoneză asociată fostului premier Keir Starmer.

Zack Polanski, liderul partidului Verde din Marea Britanie - Foto: shutterstock.com

Zack Polanski, liderul partidului Verde din Marea Britanie – Foto: shutterstock.com

Partidul Verde a devenit o forță mai vizibilă în politica britanică după ce a obținut aproximativ 6% din voturi la alegerile parlamentare și cinci dintre cele 650 de mandate din Camera Comunelor. Formațiunea a înregistrat câștiguri și la alegerile locale din această primăvară, inclusiv în detrimentul laburiștilor, promovând o platformă puternic pro-palestiniană și critică față de politica Israelului.

Israelul și organizațiile evreiești condamnă moțiunea controversată

Reacția Israelului a venit rapid. Președintele Isaac Herzog a calificat decizia drept o „rușine” și a respins definiția adoptată de Verzi.

„Sionismul este mișcarea de eliberare națională a poporului evreu și constituie fundamentul dreptului poporului evreu la un stat și un cămin național în Țara Israelului”, a scris Isaac Herzog, președintele Israelului, pe X.

Ministerul israelian de Externe a adoptat o poziție și mai dură, acuzându-i pe Verzii britanici că „au devenit o organizație care legitimează terorismul”.

Controversa izbucnise încă înaintea votului. Trei organizații reprezentative ale comunității evreiești britanice au trimis partidului o scrisoare prin care avertizau asupra consecințelor adoptării documentului. În opinia acestora, moțiunea ar transforma Verzii în „primul partid politic britanic cu o importanță electorală semnificativă, în memoria recentă, care adoptă ceea ce pare a fi o platformă politică deschis antisemită”.

Acuzația de antisemitism este respinsă de susținătorii moțiunii, care insistă asupra distincției dintre opoziția față de sionism ca ideologie politică și ostilitatea față de evrei.

Laburiștii: „Este rușinos”

Partidul Laburist, aflat la guvernare, a condamnat la rândul său decizia Verzilor, criticând atât calificarea sionismului drept rasism, cât și abandonarea soluției celor două state.

„Este rușinos să votezi împotriva unei soluții cu două state pentru Israel și Palestina și să califici drept rasiști imensa majoritate a evreilor britanici și a evreilor din întreaga lume pe motivul că susțin dreptul Israelului la existență”, a declarat Bridget Phillipson, președinta Partidului Laburist.

Disputa apare într-un moment în care războiul și situația palestinienilor au devenit teme importante ale competiției politice britanice, iar Partidul Verde încearcă să atragă o parte dintre alegătorii de stânga nemulțumiți de poziția laburiștilor față de Israel.

Zack Polanski a apărat în această săptămână, într-un interviu pentru BBC, poziția critică a formațiunii față de politica israeliană.

„Strămutarea și genocidul poporului palestinian” constituie „în mod clar rasism”, a declarat Zack Polanski, liderul Partidului Verde britanic.

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