Scenariul invaziei din Ucraina s-ar putea repeta în Moldova. Rusia amenință cu intervenția în Transnistria: „Interesele rușilor sunt amenințate”

Mihai Tănase
Serghei Șoigu, fost ministru al Apărării al Rusiei și actual secretar al Consiliului de Securitate - Foto: Mediafax foto

Scenariul invaziei Ucrainei s-ar putea repeta la cealaltă graniță a României, în Republica Moldova. Serghei Șoigu avertizează că Rusia ar putea interveni pentru a-și proteja cetățenii din Transnistria. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor crescute dintre Chișinău și Tiraspol și al acuzațiilor nefondate la adresa Ucrainei și Moldovei.

Serghei Șoigu, fost ministru al Apărării al Rusiei și actual secretar al Consiliului de Securitate, susține că cetățenii ruși din regiunea separatistă Transnistria se află „sub amenințare”, invocând acțiunile autorităților din Republica Moldova și Ucraina, scrie France24.com.

„Nu trebuie uitat faptul că peste 220.000 de cetățeni ruși locuiesc în Transnistria. Interesele și siguranța lor sunt acum amenințate din cauza acțiunilor nechibzuite și iresponsabile ale Kievului și Chișinăului”, a declarat Șoigu.

Oficialul rus a transmis un mesaj ferm privind posibile acțiuni ale Moscovei în regiune.

„Dacă va fi nevoie, Rusia va lua toate măsurile necesare și va folosi toate metodele disponibile pentru a-i proteja în temeiul constituției. Nu trebuie să excludeți nimic, iar noi luăm în considerare toate scenariile posibile, chiar și pe cele mai puțin probabile”, a afirmat Serghei Șoigu.

Declarațiile vin într-un context sensibil, în care regiunea Transnistria, separată de Republica Moldova încă din anii ’90, rămâne un punct fierbinte pe harta geopolitică a Europei de Est.

Tensiuni tot mai mari între Chișinău și Tiraspol

În ultimele zile, relațiile dintre autoritățile de la Chișinău și liderii separatiști de la Tiraspol s-au deteriorat. Republica Moldova a refuzat accesul unor comandanți ai trupelor ruse de menținere a păcii, iar administrația din Transnistria a respins planurile privind extinderea taxelor vamale și a TVA asupra regiunii.

Conflictul înghețat din Transnistria, început după războiul din 1992, a rămas până acum nerezolvat. Nici negocierile recente nu au adus progrese semnificative.

„Nimic nu este imposibil. Ai nevoie de bunăvoință și condiții. Dar ai impresia că Chișinăul face totul pentru ca aceasta să nu existe voință de reunificare sau condiții adecvate pentru ca aceasta să se întâmple”, a mai declarat Serghei Șoigu.

Zelenski acuză SUA de „lipsă de respect”. Emisarii lui Trump au efectuat numeroase vizite la Moscova, dar au evitat Kievul

FLASH NEWS Miniștrii UE au respins propunerea de suspendare a acordului de asociere cu Israelul. Ce țară a blocat decizia și de ce
13:02
Miniștrii UE au respins propunerea de suspendare a acordului de asociere cu Israelul. Ce țară a blocat decizia și de ce
DIPLOMAȚIE Trump, dispus să le acorde iranienilor un armistițiu prelungit, dar pe o perioadă determinată. Câte zile ar putea dura încetarea focului
12:42
Trump, dispus să le acorde iranienilor un armistițiu prelungit, dar pe o perioadă determinată. Câte zile ar putea dura încetarea focului
FLASH NEWS Ucraina, pregătită să reia livrările de petrol către Ungaria și Slovacia prin „Drujba”. Zelenski: „Așteptăm deblocarea celor 90 miliarde de euro“
12:30
Ucraina, pregătită să reia livrările de petrol către Ungaria și Slovacia prin „Drujba”. Zelenski: „Așteptăm deblocarea celor 90 miliarde de euro“
FLASH NEWS Trump vrea să câștige „iertarea“ americanilor. După atacurile la adresa Papei și după ce a „pozat în Iisus“, președintele citește Biblia din Biroul Oval
11:50
Trump vrea să câștige „iertarea“ americanilor. După atacurile la adresa Papei și după ce a „pozat în Iisus“, președintele citește Biblia din Biroul Oval
NEWS ALERT Două nave au fost atacate în apropiere de Strâmtoarea Ormuz. Cum arată primele rapoarte ale autorităților
11:15
Două nave au fost atacate în apropiere de Strâmtoarea Ormuz. Cum arată primele rapoarte ale autorităților
CONTROVERSĂ Trump susține că Iranul cedează economic: „Se prăbușesc financiar! Pierd 500 milioane $ pe zi și vor ca Strâmtoarea Ormuz să fie deschisă imediat”
11:02
Trump susține că Iranul cedează economic: „Se prăbușesc financiar! Pierd 500 milioane $ pe zi și vor ca Strâmtoarea Ormuz să fie deschisă imediat”
Mediafax
Soloviov a numit-o pe Meloni „bestie sălbatică și idioată cu acte." Roma a reacționat imediat
Digi24
Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am indus în eroare oamenii. Nu a fost cu intenție”
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Codruța Filip, pentru cele două luni la Desafio. A pierdut jumătate din bani la divorț?
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
Mediafax
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Click
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
Digi24
„E o moarte lentă și chinuitoare”. Mărturia unuia dintre lichidatorii mobilizați la Cernobîl, la 40 de ani de la accidentul nuclear
Cancan.ro
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ai băut puțin și ai condus? Ce se întâmplă dacă aparatul indică alcool
Descopera.ro
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Un organ ignorat ar putea fi cheia pentru o viață mai lungă, cred cercetătorii
FLASH NEWS George Simion anunță că AUR va vota orice moțiune împotriva guvernului Bolojan
13:22
George Simion anunță că AUR va vota orice moțiune împotriva guvernului Bolojan
FLASH NEWS Robert Negoiță respinge eticheta de „bolojenist”. El susține că și alți membri PSD gândesc similar: „Discutăm de niște obiective și principii”
13:08
Robert Negoiță respinge eticheta de „bolojenist”. El susține că și alți membri PSD gândesc similar: „Discutăm de niște obiective și principii”
FLASH NEWS Manfred Weber, președintele PPE, îl susține total pe Ilie Bolojan. „Are sprijinul deplin al partenerilor europeni pentru a consolida România”
12:53
Manfred Weber, președintele PPE, îl susține total pe Ilie Bolojan. „Are sprijinul deplin al partenerilor europeni pentru a consolida România”
POLITICĂ Președintele CJ Harghita comentează rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria: „O adevărată traumă pentru maghiarii din Transilvania”
12:52
Președintele CJ Harghita comentează rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria: „O adevărată traumă pentru maghiarii din Transilvania”
EXCLUSIV Antonescu, critici aspre la adresa premierului. „Bolojan devine idolul acestei falange bolșevice”
12:52
Antonescu, critici aspre la adresa premierului. „Bolojan devine idolul acestei falange bolșevice”
ECONOMIE Anunțul BNR în a doua zi de criză politică în România. Ce se întâmplă cu creditele românilor
12:48
Anunțul BNR în a doua zi de criză politică în România. Ce se întâmplă cu creditele românilor

