Scenariul invaziei din Ucraina s-ar putea repeta în Moldova. Rusia amenință cu intervenția în Transnistria: „Interesele rușilor sunt amenințate”

Scenariul invaziei Ucrainei s-ar putea repeta la cealaltă graniță a României, în Republica Moldova. Serghei Șoigu avertizează că Rusia ar putea interveni pentru a-și proteja cetățenii din Transnistria. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor crescute dintre Chișinău și Tiraspol și al acuzațiilor nefondate la adresa Ucrainei și Moldovei.

Serghei Șoigu, fost ministru al Apărării al Rusiei și actual secretar al Consiliului de Securitate, susține că cetățenii ruși din regiunea separatistă Transnistria se află „sub amenințare”, invocând acțiunile autorităților din Republica Moldova și Ucraina, scrie France24.com.

„Nu trebuie uitat faptul că peste 220.000 de cetățeni ruși locuiesc în Transnistria. Interesele și siguranța lor sunt acum amenințate din cauza acțiunilor nechibzuite și iresponsabile ale Kievului și Chișinăului”, a declarat Șoigu.

Oficialul rus a transmis un mesaj ferm privind posibile acțiuni ale Moscovei în regiune.

„Dacă va fi nevoie, Rusia va lua toate măsurile necesare și va folosi toate metodele disponibile pentru a-i proteja în temeiul constituției. Nu trebuie să excludeți nimic, iar noi luăm în considerare toate scenariile posibile, chiar și pe cele mai puțin probabile”, a afirmat Serghei Șoigu.

Declarațiile vin într-un context sensibil, în care regiunea Transnistria, separată de Republica Moldova încă din anii ’90, rămâne un punct fierbinte pe harta geopolitică a Europei de Est.

Tensiuni tot mai mari între Chișinău și Tiraspol

În ultimele zile, relațiile dintre autoritățile de la Chișinău și liderii separatiști de la Tiraspol s-au deteriorat. Republica Moldova a refuzat accesul unor comandanți ai trupelor ruse de menținere a păcii, iar administrația din Transnistria a respins planurile privind extinderea taxelor vamale și a TVA asupra regiunii.

Conflictul înghețat din Transnistria, început după războiul din 1992, a rămas până acum nerezolvat. Nici negocierile recente nu au adus progrese semnificative.

„Nimic nu este imposibil. Ai nevoie de bunăvoință și condiții. Dar ai impresia că Chișinăul face totul pentru ca aceasta să nu existe voință de reunificare sau condiții adecvate pentru ca aceasta să se întâmple”, a mai declarat Serghei Șoigu.

Recomandarea autorului

