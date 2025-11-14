🚨 Scene brutale în Stockholm: Un autocar a intrat într-o stație, rezultând cel puțin trei morți

18:12 UPDATE: Accidentul a fost cauzat din neglijență Incidentul este investigat ca fiind cauzat din „neglijență”. Șoferul autobuzului se află acum în custodia poliției. Aftonbladet susține că mai multe indicii arată că ar fi fost un accident rutier și nu un atac criminal.

La Stockholm, un autocar a intrat într-o stație, rezultând cel puțin trei morți, potrivit primelor informații.

Daily Mail și Reuters transmit titrează „mai mulți oameni au fost uciși după ce un autocar s-a ciocnit de o stație” din Ostermalm, în zona centrală Stockholm.

Aftonbladet informează că șoferul a fost arestat.

„Este un incident serios”, a declarat purtătorul de cuvânt Sophie Gunnarsson.

„Sunt mai mulți oameni răniți la locul accidentului. Unii sunt serios răniți. Mai mulți oameni sunt afectați” , a spus Oscar Davila, operator al serviciului de salvare.

Poliția a confirmat că sunt mai multe persoane rănite, dar și morți. Autoritățile încă nu au dezvăluit numărul exact al victimelor.

Știre în curs de actualizare

