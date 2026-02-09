Ministrul Apărării, Radu Miruță, polemizează cu Gândul. Miruță postează comentarii pe pagina de Facebook a ziarului, nemulțumit de știrea achiziției unui satelit. Se ia și de Mircea Badea

Ministrul Apărării Radu Miruță a lăsat un comentariu pe pagina de Facebook a Gândul la un video în care Mircea Badea ironiza declarațiile oficialului despre un satelit românesc. „Nu mai plecați pe astfel de fente. Verificați emisiunea, că e fix invers.” Gândul a ascultat sfatul ministrului și a verificat emisiunea: Nu este fix invers. De altfel, nu este nici prima dată când ministrul Apărării „scapă un porumbel” într-o emisiune TV și apoi revine și spune că nu este adevărat că a spus acel lucru, cum a fost cazul „trimiterii de trupe militare românești în Groenlanda”.

Anterior, Miruță a spus că România are nevoie de comunicații, într-o emisiune la Digi24, întrebat de moderator dacă România vrea să cumpere un satelit și a argumentat: „România are nevoie de comunicații prin satelit. Satelitul e foarte sus, vede mai mult decât România, poate e eficient să folosim în comun cu alte țări serviciile unui satelit, pentru că «am și eu jucăria mea, ai și tu jucăria mea».

„A fost un proiect de cercetare care a dezvoltat un satelit, a costat vreo 6.000.000 de euro și discutăm dacă îl lansăm”, a spus Miruță în emisiunea respectivă și a adăugat că lansarea ar mai costa circa 700.000 de euro.

Glume și ironii la adresa satelitului românesc

Badea a comentat o știre apăruta în urma intervenției lui Miruță la o emisiune televizată și a avut o criză de râs la explicația ministrului legată de motivul achiziției: „satelitul este foarte sus…”

„Răspuns de inginer în telecomunicații: satelitul e foarte sus. «Ministrul Apărării, Radu Miruță, consideră că România ar trebui să cumpere sateliți. Explicația acestuia e simplă: sateliții sunt foarte sus»”, a comentat realizatorul emisiunii de la Antena 3 CNN.

Ulterior, ministrul Miruță dezminte că ar fi spus ce se vede în videoclipul din interviul său la Digi24.

AUTORUL RECOMANDĂ: