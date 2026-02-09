Prima pagină » Actualitate » Ministrul Apărării, Radu Miruță, polemizează cu Gândul. Miruță postează comentarii pe pagina de Facebook a ziarului, nemulțumit de știrea achiziției unui satelit. Se ia și de Mircea Badea

Ministrul Apărării, Radu Miruță, polemizează cu Gândul. Miruță postează comentarii pe pagina de Facebook a ziarului, nemulțumit de știrea achiziției unui satelit. Se ia și de Mircea Badea

09 feb. 2026, 17:34, Actualitate

Ministrul Apărării Radu Miruță a lăsat un comentariu pe pagina de Facebook a Gândul la un video în care Mircea Badea ironiza declarațiile oficialului despre un satelit românesc. „Nu mai plecați pe astfel de fente. Verificați emisiunea, că e fix invers.” Gândul a ascultat sfatul ministrului și a verificat emisiunea: Nu este fix invers. De altfel, nu este nici prima dată când ministrul Apărării „scapă un porumbel” într-o emisiune TV și apoi revine și spune că nu este adevărat că a spus acel lucru, cum a fost cazul „trimiterii de trupe militare românești în Groenlanda”.

Anterior, Miruță a spus că România are nevoie de comunicații, într-o emisiune la Digi24, întrebat de moderator dacă România vrea să cumpere un satelit și a argumentat: „România are nevoie de comunicații prin satelit. Satelitul e foarte sus, vede mai mult decât România, poate e eficient să folosim în comun cu alte țări serviciile unui satelit, pentru că «am și eu jucăria mea, ai și tu jucăria mea».

„A fost un proiect de cercetare care a dezvoltat un satelit, a costat vreo 6.000.000 de euro și discutăm dacă îl lansăm”, a spus Miruță în emisiunea respectivă și a adăugat că lansarea ar mai costa circa 700.000 de euro.

Glume și ironii la adresa satelitului românesc

Badea a comentat o știre apăruta în urma intervenției lui Miruță la o emisiune televizată și a avut o criză de râs la explicația ministrului legată de motivul achiziției: „satelitul este foarte sus…”

„Răspuns de inginer în telecomunicații: satelitul e foarte sus. «Ministrul Apărării, Radu Miruță, consideră că România ar trebui să cumpere sateliți. Explicația acestuia e simplă: sateliții sunt foarte sus»”, a comentat realizatorul emisiunii de la Antena 3 CNN.

Ulterior, ministrul Miruță dezminte că ar fi spus ce se vede în videoclipul din interviul său la Digi24.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Miruță revine și spune că nu a zis că România ar putea să trimită trupe în Groenlanda: „Este o dezinformare” / Ieri spunea: „Decizia se va lua în CSAT”

Mircea Badea, criză de râs în direct după ce a aflat că Radu Miruță vrea să cumpere un satelit

După elicoptere și tancuri, Ministrul Apărării, Radu Miruță, vrea să cumpere și sateliți

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Preparatul care a zăpăcit TikTokul. O singură porție ajunge să coste chiar și 500 de lei în restaurant
17:44
Preparatul care a zăpăcit TikTokul. O singură porție ajunge să coste chiar și 500 de lei în restaurant
CONTROVERSĂ Amendă de 13.000 de lei după o postare pe TikTok, pentru un bărbat din Vâlcea. Ce imagini a postat acesta
17:34
Amendă de 13.000 de lei după o postare pe TikTok, pentru un bărbat din Vâlcea. Ce imagini a postat acesta
AUTO Amenzi de până la 1.300 de lei pentru o simplă greșeală în trafic. Toți șoferii trebuie să cunoască această regulă
16:55
Amenzi de până la 1.300 de lei pentru o simplă greșeală în trafic. Toți șoferii trebuie să cunoască această regulă
CONTROVERSĂ Despăgubiri în valoare de jumătate de milion de euro. Atât trebuie să plătească niște români care au furat 170 de porumbei din Belgia
16:35
Despăgubiri în valoare de jumătate de milion de euro. Atât trebuie să plătească niște români care au furat 170 de porumbei din Belgia
UTILE Fenomen neobișnuit în mediul online. Cuvântul căutat de români de aproape 2400 de ori, în 10 minute, în seara de 8 februarie 2026
16:14
Fenomen neobișnuit în mediul online. Cuvântul căutat de români de aproape 2400 de ori, în 10 minute, în seara de 8 februarie 2026
Mediafax
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Digi24
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”
Cancan.ro
Mama Adrianei Viliginschi, văduva lui Kreiner, rupe tăcerea după ce fiica ei a fost arestată! 'Se va descoperi cine le...'
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
Cancan.ro
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Ce se întâmplă doctore
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
A fost descoperită o gaură neagră care emite mai multă energie decât Steaua Morții
INEDIT Și-a ignorat soțul, a jucat la tombolă și a câștigat o casă de lux și bani mulți: „De patru ani se plânge că tot particip”
18:22
Și-a ignorat soțul, a jucat la tombolă și a câștigat o casă de lux și bani mulți: „De patru ani se plânge că tot particip”
FLASH NEWS Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și afaceristul Daniel Bușe, trimiși în judecată în dosarul mitei la RAR
18:20
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și afaceristul Daniel Bușe, trimiși în judecată în dosarul mitei la RAR
INEDIT Plictiseală teribilă la votul în plen. Moțiunea opoziției stârnește mai mult căscat decât dezbatere. Parlamentarii stau pe telefoane sau dorm
18:16
Plictiseală teribilă la votul în plen. Moțiunea opoziției stârnește mai mult căscat decât dezbatere. Parlamentarii stau pe telefoane sau dorm
FLASH NEWS Scandal cu scântei în Parlamentul României. Un senator al Opoziției a vrut să dea afară deputații USR prezenți la Senat
18:07
Scandal cu scântei în Parlamentul României. Un senator al Opoziției a vrut să dea afară deputații USR prezenți la Senat
ENERGIE Cu cât vor scădea livrările de petrol rusesc în India după sancțiunile lui Trump
17:55
Cu cât vor scădea livrările de petrol rusesc în India după sancțiunile lui Trump
EXCLUSIV România, blocată de coaliție. Cristoiu: E o chestiune de siguranță națională, de destin românesc să avem anticipate
17:45
România, blocată de coaliție. Cristoiu: E o chestiune de siguranță națională, de destin românesc să avem anticipate

Cele mai noi

Trimite acest link pe