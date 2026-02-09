Amendă de 13.000 de lei după o postare pe TikTok, pentru un bărbat din Vâlcea. Ce imagini a postat acesta

Un vâlcean s-a trezit cu o amendă de 13.000 de lei după ce a postat mai multe imagini pe TikTok. Bărbatul a primit acuzația de cruzime împotriva animalelor pentru că se vedea cum forța un cal să tracteze greutăți excesive. Polițiștii s-au autosesizat și au reușit imediat să identifice proprietarul calului.

Imaginile de numai câteva secunde au devenit virale pe rețelele de socializare. În ele se vedea cum un cal era forțat să tracteze un bloc masiv de beton. Din cauza greutății copleșitoare, animalul se poticnește și își pierde echilibrul în timp ce este mânat de proprietar, relatează Libertatea.

Amendă de 13.000 de lei pentru un bărbat din Vâlcea

La scurt timp de la vizionarea imaginilor, polițiștii de la Protecția Animalelor s-au autosesizat în acest caz de cruzime.

„La data de 09 februarie 2026, poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea au aplicat o sancţiune contravenţională în valoare de 13.200 de lei unei persoane de sex masculin, în vârstă de 42 de ani, domiciliată în judeţul Vâlcea, pentru săvârşirea unor acte de cruzime şi rele tratamente faţă de animale. În urma verificărilor efectuate şi a probatoriului administrat, s-a constatat că bărbatul a încălcat prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, fiind dispuse măsurile legale în consecinţă”, au annunțat reprezentanții IPJ Vâlcea.

Aceste fapte asupra animalelor nu rămân nepedepsite

Cruzimea și violența față de animale nu rămân nepedepsite. Reprezentanții Biroului pentru Protecția Animalelor reamintesc că legea sancționează aspru orice formă de maltratare și încurajează publicul să raporteze actele de abuz, implicarea civică fiind crucială în protejarea viețuitoarelor necuvântătoare.

