Prima pagină » Actualitate » Amendă de 13.000 de lei după o postare pe TikTok, pentru un bărbat din Vâlcea. Ce imagini a postat acesta

Amendă de 13.000 de lei după o postare pe TikTok, pentru un bărbat din Vâlcea. Ce imagini a postat acesta

09 feb. 2026, 17:34, Actualitate
Amendă de 13.000 de lei după o postare pe TikTok, pentru un bărbat din Vâlcea. Ce imagini a postat acesta

Un vâlcean s-a trezit cu o amendă de 13.000 de lei după ce a postat mai multe imagini pe TikTok. Bărbatul a primit acuzația de cruzime împotriva animalelor pentru că se vedea cum forța un cal să tracteze greutăți excesive. Polițiștii s-au autosesizat și au reușit imediat să identifice proprietarul calului.

Imaginile de numai câteva secunde au devenit virale pe rețelele de socializare. În ele se vedea cum un cal era forțat să tracteze un bloc masiv de beton. Din cauza greutății copleșitoare, animalul se poticnește și își pierde echilibrul în timp ce este mânat de proprietar, relatează Libertatea.

Amendă de 13.000 de lei pentru un bărbat din Vâlcea

La scurt timp de la vizionarea imaginilor, polițiștii de la Protecția Animalelor s-au autosesizat în acest caz de cruzime.

„La data de 09 februarie 2026, poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea au aplicat o sancţiune contravenţională în valoare de 13.200 de lei unei persoane de sex masculin, în vârstă de 42 de ani, domiciliată în judeţul Vâlcea, pentru săvârşirea unor acte de cruzime şi rele tratamente faţă de animale. În urma verificărilor efectuate şi a probatoriului administrat, s-a constatat că bărbatul a încălcat prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, fiind dispuse măsurile legale în consecinţă”, au annunțat reprezentanții IPJ Vâlcea.

Aceste fapte asupra animalelor nu rămân nepedepsite

Cruzimea și violența față de animale nu rămân nepedepsite. Reprezentanții Biroului pentru Protecția Animalelor reamintesc că legea sancționează aspru orice formă de maltratare și încurajează publicul să raporteze actele de abuz, implicarea civică fiind crucială în protejarea viețuitoarelor necuvântătoare.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Preparatul care a zăpăcit TikTokul. O singură porție ajunge să coste chiar și 500 de lei în restaurant
17:44
Preparatul care a zăpăcit TikTokul. O singură porție ajunge să coste chiar și 500 de lei în restaurant
CONTROVERSĂ Ministrul Apărării, Radu Miruță, polemizează cu Gândul. Miruță postează comentarii pe pagina de Facebook a ziarului, nemulțumit de știrea achiziției unui satelit. Se ia și de Mircea Badea
17:34
Ministrul Apărării, Radu Miruță, polemizează cu Gândul. Miruță postează comentarii pe pagina de Facebook a ziarului, nemulțumit de știrea achiziției unui satelit. Se ia și de Mircea Badea
AUTO Amenzi de până la 1.300 de lei pentru o simplă greșeală în trafic. Toți șoferii trebuie să cunoască această regulă
16:55
Amenzi de până la 1.300 de lei pentru o simplă greșeală în trafic. Toți șoferii trebuie să cunoască această regulă
CONTROVERSĂ Despăgubiri în valoare de jumătate de milion de euro. Atât trebuie să plătească niște români care au furat 170 de porumbei din Belgia
16:35
Despăgubiri în valoare de jumătate de milion de euro. Atât trebuie să plătească niște români care au furat 170 de porumbei din Belgia
UTILE Fenomen neobișnuit în mediul online. Cuvântul căutat de români de aproape 2400 de ori, în 10 minute, în seara de 8 februarie 2026
16:14
Fenomen neobișnuit în mediul online. Cuvântul căutat de români de aproape 2400 de ori, în 10 minute, în seara de 8 februarie 2026
Mediafax
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Digi24
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”
Cancan.ro
Mama Adrianei Viliginschi, văduva lui Kreiner, rupe tăcerea după ce fiica ei a fost arestată! 'Se va descoperi cine le...'
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
Cancan.ro
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Ce se întâmplă doctore
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
A fost descoperită o gaură neagră care emite mai multă energie decât Steaua Morții
INEDIT Și-a ignorat soțul, a jucat la tombolă și a câștigat o casă de lux și bani mulți: „De patru ani se plânge că tot particip”
18:22
Și-a ignorat soțul, a jucat la tombolă și a câștigat o casă de lux și bani mulți: „De patru ani se plânge că tot particip”
FLASH NEWS Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și afaceristul Daniel Bușe, trimiși în judecată în dosarul mitei la RAR
18:20
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și afaceristul Daniel Bușe, trimiși în judecată în dosarul mitei la RAR
INEDIT Plictiseală teribilă la votul în plen. Moțiunea opoziției stârnește mai mult căscat decât dezbatere. Parlamentarii stau pe telefoane sau dorm
18:16
Plictiseală teribilă la votul în plen. Moțiunea opoziției stârnește mai mult căscat decât dezbatere. Parlamentarii stau pe telefoane sau dorm
FLASH NEWS Scandal cu scântei în Parlamentul României. Un senator al Opoziției a vrut să dea afară deputații USR prezenți la Senat
18:07
Scandal cu scântei în Parlamentul României. Un senator al Opoziției a vrut să dea afară deputații USR prezenți la Senat
ENERGIE Cu cât vor scădea livrările de petrol rusesc în India după sancțiunile lui Trump
17:55
Cu cât vor scădea livrările de petrol rusesc în India după sancțiunile lui Trump
EXCLUSIV România, blocată de coaliție. Cristoiu: E o chestiune de siguranță națională, de destin românesc să avem anticipate
17:45
România, blocată de coaliție. Cristoiu: E o chestiune de siguranță națională, de destin românesc să avem anticipate

Cele mai noi

Trimite acest link pe