Scutul antirachetă „Golden Dome”, promovat de președintele Donald Trump după modelul israelian Iron Dome, ar putea costa SUA până la 1,2 trilioane de dolari în următorii 20 de ani, potrivit Biroului Bugetar al Congresului, depășind masiv estimările Pentagonului.

Proiectul uriașului scut antirachetă „Golden Dome” al președintelui Donald Trump ar putea deveni unul dintre cele mai scumpe programe militare din istoria Statelor Unite. Potrivit unei analize publicate marți de Biroul Bugetar al Congresului american (CBO), costurile totale pentru dezvoltarea, desfășurarea și operarea sistemului ar putea ajunge la aproximativ 1,2 trilioane de dolari pe o perioadă de 20 de ani, scrie Apnews.com.

Estimarea depășește cu mult cifra de 185 de miliarde de dolari avansată anterior de oficialii Pentagonului implicați în program, relatează Reuters și AFP.

Golden Dome va avea o rețea uriașă de sateliți și arme orbitale

Proiectul „Golden Dome” urmărește construirea unui sistem de apărare antirachetă la scară națională, inspirat de Iron Dome, dar extins la nivel continental și spațial.

Planul include dezvoltarea unor sisteme terestre avansate de interceptare, senzori de ultimă generație și centre integrate de comandă și control. În paralel, Washingtonul intenționează să desfășoare o infrastructură spațială masivă pentru detectarea și neutralizarea amenințărilor balistice venite din orbită.

Potrivit CBO, cea mai costisitoare componentă ar urma să fie stratul spațial de interceptare, format din aproximativ 7.800 de sateliți, care ar reprezenta aproape 70% din costurile totale de achiziție ale programului.

Sistemul ar urma să protejeze întreg teritoriul Statele Unite, inclusiv Alaska și Hawaii, și ar fi conceput pentru a respinge complet un atac lansat de un adversar regional precum Coreea de Nord.

Totuși, experții CBO avertizează că scutul ar putea deveni vulnerabil în fața unui atac masiv lansat simultan de Rusia sau China.

Proiectul lui Trump, contestat încă de la început

Ordinul executiv pentru crearea sistemului „Golden Dome” a fost semnat de Donald Trump pe 27 ianuarie 2025 și stabilește ca termen pentru operaționalizarea sistemului anul 2028.

În momentul lansării proiectului, liderul de la Casa Albă declara că dorește construirea unui scut antirachetă „de generație nouă”, inspirat de modelul israelian și complet funcțional înainte de încheierea mandatului său, în 2029.

La acel moment, Trump estima costurile totale la aproximativ 175 de miliarde de dolari, însă mai mulți experți din domeniul apărării au avertizat că proiectul este nerealist, extrem de costisitor și parțial redundant, având în vedere infrastructura antirachetă deja existentă în SUA.

Atât China, cât și Rusia au criticat în mod deschis proiectul american și au transmis încă de anul trecut că se opun ferm dezvoltării acestui sistem.

