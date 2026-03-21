Prima pagină » Știri externe » Se adună forțe pentru Strâmtoarea Ormuz: 22 de țări anunță că sunt „gata să contribuie la eforturile" necesare pentru redeschiderea acesteia. Ce poziție adoptă România

Peste 20 de țări au declarat, sâmbătă, că vor contribui la eforturile de asigurare a tranzitului în condiții de siguranță prin Strâmtoarea Ormuz și au condamnat închiderea de către Iran a acestei căi navigabile vitale, relatează The Economic Times.

„Condamnăm cu cea mai mare fermitate recentele atacuri ale Iranului asupra navelor comerciale neînarmate din Golf, atacurile asupra infrastructurii civile, inclusiv asupra instalațiilor petroliere și de gaze, precum și închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz de către forțele iraniene”, au declarat cele 22 de țări, în majoritate europene, dar printre care se numără și Emiratele Arabe Unite și Bahrain.

„Ne declarăm dispuși să contribuim la eforturile adecvate menite să asigure o trecere în siguranță prin strâmtoare. Salutăm angajamentul țărilor care se implică în planificarea pregătitoare”, au declarat aceștia într-o declarație comună.

Inițial, numai cinci state europene, alături de Japonia, au anunțat că sunt pregătite să asigure navigația în strâmtoarea Ormuz. O declarație comună în acest sens a fost semnată de Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia, joi.

Seara trecută, președintele Nicușor Dan a transmis, într-o postare pe rețelele de socializare, că România a decis să se alăture declarației marilor forțe care militează pentru asigurarea Strâmtorii Ormuz. Oficialul a subliniat că alăturarea țării noastre la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice și al economiei.

„Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertății de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional. Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale”.

După ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului pe 28 februarie, Teheranul a ripostat cu lovituri asupra vecinilor săi din Golf, dar și asupra navelor din strâmtoare.

În perioada 1-19 martie, navele de transport marfă au efectuat doar 116 traversări, potrivit firmei de analiză Kpler – o scădere de 95% față de media din perioadele de pace.

Blocada de facto impusă de Iran asupra Strâmtorii Ormuz, prin care trec în mod obișnuit 20% din rezervele mondiale de petrol și gaze, precum și numeroasele atacuri asupra infrastructurii petroliere și gaziere din Orientul Mijlociu au determinat o creștere vertiginoasă a prețurilor la energie.

