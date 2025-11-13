Se împlinesc 10 ani de la atacurile teroriste de la Paris din 13 noiembrie 2015

În urmă cu 10 ani, pe 13 noiembrie 2015, 9 teroriști (plus alți 24 de complici) au comis atacuri teroriste la Paris, rezultând 132 de morți și 413 de răniți. Atacurile teroriste au fost revendicate de gruparea teroristă Daesh, supranumită „Statul Islamic”, care ocupase nordul Irakului și teritoriul estic al Siriei aflată în plin război civil dintre regimul dictatorului Bashar al-Assad și rebeli, plus alte grupări jihadiste, precum Frontul al-Nusra condus de Ahmed al-Sharaa. Liderul grupării teroriste ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, proclamase înființarea Califatului cu un an înainte. Între timp, Europa occidentală se confrunta cu criza migrației și cu valul de refugiați veniți din țările musulmane devastate de războaiele civile izbucnite pe durata Primăverii Arabe.

La 13 noiembrie 2015, Parisul a devenit scena al celui mai cumplit masacru din istoria Franței de după al Doilea Război Mondial și cel mai sângeros atac terorist din Europa de la atentatele din 11 martie 2004 de la Madrid. Capitala Franței a fost în seara fatidică un „front” al Războiului Global dus împotriva Statului Islamic al Irakului și al Siriei (ISIS/gruparea teroristă Daesh).

Atacuri teroriste similare s-au petrecut cu o zi înainte la Beirut. ISIS a transmis că revendică atacurile pentru loviturile aeriene franceze asupra bazelor Daesh din Siria și Irak, pe durata Operațiunii Chammal din septembrie 2014.

13 noiembrie 2015: Parisul a fost „teatru de război”

Ca reacție la atacurile din noiembrie 2015 de la Paris, regele Iordaniei, Abdullah al II-lea, a declarat: „Ne confruntăm cu un al treilea război mondial cu Jihadismul”, l-a citat atunci The Jerusalem Post. Agențiile de presă titrau că Occidentul a fost lovit de cel mai cumplit atac terorist din lumea vestică de la atacurile teroriste de la New York City, desfășurate pe 11 septembrie 2001.

Președintele Franței de atunci, socialistul François Hollande, a declarat: „Trebuie să ne pregătim pentru noi atacuri și, prin urmare, să ne protejăm. Acesta este un act de război comis de o armată teroristă, Daesh (ISIS)”.

Nu a fost primul atac terorist din Paris, din anul 2015. Pe 7 ianuarie 2015, 12 angajați ai publicației Charlie Hebdo au fost uciși și alți 11 au fost răniți prin împușcare. Autorii atacului erau teroriști al-Qaeda din peninsula arabă. Publicația publicase caricaturi cu profetul Mahomed. În semn de solidaritate față de victimele atacului, milioane de oameni și-au pus sloganul „Je suis Charlie” la fotografiile de pe rețelele de socializare.

Cine au fost autorii masacrului de la Paris

În urma anchetei, s-a stabilit că 33 de persoane au fost implicate în atacuri. 13 dintre atacatori și cei implicați au murit pe durata atacurilor sau pe durata operațiunilor poliției. Dintre cei implicați, șapte teroriști au murit în atacuri. Aceștia au fost jihadiști, musulmani radicalizați împotriva democrației, a feminismului și a stilului modern de viață din Occident.

Doi erai irakieni, unii erau algerieni, iar restul erau născuți în Franța sau în Belgia, proveniți din familii de origine marocană sau algeriană. Majoritatea au luptat de partea ISIS, între 2013-2014, în Războiul Civil din Siria împotriva regimului condus de dictatorul Bashar al-Assad (susținut de Rusia).

Samy Amimour (1987-2015): francez musulman de origine algeriană, șofer de autobuz RATP, a fost pus sub acuzare pentru terorism în 2012, a devenit adept al ISIS din 2013, împușcat mortal la Bataclan după ce a comis masacrul; Ismaël Omar Mostefaï (1985-2015): francez musulman de origine algero-portugheză, fundamentalist convins, își agresa sora, descrisa Franța ca o „țară de indifeli”, simpatizant ISIS, împușcat mortal după ce a comis masacrul la Bataclan, și-a detonat centura explozivă; Foued Mohamed-Aggad (1992-2015): musulman de origine algero-marocană, lucrător în depozite, categing și lăcătuș, căsătorit cu o franțuzoaică, s-a radicalizat după ce a călătorit în Siria și mama lui i-a trimis 13.000 de euro. A fost ucis de explozie după detonarea centurii explozive a lui Ismael Omar în urma masacrului de la Bataclan. Mama lui a fost condamnată la închisoare pentru sponsorizarea terorismului în 2022; Abdelhamid Abaaoud (1987-2015): belgian de origine marocană, înscris la o școală catolică unde a fost un elev problemă. S-a alăturat ISIS după ce a luptat în Siria, fiind apropiat al liderului terorist Abu Bakr-al Baghdadi. Pe 13 noiembrie, ca unul dintre liderii atacului, a tras cu mitraliera asupra mai multor cafenele. A reușit să scape alături de Chakib Akrouh, fiind adăpostit de verișoara sa, Hasna Ait Boulahcen, la Saint-Denis. Pe durata operațiunii poliției din 18 noiembrie 2015, Chakib Akrough s-a auto-detonat. În urma exploziei, toți trei au murit, un câine al poliției franceze a fost ucis și alți cinci ofițeri de poliție și 1 civil au fost răniți; Chakib Akrouh (1990-2015): belgian de origine marocană – a atacat mai multe terase din estul Parisului, ucigând 39 de persoane. A murit când și-a detonat vesta sinucigașă; Brahim Abdeslam (1984-2015): belgian de origine marocană: a studiat pentru a deveni electrician, condamnat pentru fraudă, infracțiuni rutiere și fals, consumator de droguri, s-a radicalizat și alăturat grupării ISIS. A deschis focul asupra mai multor terase ale barurilor și restaurantelor. A murit după ce și-a detonat centura explozivă; Bilal Hadfi (1995-2015): belgian de origine marocană, rămas orfan de la 8 ani, consumator de alcool de la 12 ani, descris ca un scandalagiu, practicant de înot și taekwondo, a studiat la Anneessens Funck, și-a declarat sprijinul pentru Palestina și Siria. S-a radicalizat după atacul de la Charlie Hebdo și a încercat să plece în Siria, fiind antrenat ca membru ISIS. Când a luat parte la atacurile de pe 13 noiembrie, s-a sinucis după ce s-a detonat în fața unui restaurant McDonald’s, la 500 de metri de stadion. Un trecător i-a observat capul teroristului desprins de de corp, pe asfalt. Avea 20 ani. Ammar Ramadan Mansour Mohamad al-Sabaawi (1993/1995 – 2015) – irakian, s-a aruncat în aer la Poarta D de la Stadionul France, fiind găsit cu pașaport sirian fals; Ali al-Iraqi (porecla) sau Mohamad Almahmod – irakian, găsit cu pașaport sirian fals, s-a aruncat în aer lângă Poarta H de la Stadionul France; Mohamed Belkaid, terorist algerian implicat în atacurile de la Paris, a murit pe 15 martie 2016, în urma unui schimb de focuri la Bruxelles. Ibrahim și Khalid El Bakraoui, belgieni de origine marocană, s-au aruncat în aer pe durata atacurilor din 22 martie 2016 de la Bruxelles. Ei i-au adăpostit pe doi dintre autorii atacurilor de la Paris de pe 13 noiembrie 2015. Najim Laachraoui, terorist marocan – a fost unul dintre gardienii ISIS care păzeau ostaticii înainte să fie decapitați. El a fabricat explozibilii folosiți în atacurile de la Paris. A murit după ce s-a auto-detonat în urma atacurilor de la Bruxelles din 22 martie 2016. Salah Abdeslam (n.1989) – belgian de origine marocană, șoferul teroriștilor, singurul supraviețuitor dintre atacatori după ce s-a răzgândit să se sinucidă, a fost arestat pe 18 martie 2016 și extrădat în Franța. A fost condamnat în Belgia la 20 de ani de închisoare, iar în Franța a primit condamnare pe viață, fără eliberare condiționată.

Cum s-au desfășurat atacurile

Ora 21:20 – în afara celui mai mare stadion francez, Stade de France, un terorist, Ahmad al-Mohammed, căruia nu i s-a permis intrarea în stadion, s-a auto-detonat pe durata unei partide de fotbal dintre Franța și Germania, la care asista însuși președintele Franței.

în afara celui mai mare stadion francez, Stade de France, un terorist, Ahmad al-Mohammed, căruia nu i s-a permis intrarea în stadion, s-a auto-detonat pe durata unei partide de fotbal dintre Franța și Germania, la care asista însuși președintele Franței. Ora 21:25 – Pe Rue Alibert, trei teroriști (Abdelhamid Abaaoud, Brahim Abdeslam și Chakib Akrouh) au tras cu mitraliere înspre cafeneaua Le Carillon,după ce au strigat „Allahu Akbar”. Ei aveau misiunea de a distrage atenția de la atacul asupra restaurantului Le Petit Cambodge. 15 oameni au fost uciși.

– Pe Rue Alibert, trei teroriști (Abdelhamid Abaaoud, Brahim Abdeslam și Chakib Akrouh) au tras cu mitraliere înspre cafeneaua Le Carillon,după ce au strigat „Allahu Akbar”. Ei aveau misiunea de a distrage atenția de la atacul asupra restaurantului Le Petit Cambodge. 15 oameni au fost uciși. Ora 21:30 – A doua explozie a avut loc lângă stadionul Stade de France, provocată de al-Mahmod. N-au rezultat victime. Președintele francez, Francois Hollande, a fost evacuat de la stadion. Ministrul german de Externe, Frank-Walter Steinmeier a rămas în stadion.

– A doua explozie a avut loc lângă stadionul Stade de France, provocată de al-Mahmod. N-au rezultat victime. Președintele francez, Francois Hollande, a fost evacuat de la stadion. Ministrul german de Externe, Frank-Walter Steinmeier a rămas în stadion. Ora 21:32 – Atacatorii au strigat „Allahu Akbar” și au deschis focul asupra restaurantului La Casa Nostra, lângă Cafeneaua Bonne Biere și laundromatul de lângă Fontaine au Roi. 5 morți și 8 răniți au rezultat.

– Atacatorii au strigat „Allahu Akbar” și au deschis focul asupra restaurantului La Casa Nostra, lângă Cafeneaua Bonne Biere și laundromatul de lângă Fontaine au Roi. 5 morți și 8 răniți au rezultat. Ora 21:36 – Teroriștii deschid focul în afara restaurantului La Belle Equipe, ucigând 19-21 persoane și rănind alte 7.

– Teroriștii deschid focul în afara restaurantului La Belle Equipe, ucigând 19-21 persoane și rănind alte 7. Ora 21:40 – Trei atacatori (Foued Mohamed-Aggad, Ismail Omar Mostefai, Samy Amimour) înarmați cu puști de asalt Zastava M70, Norinco Type 56-1 și AKKS-47 au intrat în Teatrul Bataclan și au început să tragă în spectatori și să ia ostatici până la intervenția echipajelor de poliție de la 00:20. 89 de persoane au fost ucise în total. La Bataclan se desfășura concertul trupei americane de rock „Eagles of Death Metal” după lansarea albumului „Zipper Down”, la care asistau 1.500 de spectatori. Teroriștii strigau către spectatori că au comis atacurile din cauza bombardamentelor franceze împotriva ISIS.

– Trei atacatori (Foued Mohamed-Aggad, Ismail Omar Mostefai, Samy Amimour) înarmați cu puști de asalt Zastava M70, Norinco Type 56-1 și AKKS-47 au intrat în Teatrul Bataclan și au început să tragă în spectatori și să ia ostatici până la intervenția echipajelor de poliție de la 00:20. 89 de persoane au fost ucise în total. La Bataclan se desfășura concertul trupei americane de rock „Eagles of Death Metal” după lansarea albumului „Zipper Down”, la care asistau 1.500 de spectatori. Teroriștii strigau către spectatori că au comis atacurile din cauza bombardamentelor franceze împotriva ISIS. Ora 21:40 – Un atacator echipat cu o curea cu explozibili s-a auto-detonat, rănind 15 persoane, lângă cafeneaua Comptoir Voltaire;

– Un atacator echipat cu o curea cu explozibili s-a auto-detonat, rănind 15 persoane, lângă cafeneaua Comptoir Voltaire; Ora 21:53 – Are loc o a treia explozie lângă stadion, provocată de Bilal Hadfi. 50 de persoane au fost rănite.

Victime

În urma atacurilor de la 13 noiembrie, numărul victimelor a fost de 130 sau 132 morți, precum și 7 teroriști. Au mai rezultat 354 de răniți, dintre care 94 au fost în stare critică.

Bilanțul morților:

104 de francezi

2 algerieni

2 germani

2 belgieni

2 români

2 chilieni

2 tunisieni

1 armenian

1 egiptean

un spaniol

1 american-mexican

1 franco-spaniol

1 franco-portughez

1 franco-rus

1 italian

1 marocan

1 mexican

1 portughez

1 britanic

1 suedez

1 venezuelan

Reacții și urmări

La fel ca după atacul terorist de la 7 ianuarie 2015, un slogan a fost folosit de internauți la scară globală: „Pray for Paris”. Alături de Francois Hollande, alți lideri internaționali au denunțat atacurile: secretarul ONU Ban Ki-moon, președintele SUA Barack Obama care a oferit sprijin Franței, președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, președintele Consiliului European Donald Tusk care i-a trimis o scrisoare președintelui francez, cancelara germană Angela Merkel și premierul olandez Mark Rutte.

Chiar și Vladimir Putin și-a exprimat condoleanțele și solidaritatea Rusiei cu președintele Franței și întregul popor francez. Bashar al-Assad, dictatorul sirian, l-a criticat pe președintele francez că „a combătut terorismul alături de cei care îl doresc cu adevărat”, denunțând relațiile de prietenie ale Franței cu Qatar și Arabia Saudită. Dictatorul sirian a abdicat de la conducerea Siriei în decembrie 2024, iar Ahmed al-Sharaa a devenit noul președinte al țării.

Pe 15 noiembrie 2015, aviația franceză a lansat cel mai mare bombardament al Operațiunii Chammal: 12 aeronave de luptă au lansat 20 de bombe asupra taberelor de antrenament și depozitelor de armament ale grupării teroriste ISIS din Raqqa, atunci capitala Califatului. Din păcate, atacurile teroriste au continuat pe teritoriul Franței: pe 14 iulie 2016 (de Ziua Națională a Franței), un camion a intrat peste mulțime, rezultând moartea a 87 de oameni.

Treptat, Irakul și Siria și-au recuperat teritoriile de la ISIS. Abu Bakr al-Baghdadi, liderul ISIS, s-a sinucis pe 27 octombrie 2019, când s-a detonat alături de doi fii ai lui în Barisha (Siria), pe durata unei operațiuni SUA ordonată de președintele Donald Trump.

Războiul dintre Franța și ISIS continuă și în prezent, prin Operațiunea Chammal. Din 2014, aviația franceză a contribuit la uciderea a aproape 3.000 de teroriști ISIS și la distrugerea a peste 2.000 de baze ale grupării teroriste. La 10 ani de la atacurile teroriste de la Paris, Franța își revine cu greu, politica și societatea fiind polarizate între liberalii și socialiștii pro-libera circulație și naționaliștii anti-imigrație.

În 2018, Netflix a dedicat un documentar în trei părți care explorează poveștile din spatele atacurilor teroriste care au avut loc la Paris pe 13 noiembrie 2015.

Sursa Foto: Encyclopedia Britannica/ Mediafax Foto/ Columbia Institute

Sursa: Wikipedia

