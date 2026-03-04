Un pensionar primește 40 de amenzi de parcare zilnic. Plătește amenzile pentru 3.000 de mașini pe care nu le-a cumpărat niciodată

Un pensionar din Frața în vârstă de 75 de ani primește între 25 și 40 de amenzi pe zi, asta după ce hackerii i-au furat identitatea și au înmatriculat pe numele său aproximativ 3.000 de mașini. Valoarea totală a amenzilor a ajuns la 180.000 de euro.

Cazul incredibil al pensionarului din Étainhus, Normandia, a ieșit la iveală recent, el primea zilnic zeci de amenzi pentru vehicule care, în realitate, nu îi aparțin, relatează Libertatea.

Un pensionar primește 40 de amenzi de parcare zilnic

Coșmarul lui a început în 2019, el a devenit victima unui furt de identitate. Hackerii i-au spart contul de e-mail și au obținut copia actului său de identitate, pe care el o trimisese anterior într-un mesaj legat de locul său de muncă.

Folosindu-se de document, escrocii au înființat mai multe firme pe numele său.

În noiembrie 2024, a fost creată o companie denumită CJM Automobile, iar, la doar câteva zile distanță, aproape 3.000 de vehicule au fost înmatriculate pe numele lui Derrey. Firma ar fi funcționat ca o societate-fantomă, revânzând mașini la prețuri reduse.

40 de amenzi pe zi și datorii de 180.000 de euro

Din momentul acela, pensionarul a început să primească zilnic între 25 și 40 de amenzi pentru parcare ilegală. În total, valoarea sancțiunilor a ajuns la 180.000 de euro. Derrey a depus plângere, iar autoritățile au redirecționat amenzile către persoanele care au comis contravențiile. Cu toate acestea, problemele nu s-au încheiat.

Autoritățile fiscale au început să retragă bani direct din contul său. Potrivit relatărilor citate de France Bleu, 2.950 de euro au fost înghețați în Saint-Étienne, iar în Marseille i-a fost blocată o parte din pensie.

„În Saint-Étienne sunt 2.950 de euro înghețați, în Marseille, o parte din pensia mea este blocată, iar nimeni nu vrea să se ocupe de situație. Autoritățile fiscale retrag bani din contul meu fără să mă contacteze, fără executor judecătoresc, fără scrisoare recomandată”, a declarat bărbatul.

