Prima pagină » Știri externe » Un pensionar primește 40 de amenzi de parcare zilnic. Plătește amenzile pentru 3.000 de mașini pe care nu le-a cumpărat niciodată

Un pensionar primește 40 de amenzi de parcare zilnic. Plătește amenzile pentru 3.000 de mașini pe care nu le-a cumpărat niciodată

04 mart. 2026, 10:25, Știri externe
Un pensionar primește 40 de amenzi de parcare zilnic. Plătește amenzile pentru 3.000 de mașini pe care nu le-a cumpărat niciodată

Un pensionar din Frața în vârstă de 75 de ani primește între 25 și 40 de amenzi pe zi, asta după ce hackerii i-au furat identitatea și au înmatriculat pe numele său aproximativ 3.000 de mașini. Valoarea totală a amenzilor a ajuns la 180.000 de euro.

Cazul incredibil al pensionarului din Étainhus, Normandia, a ieșit la iveală recent, el primea zilnic zeci de amenzi pentru vehicule care, în realitate, nu îi aparțin, relatează Libertatea.

Un pensionar primește 40 de amenzi de parcare zilnic

Coșmarul lui a început în 2019, el a devenit victima unui furt de identitate. Hackerii i-au spart contul de e-mail și au obținut copia actului său de identitate, pe care el o trimisese anterior într-un mesaj legat de locul său de muncă.

Folosindu-se de document, escrocii au înființat mai multe firme pe numele său.

În noiembrie 2024, a fost creată o companie denumită CJM Automobile, iar, la doar câteva zile distanță, aproape 3.000 de vehicule au fost înmatriculate pe numele lui Derrey. Firma ar fi funcționat ca o societate-fantomă, revânzând mașini la prețuri reduse.

40 de amenzi pe zi și datorii de 180.000 de euro

Din momentul acela, pensionarul a început să primească zilnic între 25 și 40 de amenzi pentru parcare ilegală. În total, valoarea sancțiunilor a ajuns la 180.000 de euro. Derrey a depus plângere, iar autoritățile au redirecționat amenzile către persoanele care au comis contravențiile. Cu toate acestea, problemele nu s-au încheiat.

Autoritățile fiscale au început să retragă bani direct din contul său. Potrivit relatărilor citate de France Bleu, 2.950 de euro au fost înghețați în Saint-Étienne, iar în Marseille i-a fost blocată o parte din pensie.

„În Saint-Étienne sunt 2.950 de euro înghețați, în Marseille, o parte din pensia mea este blocată, iar nimeni nu vrea să se ocupe de situație. Autoritățile fiscale retrag bani din contul meu fără să mă contacteze, fără executor judecătoresc, fără scrisoare recomandată”, a declarat bărbatul.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Arabia Saudită, sub umbrela nucleară a Pakistanului. Ce presupune pactul de apărare reciprocă dintre Islamabad și Riad. Pakistanul dă de înțeles că ar putea fi atras în conflict
12:24
Arabia Saudită, sub umbrela nucleară a Pakistanului. Ce presupune pactul de apărare reciprocă dintre Islamabad și Riad. Pakistanul dă de înțeles că ar putea fi atras în conflict
FLASH NEWS Iranul este „aproape” de a lua o decizie privind noul lider. Fiul lui Khamenei a devenit principalul candidat la succesiunea sa
11:51
Iranul este „aproape” de a lua o decizie privind noul lider. Fiul lui Khamenei a devenit principalul candidat la succesiunea sa
RĂZBOI Israelul amenință direct conducerea Iranului: „Orice succesor al lui Ali Khamenei va fi eliminat. Nu contează cum îl cheamă sau unde se ascunde”
11:45
Israelul amenință direct conducerea Iranului: „Orice succesor al lui Ali Khamenei va fi eliminat. Nu contează cum îl cheamă sau unde se ascunde”
INEDIT Scoția devine prima țară din Marea Britanie care legalizează incinerările cu apă
11:21
Scoția devine prima țară din Marea Britanie care legalizează incinerările cu apă
ENERGIE Șeful Transgaz dă asigurări că România nu are probleme cu gazele în contextul războiului din Orient. Tranzitul spre Ucraina și Moldova continuă
11:13
Șeful Transgaz dă asigurări că România nu are probleme cu gazele în contextul războiului din Orient. Tranzitul spre Ucraina și Moldova continuă
FLASH NEWS „NU războiului“. Pedro Sánchez, din Spania, răspunde amenințărilor lui Trump: „SUA ne-a mai târât într-un război. Este inacceptabil ca unii președinți să folosească fumul războiului pentru a-și ascunde eșecul“
11:08
„NU războiului“. Pedro Sánchez, din Spania, răspunde amenințărilor lui Trump: „SUA ne-a mai târât într-un război. Este inacceptabil ca unii președinți să folosească fumul războiului pentru a-și ascunde eșecul“
Mediafax
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Digi24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
„Trump, uns de Iisus”: Acuzațiile a peste 200 de militari americani despre briefingurile privind războiul din Iran
Click
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
De ce poliția amendează, și în 2026, șoferii de motocultor, chiar dacă nu circulă cu viteză și au permis de conducere
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Au bărbații nevoie de mai multe calorii decât femeile? Iată ce spun specialiștii!
VIDEO Momentul în care Kader Keita, fotbalistul Rapidului, lovește în plin o femeie pe trecerea de pietoni și fuge. Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional
12:17
Momentul în care Kader Keita, fotbalistul Rapidului, lovește în plin o femeie pe trecerea de pietoni și fuge. Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional
EXCLUSIV Cum a făcut Mitică Dragomir primul milion de dolari încă de pe vremea lui Ceaușescu. “Mi-au luat tot din casă. Tot! Mi-au lăsat perdelele“
12:11
Cum a făcut Mitică Dragomir primul milion de dolari încă de pe vremea lui Ceaușescu. “Mi-au luat tot din casă. Tot! Mi-au lăsat perdelele“
SPORT Fost fotbalist de la FCSB, cu pierderi de 5.000.000 de euro în imobiliare, convins că Gigi Becali a dat o mare lovitură
12:05
Fost fotbalist de la FCSB, cu pierderi de 5.000.000 de euro în imobiliare, convins că Gigi Becali a dat o mare lovitură
METEO După temperaturile de primăvară, vine din nou iarna. Ce se întâmplă cu vremea după 10 martie, în România
12:00
După temperaturile de primăvară, vine din nou iarna. Ce se întâmplă cu vremea după 10 martie, în România
INEDIT Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Are 2.000 de metri pătrați și se află la aproximativ o oră distanță de București
11:56
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Are 2.000 de metri pătrați și se află la aproximativ o oră distanță de București
ANUNȚ Republica Moldova a declarat stare de alertă în sectorul energetic, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu
11:49
Republica Moldova a declarat stare de alertă în sectorul energetic, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu

Cele mai noi

Trimite acest link pe