Mihai Tănase
04 mart. 2026, 10:25, Știri externe
Decizia lui Macron de a trimite nave de război franceze pentru a proteja bazele britanice din Cipru, „o umilință” pentru Starmer
Decizia președintelui Emmanuel Macron de a trimite nave de război franceze pentru a apăra bazele britanice din Cipru a stârnit critici dure în presa britanică la vârful administrației de la Londra. Jurnaliștii britanici susțin că premierul Keir Starmer a fost pus într-o situație foarte stânjenitoare, chiar „umilitoare” de liderul de la Paris în privința capacității militare a Londrei.

Presa britanică susține că premierul Keir Starmer a fost pus în fața unei situații foarte stânjenitoare, după ce președintele francez Emmanuel Macron a anunțat trimiterea unor nave de război franceze pentru a contribui la apărarea bazelor militare britanice din Cipru, după ce a fost atacată de două drone iraniene, scrie Mediafax.ro.

Potrivit publicației Express, decizia Parisului ridică seriaose întrebări privind capacitatea Marii Britanii de a-și proteja propriile instalații militare din regiune, în contextul în care francezii și nu britanicii au acționat imediat pentru a proteja facilitatea britanică aflată pe teritoriul european.

Facem precizarea că Marina Regală britanică dispune de șase distrugătoare special concepute pentru apărarea aeriană, însă doar trei dintre acestea sunt în prezent operaționale. Ministrul britanic al Apărării, Vernon Coaker, a confirmat în luna ianuarie că jumătate dintre nave se află în proces de modernizare.

Rapoartele citate de presa britanică indică faptul că în prezent doar un distrugător se află pe mare, în timp ce celelalte două nave operaționale sunt ancorate în portul Portsmouth.

Baza britanică din Cipru, ținta unui atac cu drone iraniene

Situația de securitate s-a tensionat după ce o bază militară britanică din Cipru a fost lovită de două drone kamikaze iraniene. Surse din domeniul securității susțin dronele ar fi fost lansate de militanți Hezbollah, aliați Iranului din Liban.

Instalația militară britanică găzduiește peste 3.500 de militari britanici, precum și familiile acestora.

Autoritățile britanice au anunțat că au trimis recent capacități defensive suplimentare în bazele din Cipru.

Ministrul de interne Yvette Cooper a declarat că printre aceste măsuri se numără sisteme radar, echipamente anti-drone, avioane de luptă F-35 și sisteme de apărare aeriană la sol.

Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a cerut sprijin militar suplimentar din partea aliaților europeni pentru protejarea insulei. Acesta a făcut apel atât la Emmanuel Macron, cât și la cancelarul german Friedrich Merz să trimită nave militare în zonă pentru a întări securitatea în estul Mediteranei.

