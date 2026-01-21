Secretul vechi de peste 100 de ani, descoperit de o familie în spatele unui perete fals al casei pe care tocmai au cumpărat-o

Un cuplu din SUA au avut parte de șocul vieții după ce au făcut o descoperire surprinzătoare în spatele unui perete fals, într-o casă veche de peste 100 de ani, proprietate pe care tocmai au cumparat-o. Momentul a fost filmat și a devenit viral pe TikTok.

Un cuplu din Statele Unite a avut parte de o descoperire neașteptată după ce și-a cumpărat o casă veche de peste un secol. În spatele unui perete fals, cei doi au găsit o mansardă complet necunoscută până în acel moment, dezvăluire care a stârnit interesul a milioane de oameni pe rețelele sociale.

În anul 2022, Carol Thiemer, soțul ei, Tracy Thiemer, și cei doi copii ai lor s-au mutat într-o vilă construită în 1920, situată într-o comunitate din statul Wisconsin. La scurt timp după mutare, cuplul a observat indicii clare că în spatele unuia dintre pereți se afla un spațiu ascuns.

„Puteai vedea tocul ușii prin gips-carton. Cred că a fost doar o chestiune de zile până când ne-am dat seama unde era închisă intrarea la scară”, a declarat Carol Thiemer pentru Newsweek.com.

În imaginile postate pe rețelele de socializare care au devenit virale, Tracy Thiemer își bagă mâna prin peretele de gips-carton și creează rapid o deschidere suficient de mare pentru a privi în interior. După ce a îndepărtat plăcile, acesta a descoperit o scară care ducea către un spațiu amplu, complet necunoscut familiei până atunci.

Mansarda, dotată cu grinzi elegante din lemn și ferestre, s-a dovedit a fi un spațiu generos, cu potențial clar de locuit.

„Din exterior, este foarte evident că există o mansardă la al treilea etaj, dar nu știam cum se ajunge acolo”, a mai povestit Carol Thiemer.

Filmarea inițială a strâns peste patru milioane de vizualizări pe TikTok, iar după valul de reacții, tânăra a revenit cu mai multe clipuri în care a oferit detalii suplimentare despre descoperirea familiei.

Într-una dintre înregistrări, aceasta a aprins lumina și a observat un detaliu spectaculos: „un candelabru antic” aflat încă la locul său, sugerând că mansarda fusese cândva un spațiu locuibil.