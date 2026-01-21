Prima pagină » Știri externe » Secretul vechi de peste 100 de ani, descoperit de o familie în spatele unui perete fals al casei pe care tocmai au cumpărat-o

Secretul vechi de peste 100 de ani, descoperit de o familie în spatele unui perete fals al casei pe care tocmai au cumpărat-o

Mihai Tănase
21 ian. 2026, 10:12, Știri externe
Foto: TikTok - Captura foto

Un cuplu din SUA au avut parte de șocul vieții după ce au făcut o descoperire surprinzătoare în spatele unui perete fals, într-o casă veche de peste 100 de ani, proprietate pe care tocmai au cumparat-o. Momentul a fost filmat și a devenit viral pe TikTok.

Un cuplu din Statele Unite a avut parte de o descoperire neașteptată după ce și-a cumpărat o casă veche de peste un secol. În spatele unui perete fals, cei doi au găsit o mansardă complet necunoscută până în acel moment, dezvăluire care a stârnit interesul a milioane de oameni pe rețelele sociale.

În anul 2022, Carol Thiemer, soțul ei, Tracy Thiemer, și cei doi copii ai lor s-au mutat într-o vilă construită în 1920, situată într-o comunitate din statul Wisconsin. La scurt timp după mutare, cuplul a observat indicii clare că în spatele unuia dintre pereți se afla un spațiu ascuns.

„Puteai vedea tocul ușii prin gips-carton. Cred că a fost doar o chestiune de zile până când ne-am dat seama unde era închisă intrarea la scară”, a declarat Carol Thiemer pentru Newsweek.com.

În imaginile postate pe rețelele de socializare care au devenit virale, Tracy Thiemer își bagă mâna prin peretele de gips-carton și creează rapid o deschidere suficient de mare pentru a privi în interior. După ce a îndepărtat plăcile, acesta a descoperit o scară care ducea către un spațiu amplu, complet necunoscut familiei până atunci.

Mansarda, dotată cu grinzi elegante din lemn și ferestre, s-a dovedit a fi un spațiu generos, cu potențial clar de locuit.

„Din exterior, este foarte evident că există o mansardă la al treilea etaj, dar nu știam cum se ajunge acolo”, a mai povestit Carol Thiemer.

Filmarea inițială a strâns peste patru milioane de vizualizări pe TikTok, iar după valul de reacții, tânăra a revenit cu mai multe clipuri în care a oferit detalii suplimentare despre descoperirea familiei.

Într-una dintre înregistrări, aceasta a aprins lumina și a observat un detaliu spectaculos: „un candelabru antic” aflat încă la locul său, sugerând că mansarda fusese cândva un spațiu locuibil.

Recomandarea video

Citește și

LIVE 🚨 Forumul de la Davos, ziua 3. Trump s-a întors din drum din cauza unor „probleme minore” cu Air Force One. Președintele, nevoit să schimbe aeronava
10:18
🚨 Forumul de la Davos, ziua 3. Trump s-a întors din drum din cauza unor „probleme minore” cu Air Force One. Președintele, nevoit să schimbe aeronava
EXTERNE Descoperire arheologică rară în China. O armură din bronz aurit, din dinastia Tang, găsită într-un mormânt regal vechi de 1.200 de ani
09:14
Descoperire arheologică rară în China. O armură din bronz aurit, din dinastia Tang, găsită într-un mormânt regal vechi de 1.200 de ani
EXTERNE Nouă morți și 84 de răniți, după explozia de la fabrica de oțel din nordul Chinei. Siguranța în muncă, frecvent criticată de autorități
08:53
Nouă morți și 84 de răniți, după explozia de la fabrica de oțel din nordul Chinei. Siguranța în muncă, frecvent criticată de autorități
FLASH NEWS Alertă roșie în Sicilia. Furtunile violente au generat inundații catastrofale în regiunea italiană. Școli închise, linii electrice rupte
08:30
Alertă roșie în Sicilia. Furtunile violente au generat inundații catastrofale în regiunea italiană. Școli închise, linii electrice rupte
NEWS ALERT Încă o tragedie feroviară lovește Spania după accidentul din Adamuz. Un tren a deraiat în Barcelona: 1 mort și zeci de răniți
00:43
Încă o tragedie feroviară lovește Spania după accidentul din Adamuz. Un tren a deraiat în Barcelona: 1 mort și zeci de răniți
REACȚIE „Fără regi” – mesajul protestatarilor anti-Trump, afișat înainte de sosirea președintelui SUA la Forumul Economic Mondial de la Davos
00:32
„Fără regi” – mesajul protestatarilor anti-Trump, afișat înainte de sosirea președintelui SUA la Forumul Economic Mondial de la Davos
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Digi24
Diana Şoşoacă, atac la Maria Zaharova și acuzații de manipulare istorică către Rusia: „Epoca imperiilor și a dictatelor a apus”
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Localnicii unei comune au aflat că trebuie să plătească taxe și impozite chiar și de 30 de ori mai mari. Reacția primarului: „Nu plătiți”
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Cancan.ro
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Ciao.ro
Caz șocant la un spital din România! A murit după tura de noapte!
Promotor.ro
România introduce sistemul american anti-dronă MEROPS. Șeful Armatei: „Foarte curând”
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine a inventat ceasul atomic?
EVENIMENT George Simion a fost premiat în SUA după ce a prezentat Congresului american un raport despre anularea alegerilor din România: Ne vom ridica să luptăm
11:00
George Simion a fost premiat în SUA după ce a prezentat Congresului american un raport despre anularea alegerilor din România: Ne vom ridica să luptăm
Gândul de Vreme Ger cumplit și polei în mai multe zone din România. Informații de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:54
Ger cumplit și polei în mai multe zone din România. Informații de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
NEWS ALERT 🚨 Călin Georgescu ajunge din nou în fața judecătorilor. Zeci de susținători s-au strâns deja în fața Curții de Apel să-l întâmpine
10:52
🚨 Călin Georgescu ajunge din nou în fața judecătorilor. Zeci de susținători s-au strâns deja în fața Curții de Apel să-l întâmpine
TRANSPORT Care este cel mai sigur mijloc de transport: trenul, avionul, autobuzul sau mașina
10:48
Care este cel mai sigur mijloc de transport: trenul, avionul, autobuzul sau mașina
ECONOMIE Salarii nepalezi în România 2026 | Câți bani câștigă ca livratori, bucătari, muncitori în construcții, personal de curățenie și lucrători din depozit
10:46
Salarii nepalezi în România 2026 | Câți bani câștigă ca livratori, bucătari, muncitori în construcții, personal de curățenie și lucrători din depozit
NEWS ALERT 🚨 AEP va propune reguli clare pentru publicitatea politică din online. Țuțuianu: „Legislația electorală din România este total depășită”
10:45
🚨 AEP va propune reguli clare pentru publicitatea politică din online. Țuțuianu: „Legislația electorală din România este total depășită”

Cele mai noi

Trimite acest link pe