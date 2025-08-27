Ursula von der Leyen felicită Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenței și reafirmă SPRIJINUL UE

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis miercuri un mesaj de felicitare Republicii Moldova și președintei Maia Sandu, cu ocazia împlinirii a 34 de ani de independență, subliniind sprijinul Uniunii Europene pentru parcursul european al țării.

„Astăzi, sărbătorim democrația Republicii Moldova, spiritul de neclintit al poporului său și dragostea lor pentru libertate. Rămânem alături de partea voastră pe calea către viitorul nostru european comun”, se arată în mesajul publicat pe X.

Cu prilejul Zilei Independenței, la Chișinău sunt așteptați să participe lideri europeni, printre care președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz și prim-ministrul Poloniei.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la UE în martie 2022 și a fost desemnată țară candidat în iunie 2022. Negocierile de aderare au fost deschise în iunie 2024, iar sprijinul din partea Comisiei Europene reafirmă angajamentul UE față de parcursul european al țării.

Sursa foto: Ursula von der Leyen (X)

