Victorie în Parlament pentru transparența banilor din ONG-uri. Senatul a votat legea care obligă declararea veniturilor. Unul dintre partide s-a răzgândit la vot

Inițiativa lăudabilă de a transparentiza banii ONG-urilor a trecut de Senat. Proiectul vizează obligarea ONG-urilor să declare sursele de finanțare, în contextul unor dezbateri aprinse la nivel național privind rolul societății civile și influența fondurilor externe în România. Deși Partidul Național Liberal a avizat în Comisia Juridică proiectul, la vot a „dezertat”.

Organizațiile Non-Guvernamentale ar urma să fie dizolvate dacă nu publică numele donatorilor, conform proiectului.

Proiectul de lege a trecut de Senat cu 75 de voturi „pentru”, 32 „împotriva” și 4 „abțineri”. Reamintim că PSD, AUR și PNL și-au dat mâna pentru transaparentizarea banilor ONG-urilor. Proiectul a fost inițiat de 56 de deputați și senatori AUR și a fost depus la Senat pe 26 februarie anul acesta.

PNL s-a răzgândit la votul din Senat

Deși PNL a semnat pentru proiect în Comisia Juridică. Astăzi, la votul din Senat, partidul a avut prezenți în sală 12 parlamentari. Dintre aceștia, 8 au votat împotriva, iar alți 4 s-au abținut.

Ce prevede inițiativa

Conform proiectului de lege, în Ordonanța de Guvern 26/2000, care reglementează activitatea asociațiilor și fundațiilor, se introduce un articol nou, care prevede că aceste forme asociative sunt obligate să depună la Fisc declarații anuale „cu privire la toate veniturile şi sursele de finanțare ale acestora din anul anterior, indiferent de provenienţa lor, cu precizarea tuturor elementelor de identificare ale persoanelor fizice – pentru sume mai mari de 5.000 de lei, și juridice”. Documentul poate fi citit AICI.

Ce sancțiuni atrage nedepunderea rapoartelor de finanțare

Rapoartele ar urma să fie depuse la ANAF, care trebuie să le publice într-o secțiune specială a propriului site. Nedepunerea acestor declarații ar urma să atragă suspendarea de drept a activității, iar dacă neconformarea durează mai mult de un an, asta duce la dizolvarea de drept a activității asociației sau fundației.

Proiectul de lege a fost înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului pentru luni, 18 mai.

ONG-urile critică obligația de publicare a donatorilor

De cealaltă parte, ONG-urile spun că statul are deja acces la informațiile despre finanțările ONG-urilor și că noile obligații sunt excesive. Organizațiile mai afirmă că suspendarea activității unui ONG pentru nedepunerea unei declarații și posibilitatea dizolvării organizației sunt sancțiuni prea dure.

