Compania lui Elon Musk ar fi folosit declarațiile fiscale ale angajaților, cu promisiunea unui bonus de 420 de dolari. Nimeni nu a primit încă nimic

Compania de inteligență artificială xAI, fondată de Elon Musk, le-ar fi cerut angajaților să furnizeze declarații fiscale și documente financiare pentru antrenarea chatbotului Grok, promițând în schimb un bonus de 420 de dolari. Potrivit unor conversații interne consultate de Bloomberg, la două luni de la colectarea datelor, plățile promise nu au fost încă efectuate.

Compania lui Elon Musk ar fi colectat declarații fiscale pentru a îmbunătății chatbotul Grok

La începutul acestui an, xAI le-ar fi solicitat angajaților să ofere propriile declarații fiscale completate, pentru a ajuta la dezvoltarea capacităților chatbotului Grok în domeniul taxelor și al contabilității.

Potrivit unor conversații interne consultate de sursa citată, inițiativa a fost lansată înainte de termenul-limită pentru depunerea declarațiilor fiscale în SUA, pe 15 aprilie, în mijlocul unei creșteri a utilizării chatboturilor precum ChatGPT sau Claude de către americani pentru întrebări legate de taxe și contabilitate.

Scopul companiei ar fi fost să accelereze dezvoltarea funcțiilor fiscale ale Grok și să reducă decalajul față de competitori.

Bonus de 420 de dolari și acces anticipat la X Money

În luna martie, managerii xAI le-ar fi oferit angajaților un stimulent financiar pentru a participa voluntar la program.

Participanții trebuiau să trimită declarații fiscale completate, împreună cu documente justificative și alte materiale financiare din acest an sau din anul precedent.

În schimb, angajaților li s-ar fi promis un bonus de 420 de dolari, precum și acces anticipat la X Money, platforma de plăți pe care Elon Musk încearcă să o integreze în rețeaua socială X.

Suma de 420 de dolari ar reprezenta o referință folosită frecvent de Musk în cultura online, asociată consumului de marijuana.

Programul ar fi fost extins și către rude sau prieteni

La scurt timp după lansare, apelul pentru voluntari ar fi fost extins și către membrii familiei sau prietenii angajaților care își pregătiseră taxele prin intermediul unui contabil și nu cu ajutorul inteligenței artificiale.

Și acestora li s-ar fi promis compensații financiare în schimbul accesului la date fiscale utilizate pentru antrenarea modelului.

În paralel, xAI ar fi analizat inclusiv posibilitatea angajării de contabili și de specialiști în etichetarea datelor, pentru a sprijini dezvoltarea funcțiilor fiscale ale Grok.

Plățile promise nu ar fi fost făcute

La aproximativ două luni de la colectarea documentelor financiare, bonusurile promise încă nu ar fi fost plătite. Mai mulți angajați care au cerut explicații ar fi primit răspunsul că managerul responsabil de program nu mai lucrează în companie, susțin surse familiarizate cu situația.

Sursa citată a încercat să obțină un punct de vedere de la un purtător de cuvânt al xAI, însă nu a primit niciun răspuns.

Moral scăzut și schimbări interne la xAI

Episodul ar fi alimentat tensiunile interne din companie, care traversează restructurări, schimbări de management și concedieri.

Elon Musk încearcă să accelereze dezvoltarea xAI și a produselor sale înainte ca SpaceX, compania care deține acum xAI, să ajungă pe bursă, potrivit informațiilor citate de publicație.

În același timp, compania încearcă să țină pasul cu rivali precum Anthropic sau OpenAI, care au dezvoltat modele specializate pentru activități precum modelarea financiară sau analiza contabilă.

Nu este prima inițiativă de acest fel

Nu este prima dată când xAI se bazează pe date furnizate de angajați pentru antrenarea sistemelor de inteligență artificială.

La finalul anului trecut, compania ar fi lansat un proiect intern numit „Macrohard”, o referință ironică la Microsoft, care urmărește să reproducă activitatea unei companii cu ajutorul agenților AI.

Angajaților li s-ar fi promis atunci bonusuri dacă își înregistrau activitatea pe computer și permiteau transmiterea fluxurilor de lucru către Grok pentru analiză și instruire.

Conform surselor citate, acele plăți au fost făcute în cele din urmă, însă cu întârziere.

