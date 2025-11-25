Șeful FIFA se folosește de banii saudiților pentru a dezvolta fotbalul în țările sărace. A fost anunțat un program pentru oferit împrumuturi

Federația Internațională a Asociațiilor de Fotbal (FIFA) a anunțat înființarea unui program, în colaborare cu Fondul Saudit pentru Dezvoltare (SFD), pentru a oferi împrumuturi cu dobândă redusă țărilor care doresc să își îmbunătățească infrastructura fotbalistică.

Fondul va aloca 1 miliard de dolari în aceste scopuri, informează INSIDE FIFA. Astfel, în ciuda criticilor, legăturile FIFA cu Arabia Saudită, care va găzdui Cupa Mondială pentru prima dată în istoria sa în anul 2034, sunt din ce în ce mai strânse. Guvernul saudit investește activ în alte sporturi decât fotbalul, sperând că acest lucru va ajuta la transformarea imaginii țării.

Țările sărace vor primi împrumut pentru dezvoltarea infrastructurii sportive

În cadrul unei ceremonii speciale organizate la Zurich, președintele FIFA, Gianni Infantino, a anunțat înființarea unui nou program menit să permită țărilor sărace să își îmbunătățească infrastructura fotbalistică. În acest scop, FIFA a semnat un acord cu Fondul Saudit pentru Dezvoltare.

Acesta din urmă va aloca 1 miliard de dolari pentru finanțarea proiectelor din domeniul fotbalului. Fondurile vor fi acordate pe credit țărilor care doresc să construiască stadioane noi sau să renoveze cele existente, precum și să îmbunătățească alte infrastructuri legate de fotbal.

Împrumuturile vor fi disponibile la o rată a dobânzii preferențială. Scopul general al noului program, așa cum a menționat Infantino, este de a se asigura că cât mai multe țări posibil pot găzdui turnee desfășurate sub auspiciile FIFA.

„Multe țări membre FIFA au nevoie de acest tip de sprijin. Acest acord este un pas important către transformarea fotbalului într-un fenomen cu adevărat global”, a remarcat președintele FIFA.

Acordul va încuraja alți investitori

Directorul general al SFD, Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad, a reamintit, la rândul său, că organizația pe care o conduce a alocat peste 22 de miliarde de dolari pentru diverse proiecte în alte țări în decursul celei de-a cincea jumătăți de secol de existență și a menționat că acordul actual va încuraja alți investitori să investească în sport.

„Sportul este mai mult decât o simplă competiție; este un catalizator pentru dezvoltare”, a declarat șeful SFD.

Proiectele discutate de FIFA nu au fost încă selectate. Între timp, influența Arabiei Saudite asupra forului de conducere al fotbalului continuă să crească. Autoritățile saudite au contribuit semnificativ la succesul Campionatului Mondial al Cluburilor reformat, găzduit de Statele Unite vara trecută (prima dată când 32 de echipe au fost reprezentate la turneu).

Cu puțin timp înainte de începerea competiției, entități controlate de Fondul Suveran de Investiții (PIF) al Arabiei Saudite au achiziționat o participație la postul de televiziune DAZN pentru 1 miliard de dolari. DAZN a folosit imediat banii pentru a achiziționa drepturile de difuzare a meciurilor Cupei Mondiale. Mai mult, compania nu a perceput taxe de la telespectatori pentru vizionare.

Arabia Saudită va găzdui Cupa Mondială în 2034

FIFA a folosit profitul de 1 miliard de dolari pentru a finanța fondul de premii al turneului. Câștigătoarea, Chelsea, a primit 120 de milioane de dolari. Acest lucru a făcut imediat ca turneul, pe care mulți îl criticaseră ca fiind inutil, să fie dezirabil pentru toate echipele.

Aproape simultan cu primirea banilor PIF, FIFA, în ciuda protestelor diferitelor organizații pentru drepturile omului nemulțumite de politicile Arabiei Saudite pentru drepturile omului, a decis ca Cupa Mondială din 2034 (de data aceasta la nivel de echipă națională) să aibă loc în Arabia Saudită.

Arabia Saudită nu a găzduit niciodată un turneu de nivel de Cupă Mondială. Cu toate acestea, țara găzduiește în mod regulat competiții de nivel inferior, dar totuși majore. Mai mult, fotbalul este departe de a fi singurul sport de interes pentru autoritățile țării. De câțiva ani, Arabia Saudită a fost un jucător cheie în lumea boxului profesionist.

În plus, din 2021, Arabia Saudită a găzduit propria rundă a Campionatului Mondial de Formula 1 și chiar a încercat să achiziționeze întreaga serie. Din 2023, PIF a revoluționat și lumea golfului prin înființarea LIV Golf, care a atras multe jucătoare de top. Arabia Saudită promovează, de asemenea, activ tenisul. Riadului i s-a acordat dreptul de a găzdui finala Asociației Feminine de Tenis pentru perioada 2024-2026.

Diversificarea economică

Scopul principal al unei astfel de activități, așa cum a declarat Prințul Moștenitor și Prim-ministrul Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman al-Saud, este diversificarea economică.

„Dacă vrei să diversifici economia, este important să lucrezi în toate domeniile. Turismul face parte din planul de transformare. Iar sportul este important aici. Creează un calendar, motive pentru a vizita”, a declarat Prințul Moștenitor într-un interviu acordat Fox News, adăugând că va ignora acuzațiile conform cărora încearcă să „spăleze” imaginea țării sale prin sport.

„Dacă duce la o creștere a PIB-ului de 1,5%, atunci voi continua să o fac. Să spună ce vor”, a declarat el.

Sursa Foto: Wikipedia Commons/FIFA

Autorul recomandă: FIFA vrea să acorde propriul „Premiu pentru Pace”. Este Trump cel vizat?