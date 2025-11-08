Șeful Pentagonului a cerut SUA să se pregătească de război: „Este un moment asemănător anului 1939”

Șeful Pentagonului a cerut Statelor Unite să se pregătească de război.

Pete Hegseth a declarat că America trebuie să fie pregătită să descurajeze adversarii și să răspundă la orice amenințare. Potrivit lui, Pentagonul și industria apărării trebuie să acționeze împreună, nu să „încetinească progresul”.

„Este un moment asemănător anului 1939 sau, sperăm, 1981 — un moment de urgență crescândă. Dușmanii se unesc, amenințările cresc. Voi simțiți asta, eu simt asta. Dacă vrem să prevenim războiul și să-l evităm, iar asta este ceea ce ne dorim cu toții, trebuie să ne pregătim acum”, a spus Hegseth.

El a subliniat că nu este vorba despre schimbări cosmetice, ci despre o transformare completă a armatei SUA: „Luptătorii noștri trebuie să aibă puterea nu doar să descurajeze agresiunea, ci și să învingă decisiv orice dușman care îndrăznește să provoace America”.