Prima pagină » Video » Ion Cristoiu: S-a mai făcut un pas către Al Treilea Război Mondial!

Ion Cristoiu: S-a mai făcut un pas către Al Treilea Război Mondial!

24 oct. 2025, 10:13, Video
Ion Cristoiu: S-a mai făcut un pas către Al Treilea Război Mondial!
Ion Cristoiu, scriitor și publicist

Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu explică, în „pastila” sa de astăzi de ce „s-a mai făcut un pas către Al Treilea Război Mondial!”.

„Istoricii din viitor, dacă planeta va avea un viitor, vor consemna ziua de joi, 23 octombrie 2025, drept un nou pas, poate penultimul, dacă nu ultimul, către un război mondial. Sigur, când au început cele două războaie mondiale, cele două măceluri mondiale, ele nu au fost prefațate de niște momente care, ulterior, la vremea respectivă n-au fost trăite cu îngrijorare, că… «Aoleu, ne îndreptăm spre măcelul primului război model, de exemplu»! Nici măcar atentatul de la Saraievo n-a fost luat în seamă. Adică, din câte se știe, la vremea aia Europa Occidentală era în vacanță și ziceau… «l-au împușcat pe unul». (…) Este o temă pe care am reluat-o repetat-o, strigat-o, dar nu mă ia nimeni în seamă și nu ne ia nimeni în seamă pe ăștia care suntem mai atenți la mișcările realului, chiar și cele sensibile… și anume că cele două războaie mondiale au început în condițiile în care nimeni nu credea că încep. Pentru că spre ele lumea a mers orbește. Adică, nimeni n-a zis… «Fac pasul ăsta ca să înceapă războiul», da?!. Rusia, de exemplu, a mobilizat… ca să fie un semnal către Austria. Dar, în momentul în care a mobilizat, țarul Nicolae nici nu se gândea la război, nemții au făcut ei următorul pas: a declarat război. (…) Deci avem, acum, aceeași situație ca înainte de Primul Război Mondial. De asta joi a fost o zi istorică, când – atât America lui Donald Trump, cu fanteziile lui erotice privind pacea, de fapt sunt niște megalomanii, căci pacea nu se impune nici în Orient, nici între Israel și palestinieni cu forța. Acum vrea să impună o pace cu forța, în sensul că, zice el, să-l oblige pe Vladimir Putin… adică Rusia să zică «murim de foame, stăpâne… facem pace!». Și are altă megalomanie: se întâlnește cu Xi (Xi Jinping, președintele Chinei-n.r.). Și, sigur, că acest președinte va rămâne în istoria lumii prin felul telenovelistic, el este un telenovelist, de telenovelă. Adică el zice așa… «Bă, m-a dezamăgit Putin. Nuuu… îmi place Zelestu». Băi, în politică nu este ca în familia ta, acolo, cu Melania și cu toată gașca. Și în familie nu e chiar așa, «m-a dezamăgit»… Nu spui că te-a dezamăgit nevasta, pentru că te-a înșelat. Așa și dincoace…

Astăzi a fost și o ședință la Consiliul Uniunii Europene, unde a fost și «ghiozdănel», așa îi zic eu, mai nou, președintelui Nicușor Dan, zis și «nevolnicul» (lipsit de putere fizică, de forță, cf. DEX-n.r.). Și au hotărât și ei… «Gata, înarmăm, ajutăm Ucraina și sprijinim Ucraina până la capăt, pentru că noi trebuie să impunem Rusiei o pace». Cum s-o impunem? Adică, Rusia – după ce a cheltuit trei ani și a făcut toate aceste manevre sub presiunile economice americano-europene, acum s-au împăcat) – la un moment dat va zice «Vreau pace!». Deci, suntem în situația războiului Crimeii, 1853-1856, când tot Occidentul, dar de data aceasta este și America, s-a năpustit împotriva Rusiei, care rămas singură și a pierdut războiul, dar ca și în 1905, la ruși, pierderea unui război este devastatoare, deci în cazul de față și, mai ales, o pierdere așa cum vor occidentali și, mai nou americani. Adică o pierdere, o înfrângere umilitoare. Rușii să vină și să spună… «Gata, ne predăm, gata, nu mai putem, ne predăm». Asta este fantezia megalomanului din fruntea Americii și a ăstora din Uniunea Europeană. În mod normal, cum mă așteptam, rușii au zis… «Dimpotrivă!”. I-au întărâtat și mai tare. Eu cred că deja suntem într-un război mondial, într-un nou război al Crimeii (…), pentru că sancțiunile, atât ale Americii cât și ale europenilor sunt acte de război. Totuși, până la urmă, de ce să sancționezi companiile rusești și să obligi pLaneta să nu cumpere petrol… că vrei tu, Donald Trump?! Deci, Rusia este în fața unui nou război al Crimeii și nu-mi dau seama dacă acest război nu se transformă în Primul Război Mondial”, a spus Ion Cristoiu.

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Observăm o adevărată BĂTĂLIE împotriva rețelelor sociale. Același lucru este și-n Europa”
10:30
Ion Cristoiu: „Observăm o adevărată BĂTĂLIE împotriva rețelelor sociale. Același lucru este și-n Europa”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Președintele României a spus că Nicolae CEAUȘESCU a avut un proiect de țară”
10:00
Ion Cristoiu: „Președintele României a spus că Nicolae CEAUȘESCU a avut un proiect de țară”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Rețelele sociale au fost inventate de Occident pentru a lupta împotriva DICTATURII”
09:30
Ion Cristoiu: „Rețelele sociale au fost inventate de Occident pentru a lupta împotriva DICTATURII”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Îl știu pe Nicușor Dan mai mult decât pe alți politicieni. Nu suportă PRESIUNEA funcției”
23:30
Ion Cristoiu: „Îl știu pe Nicușor Dan mai mult decât pe alți politicieni. Nu suportă PRESIUNEA funcției”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „GRINDEANU a spus un lucru interesant. Președintele a trimis câteva amendamente lui Bolojan, iar premierul nu a ținut cont de ele”
23:00
Ion Cristoiu: „GRINDEANU a spus un lucru interesant. Președintele a trimis câteva amendamente lui Bolojan, iar premierul nu a ținut cont de ele”
VIDEO După EXPLOZIA puternică din Rahova, Ilie Bolojan le cere românilor să-și asigure locuințele: „Nu putem aștepta ca statul să facă totul”
22:39
După EXPLOZIA puternică din Rahova, Ilie Bolojan le cere românilor să-și asigure locuințele: „Nu putem aștepta ca statul să facă totul”
Mediafax
Cum va fi vremea în luna noiembrie. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA
Cancan.ro
Ce au găsit anchetatorii lângă mașina Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți morți în zona Lacului Frumoasa 😲 ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
Adevarul
Theodor Paleologu: „E foarte plauzibilă o alianță PSD–AUR. Au foarte multe lucruri în comun”
Mediafax
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București. „Va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara”
Click
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru victimele exploziei din Rahova: "Nu poţi să ai pretenţia să vină Guvernul să plătească tot"
Cancan.ro
Primele poze cu Cristina Pucean. BDLP-ule, BDLP-ule, ce i-ai făcut…
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Fructul care s-a scumpit de trei ori faţă de anul trecut din cauza îngheţului din primăvară
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Ultima oră! Elicopter prăbușit: Familia unui renumit politician a murit în accidentul aviatic
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cutie manuală sau automată? Vezi care sunt cele mai ieftine mașini în 2025!
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE cel mai mare satelit al lui Saturn
Evz.ro
Misterul detectivului de la Luvru. Cine este bărbatul elegant care a cucerit internetul
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
NU credea că o să audă asta vreodată! Moldo i-a aruncat în față un ADEVĂR DUREROS, iar Ahmed a cedat. Ceea ce i-a spus l-a sfâșiat! Concurentul din Casa Iubirii nu și-a mai putut stăpâni reacția: "Văd o disperare mare"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e la școală!
Descopera.ro
Cu un pas mai aproape de înțelegerea Cosmosului: Ce a descoperit acum Telescopul Webb despre galaxiile din Universul timpuriu?