Șeful Statului Major american povestește în detaliu cum s-a desfășurat operațiunea spectaculoasă de capturare a lui Maduro, „Absolute Resolve”

Generalul Dan Caine din cadrul Forțelor Aeriene SUA și șeful Statului Major, a povestit în detaliu desfășurarea operațiunii „Absolute Resolve” de pe 3 ianuarie 2026 pentru capturarea președintelui Venezuelei Nicolas Maduro. Dan Caine, în vârstă de 57 de ani, a particopat la războaiele din Irak împotriva dictatorului Saddam Hussein și mișcarea teroristă ISIS. El a luat parte anul trecut și la Operațiunea „Midnight Hammer” desfășurată de aviația SUA în bombardarea centralelor nucleare din Iran.

„Această operațiune, cunoscută drept Operațiunea Absolut Resolve…a fost rezultatul a lunilor de planificări și repetiții. Întotdeauna este o șansă să ni se ceară să îndeplinim acest tip de misiune din nou. Munca noastră interinstituțională a început cu luni în urmă și s-a bazat pe decenii de experiență în integrarea operațiunilor complexe aeriene, terestre, spațiale și maritime. Am urmărit, am așteptat, ne-am pregătit. Am rămas răbdători și profesioniști”.

Aeronavele utilizate în Războiul din Venezuela

Șeful Statului Major a dezvăluit că operațiunea a implicat decolarea a peste 150 de aeronave: avioane F-22 (Lockheed Martin), F-35 (Lockheed Martin), F-18 (McDonnell Douglas), EA-18(Boeing), E2-Hawkeye (Northrop Grumman) și bombardierele B-1 (Boeing), precum și alte aeronave pentru sprijin și dronele RQ-170 Sentinel (Lockheed Martin). Elicopterele AH-64 Apache și CH-47 Chinook au fost operate de regimentele speciale de operațiuni aviatice și de soldații Delta Force. Un singur elicopter a fost lovit și avariat de sistemul defensiv din Venezuela.

„Am ajuns la reședința lui Maduro la ora locală 01:01 noaptea și forțele au coborât cu viteză, precizie și disciplină către obiectivul lor și într-o zonă izolată pentru a asigura securitatea și siguranța forțelor de la sol”, a spus Dan Caine.

Potrivit rapoartelor, mai mulți militari SUA au fost răniți în operațiune, dar niciunul nu și-a pierdut viața, a transmis președintele Donald Trump. În schimb, un număr necunoscut de civili din Venezuela au fost răniți și uciși. Au fost bombardate baza aeriană Generalissimo Francisco de Miranda și instalația militară Fort Tiuna.

Operațiunea „Absolute Resolve”, similară cu Operațiunea „Just Cause”

Pe 20 decembrie 1989, America condusă de președintele republican George H.W. Bush a invadat Panama pentru a-l înlătura de la conducerea Panamei pe generalul Manuel Noriega, fiind căutat pentru trafic de droguri și extorcare de bani.

Operațiunea a fost condusă cu 27.684 de militari SUA împotriva forțelor panameze care numărau 16.000. Mai multe unități din armata, marina, aviația și Garda de Coastă a SUA au participat la operațiunea militară, precum diviziile aeropurtate 82 , a 7-a divizie de infanterie, al 75-lea regiment de rangeri, batalioane de regimente de infanterie, companii din poliția militară, toate acestea primind suport aerian logistic. Au fost utilizate peste 300 de aeronave (C-130 Hercules, elicoptere AC-130 Spectre, aeronavele stealth F-117/A Nightawk, elicopterele de atac AH-64 Apache).

Unitățile de infanterie au fost amplasate strategic pentru a securiza clădirile guvernamentale din Panama City pentru a confisca armele, vehiculele și proviziile armatei panameze. Acestea au condus operațiuni de război urban împotriva lunetiștilor panamezi. Trupele militare de război psihologic au făcut presiuni asupra lui Noriega, difuzând muzică rock-and-roll zi și noapte prin microfoane parabolice montate. 314 de soldați panamezi au fost uciși și alți 1908 au fost capturați. Din rândul soldaților americani, 23 și-au pierdut viața și 325 au fost răniți. Potrivit ONU, 500 de civili și-au pierdut viața în urma războiului. Operațiunea SUA a luat sfârșit pe 31 ianuarie 1990.

La câteva ore de la începerea invaziei, candidatul Guillermo Endara, care s-a declarat învingător al alegerilor de la începutul anului 1989, a depus jurământul ca noul președinte al Panamei la Fort Clayton. În cadrul Operațiunii „Nifty Package” lansat de Navy SEAL, Noriega s-a predat pe 3 ianuarie 1990 forțelor americane și a fost transportat cu o aeronavă MC-130E Combat Talon I spre SUA. A fost condamnat la 40 de ani de închisoare, dar a stat închis numai 17 ani. A fost extrădat în Franța din 2010, unde a primit 7 ani de închisoare pentru spălare de bani. În 2011, Franța l-a extrădat în Panama, unde a fost închis pentru crime. A murit în 2017 după ce a suferit complicații de la operația pentru îndepărtarea unei tumori de pe creier.

