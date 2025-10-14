Semnal de alarmă din partea Organizației Mondiale a Sănătății. Siropurile de tuse care ar putea ucide copiii

O alertă medicală de maximă urgență a fost emisă de Organizația Mondială a Sănătății, după ce s-a descoperit o substanță extrem de toxică în compoziția a trei siropuri de tuse pentru copii. Tragedia a luat amploare în urmă cu o lună, peste 20 de copii și-au pierdut viața în urma administrării acestor medicamente.

Siropuri de tuse contaminate, retrase de pe piață

Cazurile dramatice au avut loc în India. Autoritățile au identificat trei produse periculoase: Coldrif, Respifresh TR și ReLife — toate fabricate de companiile Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals și Shape Pharma.

Primele suspiciuni au apărut în statele Madhya Pradesh, Tamil Nadu și Kerala, autoritățile au interzis imediat comercializarea siropului Coldrif după ce nouă copii au murit. Ancheta a scos la iveală fapte și mai grave, iar în prezent, compania producătoare a fost închisă, în timp ce Organizația Mondială a Sănătății a emis o alertă medicală internațională pentru toate cele trei produse suspecte.

Substanță industrială toxică, descoperită în compoziția siropurilor

Testele de laborator au confirmat prezența unei cantități uriașe de dietilenglicol — un solvent industrial folosit în lichide antigel și extrem de periculos pentru organismul uman. În probele analizate, concentrația toxică a ajuns până la 45%, un nivel letal pentru copii.

Până în acest moment, 27 de minori și-au pierdut viața în India: 24 în statul Madhya Pradesh și alți 3 în Rajasthan. Cei mai mulți dintre micuți aveau sub 5 ani și au murit în urma insuficienței renale acute, provocate de ingestia substanței toxice.

„Este esențial ca profesioniștii din domeniul sănătății să anunțe imediat autoritățile competente în cazul depistării acestor produse. Fiecare zi de întârziere poate însemna pierderea altor vieți de copii”, au transmis reprezentanții OMS.

Tragedia a stârnit valuri de indignare și panică în rândul părinților din întreaga lume. Anchetele continuă, iar autoritățile din India colaborează cu OMS pentru a identifica toate loturile contaminate și a evita extinderea dezastrului.