Senator american, scos cu forța, pus la pământ și ÎNCĂTUȘAT în timpul unei conferințe a șefei Departamentului de Securitate Internă

Senatorul democrat american Alex Padilla a fost scos cu forța de la o conferință de presă din Los Angeles joi și forțat să se întindă la pământ după ce a încercat să-i adreseze o întrebare secretarului pentru Securitate Internă, Kristi Noem.

Padilla, primul latino-american din California ales în Senatul SUA, a întrerupt-o pe Noem în timp ce aceasta vorbea la sediul FBI din Los Angeles despre răspunsul Administrației la protestele din acel oraș împotriva agenției lui Noem și a eforturilor sale de aplicare a legii imigrației.

Senatorul se afla în clădirea federală pentru un briefing separat când a aflat de conferința de presă, conform CNN.

Padilla a fost scos din cameră, i s-a ordonat să se întindă la pământ de către forțele de ordine și pus în cătușe în timpul incidentului care s-a desfășurat rapid.

